Horoscope quotidien pour aujourd’hui, 7 avril – Prévisions pour tous les signes astrologiques ⋆ .

Besoin de retirer quelque chose de votre poitrine? (Photo: Metro.co.uk/ .)

Le placement des planètes signifie qu’aujourd’hui il s’agit de communiquer vos sentiments intérieurs.

Balance, est-ce que quelque chose (ou quelqu’un) vous dérange récemment? Il est peut-être temps d’exprimer cela – mais assurez-vous de le faire avec sensibilité.

Quant au Taureau, une conversation pourrait totalement changer votre regard sur certains grands sujets cette semaine.

Lisez ci-dessous pour découvrir ce que les étoiles ont en réserve pour votre enseigne.

Bélier

21 mars au 20 avril

Il y a des éléments plus brillants qui peuvent vous pousser à être audacieux et à prendre

sur de nouveaux défis.

Il existe également des forces subtiles au travail qui pourraient vous inciter à vous nourrir, ce qui pourrait être juste le ticket.

Taureau

21 avril au 21 mai

Les jours à venir pourraient vous voir participer à des conversations qui ont un effet profond sur votre esprit.

Des rencontres optimistes peuvent vous encourager à aller plus loin en vous-même et à changer votre point de vue sur des questions importantes.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Les réunions peuvent avoir lieu sans que vous les initiez activement et, si tel est le cas, cela peut être dû aux énergies scintillantes en jeu.

Une jolie cravate Lune-Jupiter pourrait vous offrir des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas et vous laisser optimiste.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Vous pouvez vous demander si votre travail ou votre entreprise vous nourrit vraiment.

Se reconnecter aux sentiments d’origine pourrait bien aider votre enthousiasme à se réveiller, mais s’ils ne le font pas, il est peut-être temps de changer.

Leo

24 juillet au 23 août

Votre nature attrayante peut vous attirer de nombreux nouveaux amis, mais elle est également tempérée par des énergies plus douces qui pourraient brouiller les frontières, rendant difficile la prise de décisions clés.

En ce qui concerne une question, trop d’hésitation pourrait vous empêcher de gérer le problème.

Vierge

24 août au 23 septembre

Vous voulez donner des ailes à vos pensées en faisant un acte de foi? Si tel est le cas, faites attention à une idée qui vous parle d’une manière émouvante.

Quelque chose qui pourrait soulever les autres pendant ces moments difficiles pourrait vous inciter à l’arranger.

Balance

24 septembre au 23 octobre

Besoin d’avoir quelques mots? Si tel est le cas, l’effort de tout cela pourrait laisser les choses un peu sur les nerfs, avec des signaux mixtes jouant un rôle.

Si un problème est grave, il est peut-être temps de clarifier les choses. Essayez de le faire avec sensibilité, car aller trop loin pourrait ajouter plus de pression.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Prêt à abandonner ses habitudes malsaines et à embrasser la vie? Vous pourriez atteindre un point où abuser de quelque chose n’apporte plus de plaisir.

Cela peut être un signe clair que les choses sont sur le point de changer. Fixer un objectif peut vous aider à rester sur la bonne voie.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Vénus dans votre secteur des loisirs et de la romance peut ramener le pétillant dans une relation qui doit être renforcée.

Comme il est actuellement en Bélier épicé, vous pouvez vous délecter l’un de l’autre. Un lien Lune-Jupiter suggère que vous aurez envie d’explorer de nouveaux défis.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Avec Mars se dirigeant vers Neptune, cet aspect pose la question de savoir si vous devez dire aux gens ce qu’ils veulent entendre ou ce qu’ils doivent savoir.

Vous pouvez également opter pour un mélange des deux. L’honnêteté clarifiera l’air.

Verseau

22 janvier au 19 février

La fusion de la Lune avec Jupiter jovial dans votre signe peut remonter le moral et vous donner un sentiment plus positif sur un plan qui a probablement connu des hauts et des bas.

Il peut y avoir encore quelques incertitudes mais dans l’ensemble la situation est positive.

Poissons

20 février au 20 mars

Votre intuition et votre sensibilité naturelle pourraient jouer un grand rôle dans la façon dont les choses se déroulent aujourd’hui.

Quelqu’un retient-il quelque chose? Vous pourriez sentir ce qu’ils pensent ou ressentent et cela peut ouvrir la voie à une discussion.

