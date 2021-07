Horoscope sexe et amour, semaine du 30 juillet 2021

Que se passe-t-il : ce soir, la Lune entre dans le Taureau douillet, offrant une ambiance décontractée pour commencer votre week-end. Dimanche, le Soleil et Mercure se rencontrent sous le signe du Lion, créant ce qu’on appelle un Mercure cazimi. C’est un moment pour des conversations importantes, des réalisations profondes et des connexions inoubliables. Mais en même temps, Mercure et le Soleil sont tous deux opposés à Saturne, ce qui signifie que vous devez également vous attendre à des retards ou à des malentendus.

Mardi, Vénus et Uranus s’harmonisent, apportant des changements inattendus (mais agréables !) à votre vie amoureuse – mais Mercure carré Uranus signifie en même temps que certains de ces changements peuvent se produire via des convos assez drastiques. Bonne chance!

Ce que cela signifie pour vous :

bélier

Le cazimi Mercury de dimanche est incroyable pour votre vie amoureuse, surtout si vous êtes célibataire ! Si vous êtes à la recherche d’une connexion romantique (ou simplement d’une relation sexy), frappez votre béguin. Si vous voulez DTR, dites à votre garçon que vous êtes prêt à améliorer la relation. Cependant, l’implication de Saturne signifie que le succès n’est pas garanti. Ne vous inquiétez pas, cependant! Vous pourriez obtenir un « pas pour le moment », mais vous risquez de ne pas obtenir un « non » catégorique.

Taureau

Installez-vous confortablement, Taureau, car ce week-end, tout ce qui vous intéresse vibre à la maison, donc toute action que vous obtiendrez sera sous la forme d’une session Netflix et relaxante. Mardi, les choses s’accélèrent. La belle Vénus (votre planète préférée) active la zone de romance, de sexe et de plaisir de votre thème, et elle reçoit un coup de main d’Uranus, la planète des surprises, dans votre signe. Vous êtes la reine de rester dans votre propre voie, mais c’est l’astro-météo parfaite pour faire bouger les choses. Prenez note d’essayer quelque chose (ou quelqu’un !) Nouveau !

Gémeaux

Vous n’êtes pas du genre à vous taire, mais ce week-end, vous avez du mal à trouver les mots justes. Vous voulez vraiment quelque chose (ou quelqu’un), mais quand il s’agit de démarrer The Talk ou de vous glisser dans les DM de votre béguin, quelque chose vous arrête. Ne stressez pas ! Le rejet est nul, mais la possibilité d’entendre « non merci » ne devrait pas vous empêcher d’agir. Ne soyez pas timide – tirez votre coup! S’ils ne sont pas dedans, alors merci, ensuite.

Cancer

Ce week-end est social. Si vous aimez les FWB ou que vous vous connectez, vous pouvez passer un bon moment ce soir, mais si vous cherchez quelque chose d’un peu plus ~ ​​vrai ~, j’ai de mauvaises nouvelles. Vous avez du mal à avoir l’impression de vous connecter avec votre partenaire/rendez-vous, surtout au lit. Ça te stresse, mais écoute, bb. C’est temporaire. En fait, Vénus vous aide mardi ! Faites profil bas ce week-end et planifiez votre grand rendez-vous en milieu de semaine.

Leo

HBD ! Le cazimi Mercure dans votre signe le dimanche est incroyable pour votre vie amoureuse. Êtes-vous prêt à faire passer votre situation au niveau supérieur ? Êtes-vous prêt à demander à votre coup de cœur? Le moment est venu! L’influence de Saturne peut vous donner l’impression d’avoir peu de confiance en vous, mais eff Saturne ! Fais-le quand même! Qui sait, peut-être que d’ici la fin de la semaine vous aurez trouvé un nouveau mec d’anniversaire. Vous ne saurez jamais si vous n’essayez pas !

