Horreur sanglante de Londres: quatre morts sur cinq meurent alors que l’épidémie de violence dans la capitale fait rage | UK | Nouvelles

Le dernier meurtre a eu lieu vers 1 heure du matin aujourd’hui, après que la police a été appelée à signaler des coups de feu tirés à Dalston, dans l’est de Londres. Les agents se sont rendus sur place et ont trouvé un homme gravement blessé, qui aurait environ 30 ans. Les ambulanciers paramédicaux ont tenté de le sauver, mais il a été déclaré mort sur les lieux. Marcus Barnett, commandant d’arrondissement de la police de Hackney et de Tower Hamlets, a tweeté en réponse au meurtre: “Cela doit cesser. Quand cela s’arrêtera-t-il? Plus de vies perdues inutilement, plus de familles dévastées, plus de blessures et de douleur dans les communautés.

Le moment est certainement venu pour plus de cohésion, un rapprochement, un engagement à s’opposer à un comportement aussi horrible et une position pour en dire assez.

“Le maintien de l’ordre est une petite partie de la résolution de ce problème et cela nécessite que tout le monde prenne ses responsabilités. Si vous savez qu’il y a des crimes, des personnes portant des armes pour blesser et tuer et des personnes vulnérables et en danger – dénoncez-le.”

Un porte-parole de la force a déclaré: “Les officiers travaillent également pour établir la nature exacte des blessures de l’homme. Un examen post-mortem sera organisé en temps voulu.”

Personne n’a été arrêté. Un peu plus de six heures plus tôt, la police avait été appelée vendredi à 18 h 40 pour des informations faisant état d’une bagarre à Harold Wood, dans l’est de Londres.

Les agents ont trouvé un garçon, que l’on pense être âgé au milieu de l’adolescence, souffrant d’une blessure par arme blanche et aidé par un membre du public qui a fourni les premiers soins jusqu’à l’arrivée des équipes d’ambulance et d’ambulance aérienne. Il a été déclaré mort sur les lieux.

La police a également été appelée à 18 h 51 pour recevoir des informations selon lesquelles un homme aurait été poignardé sur une route voisine, où un deuxième garçon, également âgé de la mi-adolescence, avait été retrouvé poignardé. Il a été emmené dans un hôpital de l’est de Londres. Trois personnes ont été arrêtées.

Jeudi, à 23 h 05, la police a retrouvé un homme d’une vingtaine d’années poignardé à mort dans une maison de Putney, dans le sud-ouest de Londres.

Le porte-parole a déclaré: “Pendant que l’identification officielle attendait, les agents pensaient connaître l’identité du défunt – le travail se poursuit L’inspecteur en chef-détective Dave Blair a déclaré:” Nos premières enquêtes ont établi que cet incident s’est probablement produit à l’intérieur de l’adresse dans la soirée de mercredi, 5 mai ou aux premières heures du lendemain.

«Je tiens à rassurer la communauté sur le fait que des détectives de meurtre spécialement formés, soutenus par des agents locaux, travailleront sans relâche pour s’assurer que les responsables sont arrêtés.

Il n’y a eu aucune arrestation.

Une enquête distincte pour meurtre a été ouverte à la suite d’un coup de couteau mortel dans le centre commercial Brent Cross, au nord-ouest de Londres, dans le nord-ouest de Londres, mardi à 18 h 45, après la bagarre d’un groupe d’hommes.

Gedeon Ngwendema, 21 ans, a été retrouvé poignardé et il est mort sur les lieux.

La surintendante principale Sara Leach, qui est en charge des services de police dans le nord-ouest de Londres, a déclaré: «Mes pensées vont aux proches du jeune homme qui a été tué dans cet incident.

«Je tiens à remercier les membres du public qui sont venus à son aide. Ils ont fait preuve d’un courage considérable. “

Bhoniefas Rexson, 18 ans, de Colindale, a été accusé de meurtre et de possession d’un article pointu ou à lame dans un lieu public.

Il a été placé en détention provisoire pour comparaître à Old Bailey le mardi 11 mai. Deux hommes, âgés de 22 et 20 ans, également arrêtés en lien avec le meurtre de Gedeon, ont été libérés sous caution en attendant de nouvelles enquêtes.