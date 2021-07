Horoscope sexe et amour, semaine du 23 juillet 2021

Que se passe-t-il : Mercure et la rêveuse Neptune se connectent samedi, créant une ambiance émotionnelle mais romantique. Profitez-en, car dimanche, Mercure s’oppose à Pluton, rendant les confrontations ou les conversations difficiles plus probables que jamais.

Mardi, Mercure entre dans le Lion qui aime s’amuser, améliorant votre humeur, et mercredi, Jupiter Rétrograde glisse vers l’arrière dans le Verseau, vous permettant de jeter un deuxième regard sur les relations passées. Enfin, jeudi, Mars et Jupiter s’opposent, faisant monter votre libido à des niveaux maximum avant que Mars ne glisse dans la Vierge travailleuse !

Ce que cela signifie pour vous :

bélier

T-shirt Le nouveau thème de naissance

L’astro-météo maussade pleut sur votre défilé tout le week-end, mais le reste de la semaine s’améliore ! Tout d’abord, Mercury entrant dans Leo mardi met en évidence la zone de romance / sexe de votre graphique, il y a donc des tonnes de chaudasses qui se glissent dans vos DM. En fait, l’astro de cette semaine est incroyable pour se salir avec quelqu’un de sexy, surtout si vous êtes en couple ou dans une situation FWB. Faites juste attention quand Mars entrera dans la Vierge jeudi – cela va rendre la vie au travail encore plus chargée !

Taureau

Voici la bonne nouvelle : l’ambiance de ce week-end est ultra romantique, donc si vous êtes dans un LTR ou que vous cherchez quelque chose de ~ sérieux ~, vous avez de la chance ! Organisez votre rendez-vous amoureux maintenant, car vous concentrez toute votre énergie sur le travail et la maison pour le reste de la semaine. Quelques bonnes nouvelles : après que Mars fougueux soit entré dans la Vierge jeudi, votre libido monte en flèche et vous vous sentez plus confiant que jamais.

Gémeaux

Ce week-end est un gros. Attendez-vous à des conversations importantes entre vous et votre partenaire, en particulier sur l’engagement. L’un de vous est prêt à faire passer les choses au niveau supérieur, mais l’autre (vous ennuie !) n’est tout simplement pas sûr. Ne vous laissez pas emporter par les et si cette semaine, Gémeaux. Si vous aimez être avec quelqu’un, pourquoi ne pas vous engager ? Si les choses ne fonctionnent pas, vous pouvez toujours rompre ! Vous ne pouvez pas vous sentir vraiment proche, ou vraiment intime, si vous continuez à vous retenir.

Cancer

Essayez quelque chose (ou quelqu’un !) Nouveau ce week-end, Cancer. Votre routine habituelle ne fonctionne tout simplement pas et c’est le moment idéal pour déterminer ce qui doit changer dans votre vie amoureuse. Cependant, ne laissez pas vos sentiments prendre le dessus sur vous – essayez de trouver une solution, ne vous contentez pas de vous exploser à cause de quelque chose que vous ne leur avez jamais dit qui vous dérange. Si vous avez du mal à trouver les mots à dire, ne vous inquiétez pas – Mars entrant dans la Vierge à la fin de la semaine est parfait pour trouver la confiance nécessaire pour dire votre vérité.

Leo

HBD ! La saison Lion a commencé plus calmement que vous ne le souhaiteriez, mais après que Mercure est entré dans votre signe mardi, le rythme s’accélère ! Mercure est la planète de la communication, donc quand c’est dans votre signe, vous pouvez parler en toute confiance. Tirez votre coup! Dites à votre garçon que vous êtes prêt à DTR ! À l’heure actuelle, les conversations importantes peuvent conduire à des résultats durables. N’oubliez pas : si vous rencontrez votre béguin mais qu’il n’est pas intéressé, passez au suivant.

