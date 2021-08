Horoscope sexe et amour, semaine du 6 août 2021- Cosmo Sexoscopes

Ce qui se passe : Ce soir, le Soleil et Uranus s’affrontent. Attendez-vous à l’inattendu – vous êtes presque certain de vous connecter avec quelqu’un que vous n’aviez pas prévu de voir ! Lundi, Vénus et Neptune ont leur opposition annuelle. Cela vous rend beaucoup plus émotif et susceptible d’être dupé. Gardez-le réel – si une relation semble étrange ou déséquilibrée, c’est probablement le cas.

Mercure et Jupiter se connectent mardi, vous offrant une perspective plus optimiste, et mercredi, Mercure entre dans son signe préféré de la Vierge, ce qui facilite beaucoup la communication claire avec les autres. Mercredi également, Vénus s’harmonise avec Pluton, vous encourageant à apporter des transformations constructives à votre vie amoureuse.

Ce que cela signifie pour vous :

bélier

C’est une semaine chargée pour toi, Bélier ! Vous vous ennuyez, ce qui vous donne envie de faire bouger les choses par tous les moyens nécessaires. Essayez juste d’être attentif ! Au lieu de flirter avec un inconnu devant votre partenaire pour le rendre jaloux, pourquoi ne pas faire semblant d’être vous-mêmes des étrangers ? Ou achetez des jouets coquins ou achetez de la lingerie sexy. Il existe des tonnes de façons de pimenter votre vie amoureuse sans provoquer de drame, Bélier !

Taureau

Si vous êtes célibataire, soyez prudent ce week-end ! Vous pourriez vous connecter avec votre béguin ou avoir une relation inoubliable, mais à moins que vous et votre partenaire ne soyez exactement sur la même longueur d’onde, il y a un potentiel de chagrin. Donc, si vous préférez éviter les drames, détendez-vous à la maison pendant quelques jours. Il y a beaucoup de potentiel romantique vers le milieu de la semaine. Lorsque Mercure entre dans la Vierge mercredi, la zone romance/sexe/amusement de votre thème s’illumine, de sorte que de nouvelles relations amoureuses arrivent presque certainement à vous !

Gémeaux

Vous vous êtes accroché à quelque chose – ou à quelqu’un – et il vous est difficile de sortir du passé. Ce week-end est dramatique, et cet ancien partenaire (ou quelque chose qui vous le rappelle) revient. Entamez une conversation, trouvez un moyen de conclure et laissez le passé dans le passé pour de bon. Maintenant, vous pouvez enfin recommencer à prospérer dans votre vie amoureuse!

Cancer

Apprends à écouter ce week-end, Cancer. Il se passe des tonnes de choses autour de vous, et cela peut devenir écrasant si vous essayez de vous engager avec tout cela ! Asseyez-vous, regardez le drame se dérouler, puis lorsque le temps astro s’éclaircit plus tard dans la semaine, vous pouvez vous occuper des choses. Votre partenaire (ou un ex) peut parler d’un problème qu’il a, ou votre mec peut être prêt à DTR. Ne prenez pas de décisions soudaines – prenez le temps d’y réfléchir d’abord. L’influence de Pluton à la fin de la semaine suggère un changement dans votre statut relationnel. Assurons-nous qu’il s’agit d’une mise à niveau, pas d’une rétrogradation, d’accord ?

Leo

HBD ! C’est la dernière semaine que Mercure est dans votre signe, alors profitez-en au maximum ! C’est un week-end parfait pour inviter quelqu’un à sortir, démarrer The Talk ou améliorer votre relation d’une autre manière – assurez-vous simplement de ne pas vous concentrer uniquement sur vos propres désirs et besoins. Les relations sont une question de compromis, qu’il s’agisse d’un premier rendez-vous ou de LOYL.

