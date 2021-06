Horreur de Mumbai: un homme sous assistance respiratoire décède un jour après qu’un rat lui a grignoté l’œil à l’hôpital géré par BMC

in

Mardi, le maire Kishori Pednekar a rendu visite au patient après l’incident.

Un homme de 24 ans est décédé des suites de sa maladie un jour après qu’un rat a grignoté l’œil du patient dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Rajawadi géré par BMC. Alors que l’incident s’est produit mardi, l’homme est décédé hier. Shrinivas Nagesh Yallapa a été admis à l’hôpital dimanche et était sous assistance respiratoire. Bien que le montant exact des blessures causées à son œil ne soit pas encore connu, le directeur de l’hôpital, le Dr Vidya Thakur, a déclaré que la vue du patient n’avait pas été endommagée en raison de l’incident.

Les médecins de l’hôpital ont déclaré que le patient était dans un état très critique et souffrait d’une maladie alcoolique du foie. Yallapa a été hospitalisé à la suite de problèmes respiratoires et a également reçu un diagnostic de lésions cérébrales et hépatiques. Il a ensuite été transféré à l’unité de soins intensifs où un rat lui a grignoté l’œil gauche.

Selon certaines informations, l’hôpital Rajawadi a déclaré que le patient était dans un état inconscient lorsqu’il a été amené à l’hôpital. Yallapa souffrait d’ARLD, ses paramètres de santé étaient instables et son hémoglobine était d’environ 1.

Le personnel a allégué que l’hôpital de Rajawadi était négligé depuis longtemps. Il a affirmé que le surintendant avait demandé des fonds pour réparer l’hôpital au cours des cinq dernières années. Il a allégué que le BMC n’avait pas autorisé suffisamment de fonds pour l’hôpital, bien que Rajawadi soit l’un des plus grands de la banlieue est.

Mardi, le maire Kishori Pednekar a rendu visite au patient après l’incident. Elle a également organisé une réunion du personnel hospitalier et a déclaré que les autorités déploieraient une équipe de chasseurs de rats chaque nuit pour arrêter de tels incidents.

En 2017 également, des rats avaient grignoté deux patients à l’hôpital Shatabdi de Kandivali.

Le mois dernier, un rat avait grignoté les pieds d’un nouveau-né dans un hôpital public du Madhya Pradesh. Plus tôt ce mois-ci, des rats avaient mordu un cadavre conservé dans la salle d’autopsie de l’hôpital du district d’Indore dans l’État.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.