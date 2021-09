Horreur alors que l’ex-soldat britannique ARRÊTE par les talibans après l’échec d’une tentative de sauvetage de 400 Afghans | Monde | Nouvelles

in

Aéroport de Kaboul : des véhicules militaires américains « abandonnés » après le retrait

Ben Slater, 37 ans, tentait d’aider des citoyens afghans, dont 50 membres du personnel de ses ONG, de l’autre côté d’une frontière terrestre au Moyen-Orient. Cette tentative intervient après la prise de contrôle de l’aéroport de Kaboul par le groupe militant à la suite du dernier vol d’extraction britannique quittant le pays plus tôt cette semaine.

Les membres du personnel et leurs familles n’ont pas réussi à obtenir une place dans le dernier avion britannique et ne peuvent toujours pas quitter la zone contrôlée par les talibans car les tentatives d’évacuation de l’ancien soldat ont été arrêtées.

Un car transportant les membres du personnel a été refoulé par des djihadistes, à une frontière terrestre entre l’Afghanistan et un autre pays non divulgué.

M. Slater a été arrêté par les talibans et interrogé sur les efforts de sauvetage, avant d’être relâché.

L’aide de l’ex-soldat à ceux qui fuient est due à ses craintes croissantes que les djihadistes ne s’en tiennent pas à leur vœu de laisser ceux qui fuient leur régime quitter le pays indemnes.

Horreur alors que l’ex-soldat britannique ARRÊTE par les talibans après l’échec de la tentative de sauvetage de 400 Afghans (Image: PA)

Des combattants talibans patrouillent autour du terminal de l’aéroport de Kaboul (Image : .)

Selon The Telegraph, M. Slater avait déjà aidé à l’évacuation de dizaines d’Afghans mais n’a pas pu obtenir de l’aide pour son personnel, d’où la nécessité de lancer sa propre tentative de sauvetage.

La plupart des membres du personnel sont des femmes célibataires qui occupaient des chambres d’hôtel près d’un poste de contrôle frontalier, et traditionnellement, les talibans sont connus pour leurs mauvais traitements envers les femmes.

Après son arrestation, M. Slater a été libéré et on lui a dit qu’il pouvait quitter le pays avec un seul membre de son personnel, mais que le reste du groupe devait rester en Afghanistan.

M. Slater, qui est un ancien membre de la police militaire royale, tente d’obtenir des visas pour les membres du personnel qui travaillent dans la chaîne d’ONG qu’il dirige en Afghanistan.

LIRE LA SUITE: Les talibans ont utilisé des coups de feu pour attaquer le domicile d’un homme britannique et kidnapper sa sœur

Ben Slater a tenté d’aider 400 Afghans à fuir mais a été arrêté (Image : )

Le groupe militant a pris le contrôle de l’aéroport de Kaboul après le dernier vol d’extraction au Royaume-Uni (Image: .)

L’incident qui s’est produit jeudi a suscité des inquiétudes quant au fait que les talibans ne respecteraient pas leur engagement précédent permettant aux gens de quitter le pays depuis qu’ils ont pris le contrôle.

Dimanche, cependant, les talibans ont réprimandé ces affirmations en assurant à un groupe de 100 pays qu’ils autoriseraient toujours les ressortissants étrangers et les Afghans munis de documents de voyage étrangers à quitter la région.

Dans une déclaration du groupe, une déclaration a été publiée : « Nous avons reçu l’assurance des talibans que tous les ressortissants étrangers et tout citoyen afghan disposant d’une autorisation de voyage de nos pays seront autorisés à se rendre de manière sûre et ordonnée aux points de départ. et voyager à l’extérieur du pays.

Le groupe, qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni et la France a également ajouté : « Nous sommes tous déterminés à faire en sorte que nos citoyens, ressortissants et résidents, employés, Afghans qui ont travaillé avec nous et ceux qui sont à risque puissent continuer à voyager. librement vers des destinations en dehors de l’Afghanistan.

A NE PAS MANQUER

La fureur des talibans contre les États-Unis laissant derrière eux des hélicoptères défunts en Afghanistan [REVEAL]

Joe Biden au bord du gouffre alors que son propre personnel est «horrifié» et «consterné» [REACTION]

Crise en Afghanistan : l’économie « mise à genoux » [REPORT]

Après son arrestation, M. Slater a été libéré et on lui a dit qu’il pouvait partir avec un membre du personnel (Image: .)

Des inquiétudes ont été exprimées car avant la cessation des opérations de sauvetage par les États-Unis et le Royaume-Uni, des rapports affirment que les talibans empêchaient les gens de voyager à proximité de l’aéroport, les empêchant par la suite d’évacuer.

M. Slater a redoublé d’efforts pour obtenir des visas pour son personnel du Royaume-Uni ou d’un autre pays occidental, selon une interview avec The Telegraph.

L’ex-soldat a qualifié la situation de “catastrophe totale”, déclarant que “c’est dégoûtant. C’est au-delà de l’horreur » alors qu’il a demandé au Bureau du Commonwealth et du Développement des Affaires étrangères (FCDO) d’aider à évacuer les Afghans de la région.

Il a déclaré au Telegraph: «Le coup final à l’opération est que le Royaume-Uni ne m’accorde qu’à moi-même et à l’un de mes assistants exécutifs de l’autre côté de la frontière aujourd’hui, et ils n’ont même pas suggéré qu’ils allaient délivrer les visas pour certains ou le reste. de mon groupe.

M. Slater a été arrêté par les talibans et interrogé sur les efforts de sauvetage, avant d’être relâché (Image: .)

Depuis que les derniers vols d’évacuation ont quitté la région, l’aéroport de Kaboul n’est actuellement pas opérationnel, et aucun arrangement n’a été pris par le gouvernement britannique avec les pays partageant une frontière terrestre avec l’Afghanistan pour faciliter les voies d’évacuation pour ceux qui ne peuvent pas partir via le aéroport de la capitale.

À l’heure actuelle, les efforts pour rouvrir l’aéroport afin d’offrir un passage sûr et une liberté de mouvement aux citoyens afghans sont de la plus haute importance, et c’est quelque chose sur lequel le Qatar a confirmé qu’il travaillait aux côtés des talibans, avec des tentatives de rouvrir l’aéroport “dès que possible”.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique Dominic Raab à Doha, le ministre qatari des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a déclaré : Afghanistan. »

Le pays du Moyen-Orient travaillerait avec les talibans afin “d’identifier quelles sont les lacunes et les risques de remettre l’aéroport en marche”.