Vierge

Dernièrement, Vénus a été dans votre signe, vous transformant en un aimant total pour les bébés – mais toute cette astro-météo Lion dans la zone d’isolement de votre thème a discrètement ruiné les bonnes vibrations. Heureusement, Mercure entre dans votre signe cette semaine et vous pouvez enfin recommencer à profiter de votre vie amoureuse ! Ce week-end est un peu difficile si vous vous connectez, car il est presque garanti d’attraper des sentiments pour votre aventure, mais l’astro-météo de mercredi est votre jour le plus chanceux quand il s’agit, eh bien, d’avoir de la chance.

Balance

Les choses pourraient devenir très compliquées ce week-end si vous ne faites pas attention, Balance. Vous aimez vous connecter avec les autres, qu’il s’agisse d’une rencontre, d’un rendez-vous, d’un flirt ou d’un LTR sérieux. Cette semaine, quelqu’un de sexy (peut-être quelqu’un de votre équipe ?) Si vous êtes intéressé, foncez ! Mais vous devez être clair sur vos intentions – si des problèmes de communication évitables surviennent, vous aurez vraiment l’impression que quelqu’un a pissé dans vos cornflakes.

Scorpion

Comment se passe ta vie amoureuse, Scorpion ? L’influence explosive d’Uranus ce week-end signifie qu’un grand combat pourrait éclater. Quelque chose ne fonctionne pas, alors essayez de résister à l’envie de crier après votre partenaire. Au lieu de cela, essayez d’avoir une vraie conversation. Vous êtes têtu comme l’enfer et détestez qu’on vous dise que vous vous trompez, mais un peu d’écoute fait beaucoup de bien ! Écoutez-les, excusez-vous, embrassez-vous et maquillez-vous, puis planifiez quelque chose d’amusant (ou de sexy) pour bouleverser votre vie amoureuse d’une manière plus positive.

Sagittaire

Vous passez toute la semaine au travail, Sagittaire, mais vous remarquerez peut-être un collègue adorable ! Amusez-vous avec eux, mais n’attendez rien de plus qu’un flirt amusant. Si vous cherchez quelque chose de plus sérieux, la fin de la semaine est le moment idéal pour mettre votre boo à votre partenaire. Et si vous pensez qu’il est préférable d’être célibataire pendant un certain temps, c’est aussi le moment idéal pour rompre avec tact.

Capricorne

Ce n’est pas parce que quelqu’un essaie de se glisser dans vos DM que vous devez répondre ! Vous obtenez plus d’attention que vous n’en avez l’habitude cette semaine, mais beaucoup de vos amants potentiels ne sont… pas si géniaux. Permettez-vous d’avoir des normes élevées, bb. Si quelqu’un ne vous laisse pas tranquille, n’hésitez pas à lui dire d’arrêter, voire de le bloquer. Soyez patient et attendez la bonne personne – la fin de la semaine s’annonce meilleure pour les connexions positives !

Verseau

Saison Lion = saison des menottes pour votre signe, vos relations sont donc un objectif biiiiig. Votre partenaire détecte un sentiment de déséquilibre dans la relation et vous pourriez avoir l’impression qu’il prend ses distances avec vous. Ils ne le sont pas – ils ne savent tout simplement pas comment aborder le problème. Ouvrez-vous et montrez-leur que vous êtes impatient d’écouter, Verseau. Si vous attendez trop longtemps, ils pourraient vous exploser. Vous êtes un signe fixe, donc coopérer est un peu difficile, un petit compromis maintenant vous évitera des tonnes de drames plus tard dans la semaine.

Poissons

Vous n’avez plus besoin de l’appeler, Poissons. Vous êtes complexe, émotif et juste un peu bizarre, donc être 100 % authentique peut être un peu effrayant pour vous ! Mais si votre partenaire ne peut pas vous gérer à 100%, alors il ne vous mérite pas. Vous avez des tonnes d’amour à donner, Poissons. Cherchez quelqu’un qui embrassera chaque partie de vous. C’est ce que vous méritez !

Jake Register Jake Register (mieux connu sous son pseudo Instagram, @jakesastrology) est une Balance et l’auteur des Sexoscopes hebdomadaires de Cosmopolitan.

