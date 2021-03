Horreur 32 bits poursuivant les rampes statiques pour basculer plus tard cette année

Vous savez ce sentiment que vous ressentez lorsque la décennie au cours de laquelle vous êtes né redevient soudainement à la mode et que les adolescents commencent à porter le genre de tenues que vous êtes gêné d’avoir déjà portées? Eh bien, dans les jeux vidéo, l’équivalent est de regarder l’esthétique des jeux indépendants passer par des phases 1 bit, 8 bits, 16 bits et maintenant 32 bits, et nous ne nous plaignons certainement pas.

Jeux de casque

Chasing Static est un jeu d’horreur 32 bits qui se déroule dans le nord du Pays de Galles, de tous les endroits, et consiste à découvrir les complots gouvernementaux et les fautes scientifiques avec rien d’autre qu’une torche, une caméra et une radio FM qui vous permet d’écouter les voix du morte.

Une démo est actuellement disponible sur Steam, si vous souhaitez la découvrir avant la sortie du troisième trimestre 2021 (fin de l’été).