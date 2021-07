Horreur du virus Monkey B : la Chine enregistre le premier décès humain dû à une maladie rare | Monde | Nouvelles

Le vétérinaire de 53 ans est tombé malade de la maladie extrêmement rare du gonflement du cerveau peu de temps après avoir disséqué deux singes morts. Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a déclaré que le vétérinaire avait commencé à ressentir des symptômes pseudo-grippaux, notamment des nausées et des nausées, après avoir été en contact avec les primates décédés les 4 et 6 mars.

Les responsables de la santé ont déclaré qu’il avait développé plus tard d’autres symptômes neurologiques et qu’en avril, des échantillons de sang et de salive avaient trouvé des preuves du virus Monkey B.

Les médecins ont continué à le soigner à l’hôpital pendant plusieurs semaines avant qu’il ne décède finalement le 27 mai.

Le CDC a déclaré que l’homme “travaillait dans un institut spécialisé dans l’élevage de primates non humains et la recherche expérimentale à Pékin”.

Il a ajouté : « Il a disséqué deux singes morts les 4 et 6 mars 2021 et a eu des nausées et des vomissements suivis de fièvre avec des symptômes neurologiques un mois plus tard.

“En conséquence, le patient a consulté des médecins dans plusieurs hôpitaux mais est finalement décédé le 27 mai.”

On pense qu’il n’est que la 22e personne au monde à mourir du virus Monkey B, selon le Center for Disease Control des États-Unis.

Deux de ses contacts étroits, un médecin et une infirmière, ont été testés négatifs pour le virus, ont déclaré des responsables.

Cependant, le CDC a averti que le virus Monkey B “pourrait constituer une menace zoonotique potentielle pour les travailleurs”.

L’organisme de santé a ajouté: “Il est nécessaire d’éliminer la VB lors du développement de colonies de rhésus spécifiques exemptes d’agents pathogènes et de renforcer la surveillance chez les macaques de laboratoire et les travailleurs en Chine.”

Le virus Monkey-B, également connu sous le nom de virus de l’herpès B, se transmet par contact direct et par échange de fluides corporels entre les singes.

La maladie chez l’homme peut entraîner de graves lésions cérébrales et est généralement transmise par une morsure ou une égratignure d’un singe macaque infecté, selon le CDC.

Seules 50 personnes sont connues pour avoir attrapé le virus depuis sa découverte par des scientifiques en 1932.

Le décès précédent après avoir été infecté par le virus Monkey B était en 1997.

Une femme de 22 ans est décédée après que le liquide corporel d’un singe infecté lui ait éclaboussé l’œil.