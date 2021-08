Horreur TK Maxx: le magasin de Glasgow a été évacué après l’effondrement du plafond en raison d’une pluie torrentielle | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La succursale de Sauchiehall Street à Glasgow a été évacuée après que des vidéos ont montré des pluies torrentielles provoquant l’effondrement du plafond.

La cliente Joanna McDonough a déclaré au Metro qu’elle était “assez effrayée” par les inondations.

Mais elle a également félicité le personnel pour son “évacuation rapide” des clients à l’intérieur.

Cela survient après que de fortes averses et des orages aient provoqué de graves inondations et des perturbations des voyages à travers l’Écosse cette semaine.

Un avertissement météo jaune du Met Office a été émis plus tôt dans la semaine, couvrant Central, Tayside et Fife, Grampian, le sud-ouest de l’Écosse, Lothian, Borders et Strathclyde.

Le porte-parole du Met Office, Oli Claydon, a déclaré que les orages étaient “assez variables”.

Il a ajouté: “Pas partout dans ces zones d’avertissement ne verra ces fortes averses orageuses.

“Là où les orages tombent, la pluie pourrait être assez intense et assez forte.”

Plus à venir…