Horreur de la foudre : des centaines de personnes évacuées après qu’un boulon dangereux a mis le feu à une maison et à des cl | Royaume-Uni | Des nouvelles

En raison des conditions météorologiques instables qui frappent le Royaume-Uni, la région du Grand Manchester a subi de la neige et des tempêtes jeudi et vendredi. Vendredi matin, un coup de foudre a été signalé à Ashton-under-Lyne, des habitants affirmant avoir entendu une « explosion ».

Selon des informations locales, les services d’urgence se sont précipités sur Store Street après qu’un incendie se soit déclaré dans une maison mitoyenne.

Malgré les conditions neigeuses, certains résidents ont été évacués de leur domicile.

Une école maternelle voisine a été forcée de fermer en raison de l’incident.

Un voisin a déclaré avoir entendu une forte détonation à ce moment-là, qui, selon eux, « ressemblait à une explosion ».

Un autre voisin a déclaré avoir entendu un bruit qui « ressemblait à l’explosion d’une bombe ».

Selon des informations du Manchester Evening News, l’incendie « aurait été causé par un coup de foudre », les enquêtes étant en cours.

Le point de vente a signalé qu’un cordon avait été mis en place, avec au moins cinq camions de pompiers photographiés sur les lieux.

MEN a indiqué que personne n’aurait été blessé dans l’incendie.

Au moment de la publication, ils ont déclaré que les résidents, qui avaient été évacués « par mesure de sécurité », avaient été autorisés à rentrer chez eux.

Cependant, selon des informations, certaines maisons de Store Street sont restées sans électricité.

Dans un communiqué, un porte-parole du service d’incendie et de secours du Grand Manchester (GMFRS) a déclaré: « Vers 7 heures du matin le vendredi 7 janvier, les pompiers ont été appelés pour signaler un incendie dans une propriété en terrasse sur Store Street, à Ashton-under-Lyne .

« Les pompiers des casernes de pompiers d’Ashton, Oldham, Stalybridge et Chadderton, ainsi que l’appareil aérien de la gare centrale de Manchester, se sont rapidement rendus sur les lieux.

« L’incendie a touché le comble d’une maison mitoyenne d’extrémité.

« Un certain nombre de maisons dans la rue ont été évacuées par mesure de sécurité.

« Les pompiers portant des appareils respiratoires ont éteint l’incendie à l’aide de jets de dévidoir, d’une échelle aérienne et d’autres équipements spécialisés. »

Le directeur de la station Ken Booth, officier responsable sur les lieux, a déclaré à MEN : « Les pompiers ont été appelés pour un incendie impliquant le deuxième étage d’une propriété située au bout de la terrasse.

« Les pompiers ont travaillé pour empêcher la propagation à la terrasse d’à côté. Le feu a été éteint.

« Les équipages restent sur les lieux pour nettoyer les débris et s’assurer que la scène est sûre.

« Les pompiers s’attendent à rester sur les lieux plusieurs heures.

Jeudi, le Grand Manchester a reçu un avertissement de « temps violent » du Met Office, qui a signalé le risque de neige et de glace.

Dans leur avis d’avertissement en vigueur de 20 heures jeudi à 11 heures vendredi, ils ont déclaré: « Les vents seront en rafales autour des averses plus fortes et il existe également un risque d’éclairs dus à des orages isolés dans certains districts côtiers. »

Un autre avertissement météorologique a été émis par le Met Office, couvrant certaines parties du Grand Manchester, y compris le centre-ville.

L’avertissement jaune pour la glace est en vigueur de 15 h 30 vendredi à minuit et indique : « Les surfaces verglacées sont possibles pendant un certain temps vendredi soir et pendant la nuit, entraînant des conditions potentiellement difficiles.