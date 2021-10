Horreur psychédélique, dans un train

Fondamentalement, à quoi ressemble la ligne CTA Red après avoir arrêté de fumer.

Monter à bord d’un métro urbain est toujours un coup de dés pour la terreur qui vous attend une fois les portes du train fermées. Peut-être y a-t-il des ordures qui prennent place ou des passagers ennuyeux qui sont déterminés à faire de leur entreprise la vôtre. Le nouveau jeu d’horreur psychologique, Subway Midnight, exploite cette incertitude et la pimente en ajoutant des énigmes et un harceleur macabre au mélange.

Développé par Bubby Darkstar et publié par Aggro Crab, Subway Midnight est un jeu dans lequel vous incarnez un passager des transports en commun en fuite, essayant d’échapper à la fois à des wagons de train hantés et à un type maussade à l’allure de Babadook. Entre cela, vous rencontrez des fantômes qui ont connu une fin malheureuse, diverses énigmes et des espaces psychédéliques. Bien que le jeu manque de dialogue, vous pouvez glaner quelques indices sur l’histoire plus large à travers diverses affiches de personnes disparues éparpillées dans les wagons. Ces gens sont les mêmes fantômes qui hantent les trains.

La sensation de Subway Midnight ressemble moins à l’horreur de survie d’un Resident Evil, qu’à l’horreur psychologique de Silent Hill, peut-être avec un mélange du gameplay walk-and-click de Telltale Games. Alors que sur le papier, la prémisse de traverser des wagons de train ne semble pas être une entreprise effrayante, Subway Midnight compense en augmentant sa conception artistique à 11. Chaque voiture ressemble à son propre petit monde. Tout comme la station creepypasta Kisaragi, le train de Subway Midnight ne montre aucun signe de ralentissement et ses passagers n’ont aucun moyen de contacter le monde extérieur.

Dommage ce qui était arrivé à ces gars. Ça ne pouvait pas être moi. Capture d’écran : Aggro Crab / Kotaku

Bien que le gameplay de Subway Midnight ne soit pas difficile, au fur et à mesure que le jeu progresse, il peut devenir frustrant. Le jeu ne fournit aucune indication sur la façon dont vous devez progresser dans ses niveaux, ce qui est initialement un défi bienvenu jusqu’à ce que je me retrouve coincé un peu trop longtemps. Les puzzles ne sont pas difficiles à comprendre, en général. Mais vous devrez très probablement vivre, mourir et répéter votre chemin pour les résoudre, à la manière d’essais et d’erreurs.

Représentation visuelle de ce à quoi ressemble le bloc de l’artiste. Capture d’écran : Aggro Crab / Kotaku

Malheureusement, après que le jeu se soit éloigné des limites des wagons de train, mon plaisir a déraillé. Alors que l’argument de vente initial de Subway Midnight réside dans son mélange de personnages mignons ressemblant à des griffonnages et d’environnements pénibles, ces aspects continuent de briser votre immersion pour la seconde moitié du jeu. C’est alors que Subway Midnight présente une caméra à la première personne qui change tout. Alors que le jeu m’a mis en garde contre les lumières clignotantes lorsque je l’ai démarré pour la première fois, je n’étais pas préparé au niveau de fatigue oculaire réellement impliqué ici. Le jeu devient limite injouable à cause de cela, du moins pour moi. Un puzzle, par exemple, oblige le joueur à choisir trois symboles qui déverrouilleront une porte, s’ils sont choisis correctement. Indépendamment du succès, après le casse-tête, vous êtes obligé de parcourir une partie du jeu potentiellement provoquant des crises où un faisceau lumineux se fraie un chemin à travers la portière de la voiture.

Oui, vous pouvez caresser le chien dans Subway Midnight. Capture d’écran : Aggro Crab / Kotaku

Il n’y avait pas que les visuels, cependant. L’ambiance tamisée du jeu, pleine de statique et de bruit de voies ferrées très fréquentées, devient également lassante. Ensuite, il y a des parties du jeu où votre capacité à tourner et à marcher en même temps devient limitée. Que ce soit intentionnel ou non, cela m’a fait apprécier les bons contrôles de chars dans les jeux vidéo. Plus tard, alors que des silhouettes sombres me menaçaient, la caméra a été tirée si loin en arrière qu’il est même devenu impossible de voir ce qui se passait. C’était à ce stade du jeu où je ne savais pas si j’y jouais ou si je le testais au contrôle qualité.

Enfin, un jeu de type brin Squid Game. Capture d’écran : Aggro Crab / Kotaku

Malheureusement, tout cela s’est réuni pour m’accorder une mauvaise fin lors de mon premier passage, après avoir accidentellement négligé certains des fantômes qui avaient besoin de mon aide. Et obtenir une mauvaise fin signifie être renvoyé au début du jeu, où vous êtes chargé de déterminer ce que vous avez peut-être manqué lors de votre voyage initial.

Subway Midnight fait du bon travail en insufflant un sentiment de terreur et d’anxiété, même lorsqu’il s’agit de faire peur. Et résoudre des énigmes s’est définitivement prêté à des moments de triomphe avec un grand cerveau. Malheureusement, les frustrations qui apparaissent à mi-parcours, ainsi que les visuels provoquant des migraines, l’emportaient sur mon plaisir. La prochaine fois, je pense que je rentrerai à pied, merci beaucoup.