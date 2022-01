Horreur au couteau à Londres : un homme dans un état critique après l’annonce d’une « attaque au couteau dans un magasin » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Un homme s’est précipité à l’hôpital après avoir été poignardé à Londres (Image: @THeathChronicle)

L’homme, qui serait âgé d’une vingtaine d’années, a été retrouvé blessé par arme blanche par la police vers 15h15. Les agents ont retrouvé l’homme après avoir été appelés pour des informations faisant état d’un coup de couteau à Beulah Road. Les médecins légistes sont également arrivés sur les lieux.

Le service d’ambulance de Londres a également assisté et transporté l’homme dans un hôpital du sud de Londres pour y être soigné, où il reste dans un état critique.

Un homme a été arrêté à proximité des lieux, soupçonné de lésions corporelles graves intentionnelles.

Les enquêtes du Met sur les circonstances restent en cours.

Sur Twitter, The Thornton Heath Chronicle a partagé des photos d’un cordon en place sur Beulah Road.

Un homme poignardé à Thornton Heath (Image : @THeathChronicle)

The Chronicle a écrit : « La police enquête sur un coup de couteau dans un magasin de Beulah Road.

« La route la plus proche du dépanneur Beulah Corner Express a été fermée pendant que la police enquête sur l’incident.

« L’ambulance aérienne a atterri à l’école maternelle de Beulah Road. »

Selon des informations non confirmées, l’homme a été « poignardé à plusieurs reprises à l’intérieur d’un magasin ».

Un homme a été poignardé à plusieurs reprises à Londres (Image : @THeathChronicle)

UK News in Pictures posté sur Twitter : « Un homme dans un état critique après avoir poignardé Croydon.

« Un homme a été transporté par avion à l’hôpital après avoir été poignardé à plusieurs reprises dans un magasin que nous pouvons révéler.

« La police a été appelée avec les ambulanciers paramédicaux à la suite de l’attaque sur Beulah Road à Thornton Heath. »

Ce dernier incident survient après que 2021 a vu le plus grand nombre de meurtres d’adolescents jamais enregistré.

De nouvelles données ont montré que 2021 a été la pire année pour les crimes commis avec des armes à feu et au couteau à Londres, avec un nombre total de 30 adolescents assassinés dans la capitale.

L’animatrice de GB News, Mercy Muroki, s’est adressée au maire de Londres Sadiq Khan et au commissaire de police de la métropole Cressida Dick pour leur incapacité à résoudre le problème.

Mme Muroki n’a pas retenu ses critiques sur la façon dont les deux ont géré la violence des gangs dans la capitale, affirmant que rien n’avait été fait avec les plans précédemment élaborés sur la prévention du crime et de la violence.

S’exprimant après que deux adolescents ont été tués le 30 décembre lors d’incidents distincts, Mme Muroki a déclaré: « Alors que 2021 touchait à sa fin, beaucoup d’entre nous dans tout le pays ont terminé l’année sur une bonne note.

Maire de Londres Sadiq Khan (Image : .)

« Une note certainement bien plus élevée que celle sur laquelle nous avons terminé 2020, mais à Londres, ce fut une fin d’année sombre.

« Alors que deux garçons âgés de 15 et 16 ans sont devenus la finale des victimes d’adolescents poignardés en 2021.

« 2021 est désormais l’année la plus sanglante jamais enregistrée en ce qui concerne les homicides d’adolescents dans la capitale – qui en ont atteint 30 pour la première fois.

Elle a ajouté: « Et, bien que ce ne soit que le cinquième jour de 2022, des détectives de Londres ont déjà lancé leur première enquête pour meurtre de l’année alors qu’un homme a été poignardé à mort dans la capitale hier.

Dame Cressida Dick et Sadiq Khan (Image: .)

« Le maire de Londres est loin d’être suffisamment surveillé à ce sujet, c’est l’homme avec un mandat direct pour la police à Londres, mais son bilan est catastrophique.

« Cela fait 5 ans que sa stratégie contre la criminalité au couteau a été mise à jour pour la dernière fois, l’unité de réduction de la violence qu’il a créée en 2018 n’a clairement eu aucun impact sur la criminalité au couteau.

« C’est un homme sans plan. Et quant à Dame Cressida Dick, chef de la police météorologique, elle a simplement besoin d’une prise en main. »

M. Khan a insisté sur le fait qu’il tentait de lutter contre la violence croissante qui sévit dans la capitale et a annoncé qu’il avait ajouté 50 millions de livres sterling supplémentaires pour tenter de lutter contre la criminalité.

Dame Cressida Dick (Image: .)

Le dernier investissement financier devrait être étalé sur les trois prochaines années, l’argent aidera également à construire des projets de prévention du crime à la base dans la capitale.

M. Khan a déclaré : « Le financement permettra aux autorités locales de lutter contre la violence dans leur région, de réduire la délinquance dans leurs communautés et de soutenir les victimes localement.

« Nous savons que les défis de la pandémie ont exacerbé les causes de la criminalité et de la violence et c’est pourquoi cet investissement est si important et si opportun.

« Ce nouveau programme de financement de près de 50 millions de livres sterling fournira désormais un financement dédié aux autorités locales et leur permettra de travailler ensemble pour résoudre des problèmes complexes à travers les limites des arrondissements et de soutenir les communautés locales pour lutter contre la violence et réduire les infractions là où elles se trouvent. »

Plus à venir…