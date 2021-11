Horreur des talibans : papa forcé de VENDRE sa fille de neuf ans pour pouvoir acheter de la nourriture | Monde | Nouvelles

Ayant déjà vendu sa fille de 12 ans, Abdul Malik est l’un des nombreux pères afghans contraints de vendre leurs filles en mariage alors que la crise humanitaire du pays s’aggrave, cette fois, sa fille de neuf ans Parwana est vendue. La faim a poussé certaines familles à prendre des décisions déchirantes, d’autant plus que la situation économique s’aggrave dans le pays.

« De jour en jour, le nombre de familles qui vendent leurs enfants augmente », a déclaré Mohammad Naiem Nazem, un militant des droits humains à Badghis. « Manque de nourriture, manque de travail, les familles se sentent obligées de faire ça. »

L’homme qui veut acheter Parwana a 55 ans.

Mais ses parents disent qu’ils n’ont pas le choix.

Pendant quatre ans, sa famille a vécu dans un camp de déplacés afghans dans le nord-ouest de la province de Badghis.

Ils ont survécu grâce à l’aide humanitaire et à des travaux subalternes en gagnant quelques dollars par jour.

Mais la vie n’est devenue plus difficile que depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en août.

Alors que l’aide internationale se tarit et que l’économie du pays s’effondre, ils ne peuvent plus se permettre des produits de première nécessité comme la nourriture.

Avant la vente, le père de Parwana a déclaré qu’il était « brisé » par la culpabilité, la honte et l’inquiétude.

L’acheteur, M. Qorban, a payé 200 000 Afghans (environ 1615 £) sous forme de moutons, de terres et d’argent au père de Parwana.

L’argent de la vente de Parwana ne fera vivre la famille que quelques mois avant que Malik ne doive trouver une autre solution.

Après avoir terminé la transaction, Qorban n’a pas décrit la vente comme un mariage.

Il a dit qu’il avait déjà une femme qui s’occuperait de Parwana comme si elle était l’un de leurs propres enfants.

« Parwana était bon marché, et son père était très pauvre et il a besoin d’argent », a déclaré Qorban.

« Elle travaillera chez moi. Je ne la battrai pas. Je la traiterai comme un membre de la famille. Je serai gentil », a-t-il ajouté.

Le père de Parwana a dit à Qorban : « C’est votre épouse. S’il vous plaît, prenez soin d’elle — vous êtes responsable d’elle maintenant, s’il vous plaît, ne la battez pas.

Depuis la prise de pouvoir par les talibans, des histoires comme celle de Parwana se multiplient.

Le mariage d’enfants de moins de 15 ans est illégal dans tout le pays, il est couramment pratiqué depuis des années, en particulier dans les régions plus rurales de l’Afghanistan.

Il s’est propagé depuis août, poussé par la faim et le désespoir généralisés.

Les talibans n’ont pas réussi à assurer la scolarisation des étudiantes et ne laissent pas non plus les femmes travailler, déclarant qu’elles doivent rester à la maison.

Les devises étrangères sont également interdites par les talibans, ce qui signifie que l’aide d’autres pays sera difficile à obtenir et que les envois de fonds envoyés de l’étranger sont presque impossibles à échanger.

Avec près de 677 000 personnes déplacées cette année en raison des combats, l’ONU affirme que plus de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë et que plus de trois millions d’enfants de moins de cinq ans seront confrontés à la malnutrition aiguë dans les mois à venir.