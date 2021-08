Horoscope sexe et amour, semaine du 13 août 2021- Cosmo Sexoscopes

Ce qui se passe : C’est un sacré vendredi 13, je vais vous dire quoi. Ce soir, Mars agressive fait un aspect de quinconce difficile à Saturne. On a l’impression que rien ne va dans votre sens, et cela vous rend complètement dingue. Essayez de ne faire exploser personne. Vénus quinconce Jupiter et le Soleil quinconce Neptune samedi donnent également au reste du week-end une ambiance bancale, et votre vie amoureuse se sent déséquilibrée et éteinte. Si vous ne pouvez pas garder votre sang-froid, il pourrait y avoir de grosses disputes entre vous et votre mec.

Heureusement, Vénus entre lundi en Balance, le signe de la Balance – parfait pour recalibrer votre relation – et la conjonction Mercure / Mars de mercredi vous donne la confiance nécessaire pour entamer des conversations importantes afin que vous puissiez surmonter le drame du week-end. Jeudi, une opposition entre le Soleil et Jupiter chanceux, plus le début d’Uranus Rétrograde, signifie que vous pouvez laisser la poussière retomber, ramasser les morceaux et avancer.

Ce que cela signifie pour vous :

bélier

Quelque chose – ou plus probablement quelqu’un – empêche votre vie amoureuse de vraiment s’épanouir. Ils prennent beaucoup trop de votre temps et de votre énergie, mais ils ne vous donnent aucun des leurs. Il est temps d’agir, Bélier. Soyez audacieux, démarrez ces conversations importantes (et difficiles) et passez à la TF. Vénus en Balance va donner à votre vie amoureuse un éclat majeur plus tard cette semaine, donc vous ne vous sentirez pas mal longtemps !

Taureau

L’histoire de votre semaine ressemble un peu à ceci, Taureau : vous voulez un statut de relation différent (que vous essayiez de huer quelqu’un ou de couper quelqu’un), mais rien ne va vraiment dans votre sens. Eh bien, c’est parce que vous ne faites tout simplement rien à ce sujet. Il est temps de quitter votre zone de confort. Message d’intérêt public : mercredi est le meilleur jour pour prendre votre photo, commencer The Talk, avoir de la chance ou tout ce qui précède.

Gémeaux

Arrête de t’inquiéter, Gem ! Votre esprit s’accroche au passé ce week-end, en particulier aux relations passées. Toutes ces réflexions détériorent vraiment votre humeur, et vous êtes nerveux à l’idée que d’anciens schémas de merde puissent se frayer un chemin dans votre vie amoureuse actuelle. Gémeaux, écoutez. Vous êtes le signe le plus flexible, fluide et changeant. Vous n’êtes pas défini par votre passé et vous avez ce qu’il faut pour sortir du drame. Prenez soin de vos affaires cette semaine, car après l’entrée de Vénus en Balance lundi, votre vie amoureuse sera florissante !

Cancer

Si ça ne fait pas du bien, alors ne le fais pas ! Vous avez été inhabituellement audacieux au lit ces derniers temps, Cancer, mais ce n’est pas parce que l’opportunité se présente que vous devez la saisir. Continuez à expérimenter avec de nouveaux jouets, de la lingerie sexy, des positions sexuelles, etc., mais n’ayez pas peur de dire « temps mort » si vous (ou votre partenaire !) commencez à vous sentir mal à l’aise. Cette semaine pourrait donner l’impression que vous testez les limites de votre relation, mais si vous profitez de cette météo astro, vous pouvez réellement l’utiliser pour comprendre l’importance des limites et de la communication.

Leo

Est-ce vraiment la colline sur laquelle tu veux mourir, Leo ? Vous et votre partenaire / situation / FWB / etc. avez un désaccord sur quelque chose et vous ne voulez pas admettre que vous avez tort. Vous ne le faites jamais – vous êtes têtu comme l’enfer ! Mais vous battez-vous parce que vous êtes vraiment sûr de vos convictions, ou voulez-vous simplement avoir raison ? Voici la chose : les désaccords que vous rencontrez ne sont pas si importants. C’est votre réaction qui compte. Essayez d’être ouvert et flexible, et vous et votre partenaire pourrez travailler ensemble pour trouver des solutions créatives et réparer ce qui ne fonctionne pas.

