Horreur terroriste à Londres Heathrow – Un extrémiste islamiste présumé est arrêté à l’aéroport accuser | Royaume-Uni | Nouvelles

Le suspect, originaire de High Wycombe dans le Buckinghamshire, a été détenu mercredi par la police antiterroriste et l’a lié à l’extrémisme islamiste. Les allégations contre le ma incluent faire partie d’une organisation interdite, ainsi qu’avoir reçu une formation aux armes qui constitue une préparation à un acte de terrorisme.

L’arrestation intervient alors que la Grande-Bretagne est confrontée à une augmentation potentielle de la sensibilisation à la sécurité, car l’effondrement de l’Afghanistan aux mains des talibans, ainsi qu’une augmentation du nombre de membres de l’IS-K par d’anciens membres talibans désabusés, pourraient se propager à l’ouest.

Parlant de la gravité du risque auquel le Royaume-Uni est désormais confronté, l’ancien commandant des troupes britanniques en Afghanistan, le colonel Richard Kemp a déclaré le mois dernier que le Royaume-Uni était confronté “au plus grand danger terroriste depuis que l’État islamique était à son apogée”.

La montée des talibans et le fait que certains de ses membres se tournent déjà vers le groupe État islamique – Khorasan pourraient provoquer une montée de la sympathie pour l’idéologie.

Avec de nombreux événements liés au terrorisme en Europe provenant de soi-disant suspects « de chez nous », le risque qu’un acteur non étatique violent et enhardi devienne opérationnel augmente.

Le Joint Terrorism Analysis Centre, composé de conseillers des services de renseignement, de la police et du gouvernement, détermine le niveau de menace actuel au Royaume-Uni.

Actuellement, il s’élève à « substantiel », ce qui signifie qu’une attaque est très probable.

Cela pourrait être modifié à tout moment en fonction des nouveaux renseignements, de l’évaluation des risques et de l’analyse des menaces.

La technologie jouant un rôle essentiel dans la communication, les gouvernements du monde entier ont demandé plus d’autorité aux agences de renseignement pour accéder aux services de messagerie cryptés.

Facebook, qui possède Whatsapp, et Apple, qui utilise également le cryptage de bout en bout, ont tous deux contesté la notion d’accès du gouvernement aux données privées, Tim Cook d’Apple affirmant qu’il serait “mal” que les gouvernements obligent Apple à “construire une porte dérobée’ dans les produits.

Les médias sociaux et la messagerie instantanée jouant un rôle dans la préparation et la communication utilisées par les terroristes dans le passé pour commettre des crimes horribles, l’arrêt des petites cellules devient de plus en plus difficile.

Le terrorisme est largement défini comme des actes criminels destinés ou calculés pour provoquer un état de terreur dans l’opinion publique, un groupe de personnes ou des personnes particulières à des fins politiques, philosophiques, idéologiques, raciales, ethniques, religieuses ou de toute autre nature pouvant être invoquées pour justifier eux.

Cela signifie que les cibles potentielles à travers le pays sont nombreuses et rendent la prévention de l’acte difficile, mais pas impossible.

Rien que ce mois-ci, le directeur général des services de sécurité (MI5) a déclaré que trente et une attaques à un stade avancé avaient été déjouées par des agents du renseignement au cours des quatre dernières années.

Lors d’une rare apparition publique, Ken McCallum a déclaré : « Nous sommes confrontés à une lutte mondiale constante pour vaincre l’extrémisme et se prémunir contre le terrorisme – c’est un vrai problème. »

La situation n’est pas uniquement limitée à l’idéologie islamiste, M. McCallum concluant : « ce nombre comprend principalement des complots d’attaque islamistes, mais aussi un nombre croissant de complots d’attaque de terroristes de droite ».