Horreur d’ambulance alors qu’un «objet» frappe le pare-brise du véhicule à l’appel 999 – un ambulancier mort | UK | Nouvelles

L’équipage de l’ambulance était en route pour un appel lorsqu’un objet a heurté le pare-brise vers 8 heures du matin aujourd’hui près de la jonction de Moreton Road et de l’A49 dans le Herefordshire. Deux équipes d’ambulance, des officiers paramédicaux, la Midlands Air Ambulance et deux médecins du service de sauvetage en cas d’accident de Mercia étaient présents.

Malheureusement, le technicien est décédé qui a été confirmé mort sur les lieux.

Un communiqué du service d’ambulance des West Midlands a déclaré: «Un technicien du service d’ambulance des West Midlands est décédé tragiquement alors qu’il était en service dans le Herefordshire ce matin.

«L’équipage de l’ambulance était en route vers un appel 999 lorsqu’un objet a heurté le pare-brise de l’ambulance à 8 heures du matin. Cela s’est produit à la jonction de Moreton Road et de l’A49.

“De multiples ressources ont assisté à la scène, qui comprenait deux équipes d’ambulance d’urgence, des officiers paramédicaux, le Midlands Air Ambulance de Strensham et deux médecins du service de sauvetage des accidents de Mercia.”

Une porte-parole a déclaré: «Malheureusement, malgré les meilleurs efforts de tous, rien ne pouvait être fait pour sauver notre collègue, qui était le passager avant, et il a été confirmé mort sur les lieux.

“Son coéquipier, le chauffeur, a également été blessé dans l’incident. Il a été soigné à l’hôpital et a par la suite obtenu son congé.”

Anthony Marsh, directeur général du service d’ambulance des West Midlands, a déclaré: «Ce sont des nouvelles vraiment horribles, et mes pensées et mes prières vont à la famille, aux amis et aux collègues des personnes impliquées dans cette période très difficile.

«Je suis extrêmement fier de tout le personnel et des étudiants universitaires dans le cadre de leur stage clinique qui ont travaillé si dur et professionnellement pour essayer de sauver notre collègue.

«Je suis désolé qu’en dépit de leurs meilleurs efforts, il n’ait pas pu être sauvé.»

La police de West Mercia a écrit plus tôt: «Nous sommes actuellement sur les lieux d’une grave collision sur l’A49 à Hereford en direction de Leominster.

«La route est actuellement fermée entre les jonctions Church Road et la jonction vers Upper Lyde.

“Veuillez utiliser d’autres itinéraires pendant que les services d’urgence s’occupent de l’incident.”

