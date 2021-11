Horreur du défilé de Waukesha: personne d’intérêt en garde à vue, décès signalés

Les autorités d’une banlieue de Milwaukee ont continué pendant la nuit à faire face aux conséquences après qu’un SUV rouge a défoncé les marcheurs et les spectateurs du défilé de Noël dimanche soir, frappant plus de 20 adultes et enfants.

Certains décès sont survenus lors de l’événement de Waukesha, a déclaré le chef de la police Dan Thompson aux journalistes lors d’une conférence de presse en soirée, selon FOX 6 de Milwaukee.

Les responsables de la ville de Wauskesha ont confirmé lundi matin qu’au moins cinq personnes étaient décédées et plus de 40 blessées. Ils ont averti que les deux chiffres pourraient changer.

Plus d’informations étaient attendues lors d’une conférence de presse prévue plus tard lundi.

Des vidéos effrayantes sur les réseaux sociaux montraient le SUV en train de foncer sur les participants du défilé, avec des cris forts audibles de la part de ceux qui ont été témoins de l’horreur. D’autres vidéos montraient des personnes courant au secours des blessés.

« Oh mon Dieu! » une femme crie encore et encore dans une vidéo, après qu’un groupe de filles portant des chapeaux de père Noël et agitant des pompons blancs ait été frappé. Une autre vidéo montre des membres d’une fanfare en train d’être frappés, a rapporté l’Associated Press.

Les suites d’un défilé de Noël meurtrier à Waukesha, Wisconsin, le 21 novembre 2021. (@J_Woynilko)

« Il y avait des pompons et des chaussures et du chocolat chaud renversé partout », a déclaré Corey Montiho, membre du conseil scolaire et parent de Waukesha au Milwaukee Journal-Sentinel. « J’ai dû passer d’un corps chiffonné à l’autre pour financer ma fille. Ma femme et mes deux filles ont failli être touchées. Veuillez prier pour tout le monde. Veuillez prier. »

Des coups de feu ont été entendus dans la zone, mais les autorités ont déclaré qu’ils provenaient d’un policier qui tentait d’arrêter le véhicule, a rapporté l’AP. Personne n’a été blessé par balle, ont indiqué les autorités.

Un prêtre catholique romain, plusieurs paroissiens et écoliers catholiques figuraient parmi les personnes blessées lors du défilé, a déclaré à l’AP une porte-parole de l’archidiocèse de Milwaukee.

Les suites d’un défilé de Noël meurtrier à Waukesha, Wisconsin, le 21 novembre 2021. (@J_Woynilko)

Les artistes du défilé, les Milwaukee Dancing Grannies, ont également été touchés par la tragédie – et ont partagé sur Facebook qu’ils attendaient plus d’informations sur leurs membres qui ont été blessés.

« S’il vous plaît, gardez les mamies, toutes les personnes blessées et tous ceux qui ont été témoins de cet horrible événement dans vos pensées et vos prières », a écrit le groupe.

L’équipe Waukesha Xtreme Dance était un autre groupe qui a remercié le public pour son inquiétude, a rapporté le Journal-Sentinel.

En plus d’avoir placé une personne en garde à vue, les autorités de Waukesha ont également récupéré le véhicule lié à la tragédie du défilé, a rapporté l’AP.

Des chaises sont abandonnées après qu’une voiture a traversé un défilé de vacances à Waukesha, Wisconsin, États-Unis, le 21 novembre 2021. (.)

Les publications sur les réseaux sociaux contenaient le nom et la photo d’un suspect potentiel, mais Fox News retient l’information jusqu’à ce qu’elle soit confirmée par les autorités.

Les blessés comprenaient 11 adultes et 12 enfants, a rapporté l’agence de presse. L’hôpital pour enfants de Milwaukee a déclaré qu’à 20 heures CT, il comptait 15 patients et aucun décès.

La police de Waukesha recevait de l’aide dans son enquête du ministère de la Justice du Wisconsin, a rapporté FOX 6.

La tragédie de Waukesha s’est produite à environ 55 miles au nord de Kenosha, où une marche distincte a été organisée dimanche par les opposants au verdict du procès pour meurtre de Kyle Rittenhouse récemment conclu, dans lequel Rittenhouse a été acquitté vendredi après avoir été accusé d’avoir tué deux hommes lors d’une manifestation à Kenosha l’année dernière.

Les intervenants d’urgence se rassemblent après qu’un véhicule a traversé le défilé de Noël, faisant plusieurs blessés à Waukesha, Wisconsin, le 21 novembre 2021. (.)

Rien n’indique dans l’immédiat que la tragédie du défilé de dimanche ait un lien avec les événements de Kenosha ou avec le terrorisme, selon des informations.

L’Associated Press a contribué à cette histoire.