Horreur de Londres: un adolescent transporté à l’hôpital après avoir poignardé en plein jour à Walthamstow | UK | Nouvelles

Le garçon de 16 ans a été agressé sur Billet Road à Walthamstow vers 15h45.

La police et les ambulanciers se sont précipités sur les lieux et l’ambulance aérienne de Londres a également été brouillée.

Le garçon a été retrouvé avec des coups de couteau au cou et à la jambe.

Il a été transporté à l’hôpital et son état est inconnu à ce stade.

Les résidents ont déclaré avoir vu l’ambulance aérienne atterrir près d’un magasin Co-op sur Billet Road avant de la voir décoller environ 45 minutes plus tard.

Un porte-parole de la police a déclaré que l’enquête sur l’attaque en était à ses débuts et qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

La police a imposé une autorisation de fouille en vertu de l’article 60 dans la zone au fur et à mesure que son enquête est en cours.

Billet Road a été fermée entre North Countess Road et Durban Road, tandis que des scènes de crime et des experts légistes effectuent des recherches détaillées dans la région.

Les agents ont averti que la route resterait fermée pendant un certain temps et ont averti le public d’éviter la zone dans la mesure du possible.

DERNIÈRES NOUVELLES. PLUS SUIT …