Vierge

Comment faire de ce week-end une aventure ? Faites tout votre possible pour essayer quelque chose (ou quelqu’un !) Nouveau. Allez à un endroit différent pour un rendez-vous galant ou achetez de nouveaux jouets coquins. Si vous êtes célibataire, le mardi est parfait pour nouer de nouvelles relations, et ils sont tous plutôt mignons ! Vénus dans votre signe fait de vous un véritable aimant à bébés, alors gardez un œil sur vos notifications cette semaine.

Balance

Vous vous concentrez sur votre vie amoureuse ce week-end et vous ressentez des milliards d’émotions à la fois. Cela peut être bien si vous êtes dans une relation sérieuse – l’ambiance est érotique, intime et débordante de romance. Mais si vous êtes célibataire et que vous essayez simplement de vous connecter ou d’avoir un premier rendez-vous, préparez-vous à ressentir des sensations majeures ! Votre vie amoureuse se tarit à nouveau au début de la semaine, alors ne soyez pas surpris si vous restez en lecture ou si vous vous sentez ignoré – mais ce n’est pas vous, c’est eux. Ils sont simplement occupés ou de mauvaise humeur. Donnez-leur du temps, ils reviendront.

Scorpion

La zone des relations de votre graphique s’illumine cette semaine, vous pouvez donc vous attendre à beaucoup d’action ! C’est le moment idéal pour DTR ou pour améliorer votre relation déjà existante. Si votre vie amoureuse se passe bien, votre rendez-vous peut facilement devenir votre partenaire cette semaine. Mais si votre relation patine sur de la glace mince, il pourrait y avoir une grosse dispute ou même une rupture.

Sagittaire

Le travail vous botte le cul ce week-end, mais gardez un œil sur vos notifications entre les quarts de travail : une ou deux bombasses essaient de se glisser dans vos DM ! Malheureusement, c’est l’une des semaines les moins chargées d’action pour vous depuis très longtemps, mais vous pouvez toujours rester en contact avec votre boo, peut-être faire un petit sexting, et planifier un vrai plaisir lorsque votre programme s’éclaircira plus tard dans le la semaine!

Capricorne

C’est une semaine intense, pleine d’énergie et au rythme rapide, Capricorne. Vous obtenez beaucoup d’action et vous ressentez des tonnes d’émotions, donc si vous êtes dans un LTR (ou essayez d’en entrer un!), C’est la meilleure météo astro que vous pourriez demander. Tous les Capricornes célibataires, marquez votre cal pour mardi, quand Uranus, la planète des surprises, met le feu à la zone de romance / sexe / plaisir de votre thème. Attendez-vous à l’inattendu, dans le bon sens.

Verseau

Les gens frappent et veulent que vous les laissiez entrer, mais vous ne voulez tout simplement pas vous ouvrir ! Vous pourriez avoir l’impression que tout le monde vous ignore, mais c’est parce que vous avez érigé beaucoup de murs. Vous avez beaucoup d’amour à donner, Verseau, mais vous devez d’abord vous ouvrir ! Soyez plus réceptif à laisser les autres vous aimer et vous pourrez créer les liens forts et significatifs que vous recherchez.

Poissons

Se faire draguer n’a jamais été aussi simple ! L’ambiance ~ sensuelle ~ de ce week-end est parfaite pour devenir romantique avec votre mec, ou tout simplement pour avoir des relations sexuelles incroyables. JSYK, le travail te botte le cul ce week-end, mais mardi, tu as enfin un répit lorsque Vénus et Uranus se connectent. Cet événement est énorme, Poissons, tant que vous êtes prêt à faire tout votre possible pour améliorer votre routine. Si vous êtes célibataire depuis toujours, téléchargez vos applications de rencontres préférées ! Si vous êtes prêt à transformer votre situation en SO, lancez la conversation ! Poissons, vous pouvez apporter des tonnes de changements cette semaine, mais ils dépendent tous de votre action.

Jake Register Jake Register (mieux connu sous son pseudo Instagram, @jakesastrology) est une Balance et l’auteur des Sexoscopes hebdomadaires de Cosmopolitan.

