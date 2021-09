Horreur alors que des soldats talibans utilisent des coups de feu pour attaquer la maison d’un Britannique terrifié et kidnapper sa sœur | Monde | Nouvelles

Les intrus se sont introduits de force dans la maison du civil britannique, père de deux enfants, bloqué à Kaboul, la capitale du pays. Des combattants djihadistes ont tiré sur sa porte et son mur alors qu’ils forçaient l’entrée de la propriété, et alors que l’homme s’était déjà réfugié ailleurs, ils ont saisi sa sœur. L’homme britannique a déclaré que les actions des extrémistes signifient que sa famille vit désormais dans la peur pour sa vie, alors que le règne de la terreur des talibans se poursuit à travers le Moyen-Orient.

Le Londonien Khaleed, dont le nom a été changé pour des raisons de sécurité, est arrivé en Afghanistan il y a 16 jours, craignant pour la sécurité de sa femme et de ses deux enfants de nationalité afghane.

La famille se rendait presque quotidiennement à l’aéroport de Kaboul dans l’espoir d’obtenir un vol pour échapper au conflit, mais le jeune âge de leurs enfants rendait difficile l’approche des portes dans la chaleur et les foules immenses qui provoquaient souvent des bousculades vers les entrées de l’aéroport et les vols de départ. .

Des efforts d’extraction ont eu lieu dans la région, mais le dernier vol britannique est parti dimanche, ce qui signifie que Khaleed et d’autres ressortissants britanniques sont bloqués dans la région.

Le départ du dernier vol a marqué la remise de l’aéroport de Kaboul au pouvoir des talibans.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a affirmé que le nombre de personnes laissées pour compte se chiffrerait en « petites centaines », mais cette estimation peut être un euphémisme.

Dans une interview avec Metro.co.uk, Khaleed a déclaré : « Je supplie le gouvernement britannique de faire preuve de pitié et de faire quelque chose pour nous sauver, nos vies sont en danger.

“Nous faisons partie de votre communauté, nous faisons partie de la Grande-Bretagne.”

Le civil britannique a plaidé pour de l’aide et une solution à ses souffrances : « S’il vous plaît, ne nous laissez pas à la merci de ces animaux, le monde entier a vu leur cruauté. Aidez-nous simplement à sortir de ce pays car ils peuvent venir nous emmener quand ils le souhaitent. Je crains pour la sécurité de mes enfants, je crains pour leur vie.

Il a décrit l’incident horrible en disant : « Si vous êtes britannique ou américain, ils vous voient comme un espion et un infidèle. Les talibans sont venus chez moi après que nous soyons partis pour me chercher et j’ai appris par des voisins qu’ils avaient tiré des balles sur les murs et la porte pour briser la porte et entrer dans la maison.

« Ils ont mis un drap noir sur ma sœur et l’ont emmenée. Je l’ai appelée cent fois mais son téléphone est éteint.

Le Londonien a parlé de l’assaut des tentatives que lui et sa famille ont faites pour s’échapper du pays avant l’enlèvement de son frère.

Il a déclaré : « Nous attendrions des heures et des heures avec les enfants, mais chaque fois que nous nous approchions des portes, quelque chose se passait, les talibans venaient avec des bâtons ou des fils et chassaient tout le monde. C’était trop pour les enfants.

« Quand je suis rentré chez moi, j’ai découvert dans les heures qui ont suivi que les Britanniques avaient quitté l’Afghanistan et qu’il n’y avait plus d’aide et plus de vols.

“Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous cacher.”

Khaleed et d’autres ressortissants britanniques bloqués ont critiqué le manque de canaux de communication efficaces avec les autorités britanniques alors que la situation au Moyen-Orient s’aggrave.

Il a déclaré: “Il n’y a aucun moyen de contacter le gouvernement britannique pour obtenir une quelconque aide de sa part, ils ne répondent pas aux e-mails

« J’ai essayé d’appeler une ligne d’assistance, mais chaque fois que vous optez pour l’option pour les citoyens britanniques bloqués en Afghanistan, cela se coupe.

«Je n’ai plus de crédit et je dois demander à quelqu’un de sortir et d’en acheter pour moi. Le reste du temps, nous sommes juste coincés ici, impuissants.