Vierge

Assurez-vous d’être très clair lorsque vous parlez avec votre partenaire ce week-end. Qu’il s’agisse d’un branchement, d’un FWB ou du LOYL n’a pas d’importance – il y a beaucoup d’énergie brumeuse et brumeuse dans le cerveau dans les étoiles, il est donc important de s’assurer que vous êtes tous les deux exactement sur la même longueur d’onde. Vous pourriez penser que vous êtes dans un flirt occasionnel, mais l’autre personne veut quelque chose de plus réel – ou vice versa. Ce week-end est une leçon sur la façon de communiquer plus efficacement.

Balance

De nouvelles connexions affluent à gauche et à droite, Balance, alors jetez un œil à vos DM – quelqu’un de sexy vous drague ! Tout ce temps astro Lion vous fait vous sentir plus séduisant que jamais. Si vous êtes célibataire et prêt à vous mêler, c’est un moment spectaculaire pour trouver quelqu’un de nouveau, surtout si vous cherchez juste à vous amuser. La chance que Jupiter entre dans la zone de romance / sexe de votre thème à la fin de la semaine signifie que toutes les Balance, célibataires ou non, auront bientôt plus d’action !

Scorpion

Profitez de l’ambiance ultra romantique de ce week-end tant que vous le pouvez, Scorpion ! Mercure s’associe à la rêveuse Neptune pour activer la zone romance / sexe / plaisir de votre thème, et Jupiter chanceux vous donne une confiance supplémentaire et un peu plus de punch. Ne prends pas la vie si au sérieux ce week-end. Amusez-vous un peu! Les bonnes vibrations de Jupiter s’estompent lorsqu’il retombe dans le Verseau à la fin de la semaine, alors c’est le moment de s’amuser !

Sagittaire

Ce week-end, des conversations majeures ont lieu, vous exhortant à vous ouvrir à un niveau profond. C’est un week-end émotionnel et intime, Sagittaire. Si votre relation se porte bien, vous pourriez devenir vraiment très proche de votre mec. Mais s’il y a des sentiments cachés, des secrets ou des déséquilibres dans votre vie amoureuse, ils sortent tous en même temps ! Bonne chance!

Capricorne

Il y a un petit peu d’astro-météo Cancer qui active la zone de relations de votre thème ce week-end, alors profitez-en pour faire quelque chose d’amusant avec votre boo ! Seul? Pas de problème – c’est un moment spectaculaire pour se connecter ou trouver un nouveau coup de cœur ! Au cours de la semaine, vous prenez votre vie amoureuse plus au sérieux, passez du temps de qualité avec votre mec et apprenez à le connaître à un niveau plus profond (dans et hors du lit). Tout n’est pas grave, cependant, car lorsque Mars entre en Vierge à la fin de la semaine, votre libido monte en flèche et votre vie sexuelle devient plus chaude que jamais !

Verseau

Saison Lion = saison des menottes pour votre signe, et l’énergie ne fait que devenir de plus en plus excitante ! Le travail est discret ce week-end, mais après le début de la semaine, vous avez plus de temps libre pour vous concentrer sur votre vie amoureuse. Si les flirts occasionnels sont votre truc, vous pouvez vous amuser, mais vous feriez mieux d’utiliser cette météo astro pour trouver quelque chose de plus sérieux ou améliorer votre relation actuelle. Mars entrant dans la Vierge à la fin de la semaine rend votre vie sexuelle bien plus chaude, mais cela vous rend aussi bien plus émotif, donc attraper des sentiments est pratiquement garanti !

Poissons

Il y a un peu d’astro-météo passionnante dans la zone de romance, de sexe et d’amusement de votre carte, vous pouvez donc vous attendre à un week-end rempli d’action ! Vous vous sentez simplement plus chanceux quand il s’agit, eh bien, d’avoir de la chance, et vous rencontrez également de nombreuses opportunités de romance. Malheureusement, la quantité croissante d’astro-météo Lion rend la vie au travail très chargée cette semaine. Meilleure nouvelle : jeudi, Mars entre dans la Vierge, vous inspirant à nouer de nouvelles relations et à pimenter votre vie amoureuse comme vous le pouvez !

Jake Register Jake Register (mieux connu sous son pseudo Instagram, @jakesastrology) est une Balance et l’auteur des Sexoscopes hebdomadaires de Cosmopolitan.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io