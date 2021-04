Horreur des rats alors que 150 millions de rongeurs affamés terrorisent les quartiers britanniques: «Entrer dans les maisons» UK | Nouvelles

Londres: augmentation de la “ peste des rats ” étudiée par une équipe

Le pays s’est réjoui après que le Premier ministre Boris Johnson ait assoupli les restrictions de verrouillage le 12 avril pour permettre aux détaillants non essentiels, aux coiffeurs, aux gymnases et aux jardins en plein air de pub d’ouvrir à nouveau leurs portes. Mais il y a un nouveau «fléau» qui éclate dans les rues de Grande-Bretagne – avec des bureaux et des restaurants fermés pendant une grande partie de l’année, la population de rats de Grande-Bretagne aurait augmenté d’un quart à environ 150 millions. Avec de nombreux Britanniques travaillant à domicile, beaucoup plus de déchets que d’habitude s’accumulent devant leurs portes d’entrée – et les rats se sont couchés.

Peter Higgs, directeur général de PGH Pest Control and Prevention, à Surrey, a déclaré que son entreprise avait constaté une augmentation de 50% des appels en résidence depuis l’introduction des mesures de distanciation sociale.

Il a dit: «Ils entrent dans les maisons – c’est exactement ce qui se passe.

«Tous les déchets produits par les gens qui mangeaient de la nourriture au restaurant et par les établissements qui faisaient la cuisine – c’est parti.

«Je pense que certaines collectes de poubelles ne sont pas aussi fréquentes pour le moment. Elles tombent dans les poubelles.

«Quand ils auront faim, ils se mangeront. Ils utiliseront une hiérarchie dans les villes – les gros rats mangeront les plus petits.

“Ils viendront en utilisant le système de drainage – ils mangent des excréments.”

Les patrons de Cleankill Pest Control ont averti que l’augmentation des «repas à l’extérieur» pendant la pandémie signifiait également qu’il y avait maintenant beaucoup plus de restes de nourriture qui traînaient.

Les poubelles débordantes n’ont fait qu’aggraver le problème.

Alors que les Britanniques se dirigent vers les parcs pour manger et boire par beau temps, certains ne ramènent pas leurs déchets chez eux – et cela aurait multiplié le problème.

Le conseil de Basildon dans l’Essex a annoncé qu’il dépenserait 70 000 £ sur un «spécialiste» pour exterminer environ 400 000 rongeurs.

Ils élimineront les ravageurs des parcs et des rues après une augmentation de 300% de la population de rongeurs depuis le début de la pandémie il y a à peine un an.

Kevin Blake, un conseiller indépendant qui a fait pression pour le déménagement, a déclaré: «Cela arrive au point où les rats viennent vers vos mains pour se nourrir.

«Je vais à Northlands Park presque tous les jours, et ils sont tellement visibles à chaque fois.

«Un chien se poursuivait l’autre jour, vous voyez des rats nager parmi les oiseaux tout le temps.

«L’agent de lutte antiparasitaire ne se rendra pas chez les gens pour faire face aux infestations, ce sera uniquement pour les parcs.

“Nous savons que c’est là le problème – ils cherchent de la nourriture.”

La lutte antiparasitaire britannique a déclaré que ses membres avaient signalé une augmentation de 51% de l’activité des rongeurs lors du premier verrouillage au printemps 2020, et une augmentation de 78% lorsque la fermeture est revenue en novembre.

Et maintenant, les experts craignent que le problème ne s’aggrave.

Sam Devereux, de JG Pest Control à Londres, a ajouté: «Le fait d’être plus à la maison a vu le nombre d’appels résidentiels augmenter.

«En 10 ans, c’était l’hiver le plus chargé que nous ayons jamais eu.

«Mais maintenant, avec l’amélioration du temps et la réouverture des pubs, bars et restaurants, les rongeurs vont migrer ailleurs.

«Nous avons des contrats avec des pubs, des restaurants et des plats à emporter et, bien qu’ils aient cessé de les fermer, nous nous attendons à avoir un printemps et un été bien remplis avec eux.

«Au fur et à mesure que la température change, ils seront moins enclins à chercher refuge chez les gens et ce sera le moment idéal pour la réouverture des entreprises de produits alimentaires et de boissons».