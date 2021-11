Horreur du M25 alors que cinq personnes sont retrouvées dans un camion frigorifique | Royaume-Uni | Nouvelles

Un homme de 48 ans arrêté pour avoir aidé illégalement des demandeurs d’asile à entrer au Royaume-Uni a depuis été libéré sous enquête. Des agents de la police de Thames Valley ont été appelés par des collègues de Surrey qui ont reçu un renseignement de la force de Kent à 17h20 mardi.

Un porte-parole a déclaré que la police de Surrey avait été appelée à la suite d’informations faisant état d’un certain nombre de « migrants clandestins » à l’arrière d’un camion sur la M25 près de la jonction 15.

Elle a ajouté que les cinq personnes ont été retrouvées saines et sauves à l’arrière de la remorque.

Une femme et quatre hommes ont été arrêtés, soupçonnés d’être entrés au Royaume-Uni sans autorisation. Ils restent en détention.

Les services d’urgence ont intercepté le camion à l’échangeur de Poyle sur la M25 en direction nord près de l’aéroport d’Heathrow et à une courte distance du centre de renvoi de l’immigration de Colnbrook.

Un porte-parole des pompiers de Londres a déclaré au Mirror qu’une équipe d’Heathrow avait assisté à la situation et avait utilisé une caméra d’imagerie thermique pour vérifier le camion afin de s’assurer qu’il n’y avait plus de passagers clandestins.

Les cinq personnes ont été retirées de l’arrière du camion, enveloppées dans des couvertures en argent pour tenter de les réchauffer, avant d’être transportées à l’hôpital pour un contrôle, rapporte le Mirror.

Cela survient alors que les chiffres du ministère de l’Intérieur montrent près de six fois plus de migrants ont traversé la Manche en octobre que le même mois l’année dernière.

Ceci malgré les promesses du ministre de l’Intérieur Priti Patel de réduire le nombre de passages à niveau après le Brexit.

Priti Patel a annoncé en septembre une proposition de refouler les bateaux de migrants dans la Manche.

Cela a conduit Migrant Help – une organisation caritative aidant les demandeurs d’asile, les réfugiés et les victimes de la traite des êtres humains – à appeler le Royaume-Uni à faire preuve de compassion et d’humanité à sa porte.

Dans un communiqué, il a déclaré: « À une époque où il existe très peu de moyens officiels et sûrs d’entrer au Royaume-Uni pour demander l’asile, la priorité absolue devrait être la sécurité de ceux qui fuient la guerre ou la persécution.

« Personne ne devrait être puni pour la manière dont il a atteint ce comté ou être exposé à un danger encore plus grand lors de ce voyage périlleux. »