Horreur de foudre : Bolt from blue tue au moins 17 invités au mariage et blesse le marié | Monde | Nouvelles

La tragédie s’est produite alors que le bateau transportant la noce retournait à la maison de la mariée, a confirmé la police. Alors qu’il atteignait les rives de la rivière Padma dans le nord-ouest du Bangladesh, la catastrophe a frappé, a expliqué le porte-parole de la police Farid Hossain.

Il a déclaré: “Nous avons des informations sur 17 personnes décédées et plusieurs autres ont été admises à l’hôpital.”

Au total, 14 personnes ont été hospitalisées à la suite de leurs blessures, a déclaré un responsable des pompiers, Meherul Islam, dont l’époux.

La foudre tue des centaines de personnes chaque année au Bangladesh, qui a déclaré la foudre une catastrophe naturelle en 2016, lorsque plus de 200 personnes sont mortes au cours du seul mois de mai, dont 82 personnes en une seule journée.

La plupart des décès dus à la foudre se produisent entre mars et juillet, les mois les plus chauds.

Les experts pensent que l’augmentation du nombre de décès est liée à la déforestation, qui a entraîné la disparition de nombreux grands arbres qui attiraient auparavant la foudre avant qu’elle n’atteigne le sol.

L’augmentation de la pollution de l’air et le réchauffement climatique ont également été cités comme facteurs de la fréquence croissante des éclairs dans le pays.

JUST IN: Crise des migrants – Boris exhorté à donner une leçon drastique à Macron

Au Royaume-Uni, en moyenne deux personnes sont tuées par la foudre chaque année, et plusieurs autres sont blessées.

En mai, Jordan Banks, neuf ans, est décédé après avoir été frappé lors d’un entraînement avec le Clifton Rangers Junior Football Club dans le Lancashire.

Dans une publication sur Facebook, le club a déclaré : « Nous ne pouvons pas commencer à imaginer le chagrin de la famille.

“Nos pensées, nos prières, notre amour et nos câlins vont à eux tous et à ses coéquipiers, amis et entraîneurs qui sont dévastés par la perte.”

Les conseils publiés sur le site Web du Met Office déclarent : « Il existe de nombreux mythes entourant la foudre – comme la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit ou elle frappe toujours l’objet le plus haut.

« Les deux sont faux, car la foudre frappe le meilleur conducteur au sol, qu’il ait déjà été frappé ou non.

“Les orages peuvent se produire à tout moment de l’année, mais c’est pendant les mois d’été que les orages au Royaume-Uni sont le plus susceptibles de produire de la grosse grêle, des rafales de vent et des pluies torrentielles qui peuvent perturber les réseaux de transport et endommager les biens.”

Que faire pendant un orage (du Met Office) :

Les lignes téléphoniques peuvent conduire l’électricité, essayez donc d’éviter d’utiliser la ligne fixe, sauf en cas d’urgence. À l’extérieur, évitez l’eau et trouvez un endroit ouvert et bas à une distance sûre des arbres, des poteaux ou des objets métalliques. Évitez les activités telles que le golf, la pêche à la canne ou la navigation de plaisance. un lacSoyez conscient des objets métalliques qui peuvent conduire ou attirer la foudre, y compris les clubs de golf, les voiturettes de golf, les cannes à pêche, les parapluies, les motos, les vélos, les fauteuils roulants, les scooters de mobilité, les poussettes, les grillages et les rails. Si vous êtes dans une tente, essayez de rester à l’écart des poteaux métalliques. Si vous vous trouvez dans un endroit exposé, il peut être conseillé de vous accroupir près du sol, les mains sur les genoux et la tête rentrée entre eux. Essayez de toucher le moins possible le sol avec votre corps, ne vous allongez pas sur le sol Si vous sentez vos cheveux se dresser, laissez-vous tomber immédiatement dans la position ci-dessus