Horoscope quotidien du 8 janvier 2022 – prévisions pour tous les signes astrologiques

Préparez-vous pour le week-end (Photo : ./Metro.co.uk)

Joyeux samedi!

Votre horoscope est là pour vous aider à démarrer votre week-end de manière productive.

Donc, si vous avez beaucoup de choses dans votre assiette en ce moment, c’est le moment idéal pour vous y attaquer.

Les choses peuvent sembler mauvaises, Gémeaux, mais ce n’est pas une catastrophe totale. Le quart de lune de demain pourrait vous aider à faire le tri.

Pendant ce temps, le Sagittaire vient peut-être de trouver une nouvelle agitation.

Vous trouverez ci-dessous votre horoscope complet du samedi 8 janvier 2022.

Lisez la suite pour les prévisions de votre signe astrologique.

bélier

21 mars au 20 avril

Cela peut vous aider à planifier les jours à venir en fonction de vos responsabilités les plus urgentes.

Si vous ne le faites pas, il pourrait être un peu trop facile pour les autres d’empiéter sur votre temps.

Le développement d’influences impliquant Neptune éthéré suggère un flou des frontières, de sorte que les demandes des autres peuvent sembler tout aussi importantes que vos tâches les plus urgentes.

Mettez-vous en premier et décidez de garder le contrôle.

Taureau

21 avril au 21 mai

Vous n’avez pas besoin de vous faire passer pour quelqu’un que vous n’êtes pas, et pourtant vous pourriez être tenté d’impressionner une certaine personne.

Cela pourrait cependant se retourner contre vous, surtout si vous avez des penchants romantiques envers eux.

Les influences actuelles suggèrent qu’il peut être assez difficile de maintenir la façade. Soyez naturel avec eux, et s’ils répondent positivement, vous êtes déjà gagnant.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Résistez à l’envie de considérer une situation comme le pire des cas, car les choses peuvent vraiment ne pas être aussi mauvaises que vous le pensez.

Avec un aspect nerveux soulevant des problèmes profondément ancrés autour de la survie, il pourrait être si facile de céder à un sentiment de futilité et de décider qu’il n’y a pas d’issue.

Demain, une solution pourrait être mise en lumière par le Quartier de Lune, avec l’expertise de quelqu’un facilitant la résolution, Gémeaux.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Si vous avez eu des mots avec quelqu’un, c’est le moment de tendre la main de l’amitié et de lui faire savoir que quoi qu’il arrive, tout est dans le passé.

Un lien Soleil/Vénus harmonieux dans votre secteur relationnel suggère que cela peut être le moment idéal pour lisser les choses et parvenir à un compromis.

Si vous voulez vraiment que cela fonctionne malgré le cancer, quelque chose devra peut-être changer.

Leo

24 juillet au 23 août

Identifiez ce qui est important pour vous et concentrez-vous sur cela à l’exclusion de tout le reste.

Cela est nécessaire car il pourrait y avoir des demandes contradictoires sur votre temps, et vous pourriez faire peu de choses si vous vous dispersez trop.

Les appels et les demandes inattendues peuvent faire partie du cours aujourd’hui, mais si vous restez concentré sur votre priorité absolue, alors vous commencerez à avancer, Lion.

Vierge

24 août au 23 septembre

Vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez comme vous le faites ? Le contexte planétaire actuel vous encourage à faire confiance à votre instinct.

Cela peut être particulièrement vrai pour un projet que vous avez hâte d’aller plus loin. Si vous avez été secoué de doutes à ce sujet, la cravate Soleil/Vénus d’aujourd’hui pourrait vous éclairer.

La peur vous retient-elle ? Identifiez pourquoi, et vous pourrez peut-être le contourner en faisant des pas de bébé.

Balance

24 septembre au 23 octobre

Les planètes peuvent vous encourager à exploiter davantage les talents avec lesquels vous êtes né et à ignorer ceux qui pourraient vous critiquer pour le faire.

Le contexte actuel pourrait vous inciter à prendre une nouvelle direction. Même si vous n’êtes pas sûr de ce que c’est, la volonté d’explorer de nouvelles options pourrait changer la donne.

Ne laissez pas le doute de vous-même vous empêcher de tenter votre chance, Balance.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Essayez de ne pas être bouleversé par des nouvelles inattendues liées à un plan que vous avez nourri.

Les influences présentes suggèrent que même si une lettre, un appel ou un e-mail peut surprendre, il pourrait contenir le germe d’une opportunité.

Sur le plan social, la fusion Soleil/Vénus suggère que vous pourriez voir quelqu’un sous un nouveau jour. Serait-ce une si mauvaise chose ? Pas si cela a amélioré votre relation.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Vous pouvez obtenir des informations sur la façon dont vous pourriez augmenter votre flux de trésorerie Archer, peut-être en vendant des articles que vous n’utilisez plus, ou en faisant activement la promotion de vos compétences et de vos services.

Et si vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour booster vos efforts, alors tant mieux.

Une conversation peut cependant générer des conflits, et si vous tenez tous les deux obstinément à ce que vous voulez, rien ne changera grand-chose.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Le lien du Soleil avec Vénus, soucieuse de son image, peut vous inciter à envisager une cure de jouvence ou peut-être à acheter de nouveaux vêtements.

Allez-y, surtout si vous avez un entretien à venir ou une autre occasion d’y assister. Mais même si vous ne l’avez pas fait, cela pourrait être un véritable booster de confiance.

Un nouveau look pourrait être un excellent investissement, ouvrant de nouvelles portes au cours des prochaines semaines, Capricorne.

Verseau

22 janvier au 19 février

Si vous pouviez donner un sens à un problème, cela pourrait réduire la tension, vous laissant moins stressé et mieux en mesure de faire les choses.

Avec Mercure se dirigeant vers Uranus, vous devrez peut-être le regarder sous un angle différent pour obtenir les réponses dont vous avez besoin.

De plus, la cravate Soleil/Vénus peut vous inciter à être plus gentil envers vous-même Verseau, car vous pourriez avoir tendance à être votre pire critique.

Poissons

20 février au 20 mars

Il peut être utile de ne pas prendre ce que les autres disent trop au sérieux au cours des prochains jours. Avec l’apparition d’influences changeantes, tout ce qui est décidé peut si facilement changer.

Rien n’est gravé dans le marbre, et même si quelqu’un fait une promesse ferme, elle peut être rétractée.

C’est plus une opportunité de réfléchir à des idées et des solutions qui font vibrer, plutôt que de prendre un engagement fixe, Poissons.

