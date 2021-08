Horreur de Covid: les patients surnommés « parler morts » car ils ne peuvent pas vivre sans machine à oxygène | Monde | Nouvelles

in

La nouvelle survient après qu’un hôpital de Floride a connu une forte augmentation du nombre de patients COVID-19. Les médecins de l’hôpital de Floride ont déclaré avoir été submergés par le besoin de machines à oxygène. Certains patients atteints de coronavirus à l’hôpital ont été décrits par des médecins désespérés comme des « morts parlants », car ils donnent une image saisissante de l’augmentation des cas de l’agent pathogène mortel.

Le Tallahassee Memorial Hospital de Flordia compte désormais 135 patients atteints de coronavirus, soit une augmentation par rapport à 41 en janvier dernier.

La plupart des nouveaux patients qui arrivent n’ont pas été vaccinés.

Se référant aux patients affamés d’oxygène de l’hôpital, Polo Sandoval de CNN a déclaré: “Ce sont des patients qui sont encore éveillés en ce moment, qui sont toujours conscients.

“Ils ont donc ces conversations très difficiles avec leurs médecins et leurs infirmières, et font face à cette réalité très dure que si cet équipement de survie qui respire pour eux est retiré, comme ce responsable de l’hôpital me l’a décrit, ils pourraient être morts dans une question de minutes.”

LIRE LA SUITE- Carence en vitamine B12 : la façon dont vous vous réveillez le matin peut être un signe

“Regarder à quelle vitesse ils diminuent est la chose la plus difficile pour moi.”

Lorsqu’un patient est progressivement soulagé de l’oxygène assisté, alors les patients se détériorent souvent rapidement.

Le Dr Smith a déclaré: “Le” parler mort “n’avait aucun sens pour moi jusqu’à ce que je le voye de mes propres yeux.

“C’est la vitesse à laquelle ils décompensent lorsqu’ils n’ont pas cet oxygène.”

Il a dit que les gens doivent savoir que le virus « est réel ».

Il a ajouté que cela “impacte beaucoup plus de gens que cela ne devrait”.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a tenté d’interdire aux districts scolaires d’avoir le pouvoir d’imposer le port du masque.

Cependant, l’interdiction a été annulée par un juge.