Vierge

Désolé, bb, mais ta vie amoureuse passe au second plan ce week-end. Vénus est dans votre signe, essayant d’améliorer votre vie amoureuse, mais vous devez d’abord travailler sur vous-même. Faites quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Ranger! Améliorez votre garde-robe! Masturber! Mettez-vous en maquillage glamour intégral, juste pour vous sentir sexy ! C’est comme ils disent, si tu ne peux pas t’aimer, comment diable vas-tu aimer quelqu’un d’autre ? Ce week-end est tout au sujet du repos et des soins personnels – une fois que vous rechargez vos batteries, vous pouvez revenir dans votre vie amoureuse en vous sentant mieux et plus confiant que jamais !

Balance

Ce week-end, il y a une vraie “grosse énergie”. C’est un sacré vendredi 13 pour vous, Balance, car vous êtes presque certain de tomber sur un de vos ex. Qu’ils essaient de commencer le drame ou qu’ils soient amicaux (ou du moins qu’ils agissent de manière amicale…), je suggère d’appuyer sur « bloc » et de passer à autre chose. Ils sont votre ex pour une raison ! Un nouvel amour arrive, car Vénus entrant dans votre signe lundi fait de vous un aimant à bébé total.

Scorpion

Rappelez-vous : ce n’est pas parce que vous aimez quelqu’un qu’il doit vous aimer en retour. L’influence de Neptune vous fait regarder la vie à travers le plus rose des verres teintés de rose, il est donc facile de se leurrer en pensant que les drapeaux rouges sont plutôt un joli rose. J’éviterais les premiers rendez-vous, inviter les gens à sortir, ou DTRing ce week-end, parce que cette astro-météo pue le rejet. DW, cependant – Uranus, la planète des perturbations, fait des ravages dans la zone des relations de votre thème depuis des mois, mais jeudi, elle devient enfin rétrograde et les choses peuvent à nouveau ralentir !

Sagittaire

Vous avez une semaine chargée devant vous, Sagittaire ! Que ce soit avec votre copain, votre meilleure amie ou (pouah) votre patron parce que vous êtes coincé au bureau, il y a toujours quelque chose dans votre emploi du temps. Il est difficile de se concentrer sur votre vie amoureuse, mais pour être juste, il est difficile de se concentrer sur quoi que ce soit. Suivez le courant cette semaine, Sagittaire. Profitez des petites choses et roulez avec les coups de poing. Essayez de vous amuser et d’être avec les gens que vous aimez ! Les choses vont bientôt se calmer.

Capricorne

Ce week-end est un peu raté pour votre vie amoureuse, malheureusement. Si vous êtes énervé, vous pourriez vous sentir déconnecté de votre partenaire, dans et/ou hors de la chambre. Si vous êtes célibataire ou en couple, vous pourriez avoir l’impression que votre béguin a quitté le navire. Vous n’êtes pas fantôme – ils sont juste très occupés ! Être patient. Au lieu de faire exploser le téléphone de quelqu’un avec un trillion de triples SMS ou de vous moquer de votre partenaire chaque fois que vous pensez que quelque chose ne va pas, attendez les choses. Vous commencez à prendre votre vie amoureuse plus au sérieux, mais vous devez d’abord surmonter ce petit ralentisseur. Après que Vénus soit entrée en Balance lundi, tout va bien !

Verseau

Ce week-end est un tourbillon d’émotions, mais cette semaine ? * Le bisou du chef * Délicieux ! Vénus entrant en Balance lundi vous encourage à sortir de votre zone de confort et à faire tout (ou n’importe qui 😜😏) possible pour pimenter votre vie amoureuse ! La météo astro de mercredi est parfaite pour avoir des relations sexuelles vraiment intimes et érotiques, mais si vous êtes juste en train de vous connecter, préparez-vous à ressentir des sentiments pour votre aventure. Jeudi est génial si vous cherchez spécifiquement à transformer un FWB en LTR – mais l’ambiance de la saison Leo en général est excellente pour les relations, donc quel que soit le statut de votre navire, vous pouvez utiliser cette astro-météo à votre avantage !

Poissons

Les stars vous poussent à vous défendre ce week-end, car les autres profitent de vous depuis trop longtemps. Vous faites tout votre possible pour surveiller les gens, vous n’avez jamais peur de montrer de l’affection et vous adorez aimer les autres, mais les gens ne font que le prendre, le prendre et le prendre, sans rien donner en retour. À moins que votre vie amoureuse ne soit vraiment en forme, il pourrait y avoir de gros combats (et potentiellement de grandes ruptures) ce week-end. Mais l’astro-météo plus tard dans la semaine consiste à établir de nouvelles connexions positives, donc si vous devez larguer quelqu’un, vous ne serez pas seul longtemps !

Jake Register Jake Register (mieux connu sous son pseudo Instagram, @jakesastrology) est une Balance et l’auteur des Sexoscopes hebdomadaires de Cosmopolitan.

