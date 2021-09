Horreur de Covid: des milliers de micro et petites entreprises en Inde sont en vente en ce moment

Même si les petites entreprises ont été les plus durement touchées en raison de Covid, qui aurait entraîné la fermeture ou la fermeture temporaire de certaines de ces unités, il n’y a pas de données officielles sur le nombre de ces fermetures. (. / Image de fichier) (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le stress lié à Covid a fait des ravages dans les MPME, en particulier les micro et petites entreprises de tous les secteurs. En fait, un certain nombre d’entreprises telles que les restaurants, les supermarchés, les salons de beauté, les pharmacies, les magasins kirana, les prestataires de services logistiques, les fabricants, etc., cherchent à se vendre en raison de divers défis depuis que Covid a frappé l’année dernière. Les raisons couvraient des problèmes liés au crédit, à la chaîne d’approvisionnement, en dehors de la délocalisation, du lancement de nouvelles entreprises, de la concurrence, du manque de clients, etc., selon un certain nombre de ces micro-entreprises avec lesquelles Financial Express Online s’est entretenu.

« Il y a plusieurs raisons de vendre l’entreprise. Après le deuxième confinement, la clientèle a progressivement diminué pour nous alors que financièrement aussi nous avons été dans une situation très compliquée. Nous sommes actuellement à une perte d’environ Rs 25 lakhs. De plus, la clientèle s’est également réduite. Cela a entraîné une baisse des ventes pour nous », a déclaré un propriétaire de supermarché basé à Hyderabad. Ces unités qui ont partagé leurs raisons de vendre des entreprises ont recherché l’anonymat dans leurs commentaires.

De même, un fabricant de désodorisants basé à Chennai cherche également à vendre son entreprise et à saisir de nouvelles opportunités avec une configuration physique ou hors ligne moindre. «Notre chiffre d’affaires a été durement touché par l’impact sur la chaîne d’approvisionnement en raison de Covid. Bien que la récupération soit là, mais je veux regarder d’autres avenues où il y a moins de tracas en raison de situations de type Covid et d’une présence physique minimale. » Ensuite, il y a une école privée à Bahraich, dans l’Uttar Pradesh, dont le propriétaire veut déménager à l’étranger et la vendre car les parents hésitent à envoyer des enfants suivre des cours en raison de la peur de Covid alors que les parents n’ont pas non plus les moyens de l’éducation numérique de leurs enfants . De même, un propriétaire d’un parc d’aventure à Hyderabad souhaite le vendre car « cela demande beaucoup de notre temps », a-t-il déclaré. L’activité principale du propriétaire est les microbrasseries qui ont été impactées pendant Covid. Cependant, avec la facilité des restrictions de verrouillage et la reprise de la demande, le propriétaire souhaite y consacrer plus de temps maintenant.

« Après Covid, la majorité des petites entreprises ont cherché à se vendre en raison de problèmes tels que des problèmes de santé, des problèmes liés au verrouillage, des problèmes de fonds de roulement, etc. Express en ligne. SMERRERS est une plateforme de banque d’investissement en ligne facilitant l’achat et la vente d’entreprises en ligne.

Selon les données de SMERGERS sur l’achat et la vente de MPME, sur le total de 1,65 lakh d’entreprises mises en vente, 52 000 sont entrées à bord à partir du 1er avril 2020, dont 7 000 sont des listes vérifiées ou approuvées. En fait, avant Covid, la moyenne quotidienne des entreprises mises en vente était de 10, qui est passée à 20 avant la deuxième vague, et est actuellement sur le point de franchir 25.

«Il franchirait 25 ce mois-ci, mais je pense qu’il resterait à ce niveau pendant au moins les six prochains mois maintenant. Actuellement, nous avons 5 000 entreprises qui cherchent à s’inscrire. Cependant, nous pouvons finir par n’en mettre qu’environ 1 000 sur notre plate-forme après leur vérification, car bon nombre de ces entreprises ne sont souvent pas légitimes ou enregistrées. De plus, nous devons comprendre qui sont leurs propriétaires, pourquoi ils cherchent à vendre et d’autres détails », a ajouté Devanath.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Même si les petites entreprises ont été les plus durement touchées en raison de Covid, qui aurait entraîné la fermeture ou la fermeture temporaire de certaines de ces unités, il n’y a pas de données officielles sur le nombre de ces fermetures. “Comme les MPME existent à la fois dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement indien au ministère des MPME”, a déclaré l’ancien ministre des MPME Nitin Gadkari dans une réponse écrite à une question dans le Rajya Sabha. L’année dernière également en septembre, l’ancien MPME MoS Pratap Chandra Sarangi à Rajya Sabha avait déclaré qu'”aucun tel record n’était disponible” pour le nombre d’unités MPME fermées pendant la période de mars à août 2020 de la pandémie. En fait, il n’y a pas de données avec le gouvernement sur le nombre de MPME fermées de FY15 à FY20, avait déclaré Sarangi.

Alors que les micro et petites entreprises cherchent à se vendre, le scénario au niveau de l’écosystème semble s’orienter vers la reprise. Par exemple, selon la dernière édition de la Retail Business Survey de la Retailers Association of India (RAI), les ventes au détail en août 2021 étaient à 88 % des niveaux d’avant la pandémie (août 2019), contre 72 % en Juillet 2021. Dans les catégories, les restaurants à service rapide (QSR) ont montré des signes de croissance avec 12% des ventes en août 2021 par rapport aux ventes d’août 2019, tandis que la catégorie alimentation et épicerie indiquait une croissance de 4%. Cependant, la beauté et le bien-être, qui comprenaient les salons, les vêtements, les chaussures et les bijoux, n’avaient pas encore rattrapé les niveaux de vente d’avant la pandémie.

« Les retardataires sont toujours les vêtements, les chaussures, les bijoux et les produits de beauté et de soins personnels. L’indication d’acclamation des clients est liée à ces articles tandis que l’électronique, la nourriture et le QSR se portent bien. Les biens de consommation durables sont également sur la bonne voie. Nous pouvons obtenir les 12 % restants d’ici octobre s’il n’y a pas de troisième vague. Les détaillants sont assis avec un optimisme prudent car nous voyons maintenant des clients sortir pour faire du shopping et manger », a déclaré Kumar Rajagopalan, PDG de la RAI à Financial Express Online.

« Il n’y a pas beaucoup d’impact global maintenant. Les choses redeviennent normales. Alors qu’initialement l’année dernière, il y avait eu des défis en raison du verrouillage, mais au cours des derniers mois, la reprise est visible car les clients reviennent. La plupart des secteurs se portent bien, à l’exception de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme », a déclaré à Financial Express Online Dinesh Rai, ancien secrétaire du ministère des MPME et président fondateur de l’Alliance des MPME indiennes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.