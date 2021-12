Horreur de Covid: des scientifiques stupéfaits alors que la variante d’Omicron « modifie la façon dont elle infecte les cellules » | Royaume-Uni | Des nouvelles

De nouvelles preuves suggèrent que le virus a « modifié la façon dont il infecte les cellules », selon le professeur Ravi Gupta, membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG). L’expert a ajouté qu’Omicron pourrait avoir un « profil légèrement différent » de celui de la variante Delta.

Le professeur Ravi Gupta a ajouté que les experts en apprenaient « tout le temps » sur le virus.

Dans une interview avec Sky News, il a déclaré : « Certaines expériences qui ont été menées dans différents groupes suggèrent que le virus a en quelque sorte modifié la façon dont il infecte les cellules.

« C’est encore une fois potentiellement dû à certaines mutations qui se sont produites, et il peut y avoir, et c’est une grosse mise en garde, il peut y avoir un profil légèrement différent pour ce virus [compared to Delta]. «

Il a ajouté que même s’il existe des rapports selon lesquels la variante Omicron est « plus douce » que les variantes précédentes, elle peut toujours entraîner des hospitalisations.

Le professeur a déclaré: « Néanmoins, même si c’était un peu plus doux, dans un sens très large, le grand nombre de cas se traduirait toujours par le fait que certaines personnes deviendraient très malades.

« Nous ne prévoyons pas que ce virus, à cause de ces changements, deviendra soudainement inoffensif.

« Je pense que cela ne devrait pas être l’interprétation du travail que nous et d’autres faisons.

« Mais ce que nous disons, c’est que nous apprenons tout le temps à propos du virus. »

Le professeur Gupta a également averti qu’une action « importante » sera nécessaire pour faire face au « nombre croissant » de cas de COVID-19 au Royaume-Uni.

Il a noté que l’augmentation rapide du nombre de cas d’Omicron au Royaume-Uni suit le modèle observé en Afrique du Sud, et a également commenté la transmissibilité accrue du virus.

Il a ajouté que l’augmentation des décès et des cas d’Omicron était une « grave préoccupation », et a ajouté qu’elle pourrait mettre à rude épreuve le NHS.

Le professeur Gupta, qui travaille comme professeur de microbiologie clinique à l’Institut de Cambridge pour l’immunologie thérapeutique et les maladies infectieuses, a déclaré qu’il était « du point de vue intermédiaire » sur la question de savoir si le gouvernement devrait lancer des mesures plus strictes pour lutter contre l’augmentation des cas de Covid.

Il a qualifié les restrictions précédentes du Royaume-Uni d’« importantes ».

Il a ajouté: « Je pense que nous pourrions aller plus loin, mais je ne dis pas nécessairement qu’un verrouillage complet est la décision politique essentielle, mais, bien sûr, je ne suis pas le décideur et tout ce que je fais, c’est de la recherche scientifique et des conseils par conséquent. »

Aujourd’hui (20 décembre), 8 044 nouveaux cas de la variante Omicron ont été enregistrés au Royaume-Uni.

Avec l’ajout du décompte d’aujourd’hui, il y a maintenant 45 145 cas au total de la variante enregistrés dans le pays, selon l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

À la suite d’une réunion du cabinet lundi après-midi, Boris Johnson a déclaré que le gouvernement « n’hésitera pas » à introduire de nouvelles règles Covid en Angleterre avant Noël si nécessaire.

Au cours de la réunion, le gouvernement a indiqué qu’il gardait les données sur les coronavirus sous « examen constant » et les examinait « heure par heure » ​​à mesure que les cas d’Omicron augmentaient.

M. Johnson a ajouté: « Malheureusement, je dois dire aux gens que nous devrons nous réserver la possibilité de prendre d’autres mesures pour protéger le public, pour protéger la santé publique, pour protéger notre NHS. Et nous n’hésiterons pas à prendre cette mesure. «

Cependant, aucune nouvelle mesure n’a encore été introduite, mais le Premier ministre a exhorté les gens à faire preuve de prudence.