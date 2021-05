CNN Don citron a partagé son dédain envers son collègue Rick Santorumles récents commentaires de la culture amérindienne ignorant la culture amérindienne lors d’une conversation tendue avec Chris Cuomo.

Lundi, Cuomo a offert à Santorum la plate-forme pour clarifier ses récentes déclarations controversées.

“Juste pour être clair”, a déclaré Santorum selon Deadline, “Ce que je ne disais pas, c’est que la culture amérindienne … je me suis mal exprimé … ce dont je parlais, c’est la fondation du pays. J’ai longuement parlé de la Constitution et de la Déclaration d’indépendance, et ce que je disais, c’est que nous avons en quelque sorte créé cela de nouveau, si vous voulez.

«Je n’essayais pas de rejeter les Amérindiens. En fait, je les ai mentionnés parce qu’ils étaient ici et qu’ils ont eu un impact. En fait, dans ce pays, vous avez raison; ils ont un impact énorme. »

Lemon n’était pas satisfait de sa tentative de sauver la face.

«J’étais furieux de regarder cette interview dans mon bureau. Je ne peux pas croire que les premiers mots de sa bouche n’étaient pas «Je suis désolé, j’ai dit quelque chose d’ignorant, j’ai besoin d’apprendre l’histoire de ce pays». Pas de contrition! Je n’ai pas parlé des souffrances auxquelles les Amérindiens ont dû faire face dans ce pays. Je veux dire, Rick Santorum, vraiment? Lemon a déclaré en rejoignant Cuomo lundi soir.

Pensait-il vraiment que c’était une bonne idée pour lui de venir à la télévision et d’essayer de blanchir le badigeon qu’il a blanchi à la chaux? C’était horrible et insultant! Et je m’excuse auprès des téléspectateurs qui en ont été insultés. J’étais assis dans mon bureau furieux parce qu’il l’a fait tant de fois! Tellement de fois!” Lemon continua.

«C’était juste – je suis désolé, c’était tellement flagrant et insultant, et tout ce dont nous parlons, de la fondation de ce pays.

Cuomo a déclaré à Lemon que “vous devez faire plus que simplement faire écho à l’indignation face à ce qu’il dit.” Lemon a répondu: «Je ne fais pas écho à l’indignation. Je ne suis même pas au courant de l’indignation.

«Je ne sais rien de plus sur ce truc de Rick Santorum. Je n’en sais rien. J’étais juste assis et je regardais cette interview et j’en ai entendu des bribes, et quand je l’ai vu, j’ai dit: ‘Est-ce qu’il va s’excuser?’

>> @ Réaction de DonLemon aux commentaires de Rick Santorum: «Je m’excuse auprès des téléspectateurs qui ont été insultés par cela. J’étais assis dans mon bureau, furieux, parce qu’il l’a fait tant de fois. Tant de fois… »pic.twitter.com/UD00zTalI7 – Brian Stelter (@brianstelter) 4 mai 2021

Cuomo a continué à faire pression sur Lemon, en disant: «Notre monde n’est pas Twitter… c’est là que se trouve la réaction et les médias la font entendre. Je l’ai eu parce que je voulais que les gens voient ce que c’est. Il n’y a pas de mystère pour vous les gars.

Les déclarations originales de Santorum qui lui ont valu la place sur l’émission de Cuomo ont été faites en avril lors d’une organisation étudiante de droite, la Young America’s Foundation’s Standing Up For Faith & Freedom Conference. theGrio Le clip rapporté de ses commentaires est devenu viral et a rencontré des réactions négatives.

«Et ainsi ils sont venus ici, principalement d’Europe, et ils ont fondé un pays basé sur les principes judéo-chrétiens – quand je dis judéo-chrétien, les lois mosaïques, les 10 commandements et les enseignements de Jésus-Christ, la morale et enseignements de Jésus-Christ », a déclaré Santorum. «C’est sur quoi reposent nos documents fondateurs. C’est dans notre ADN.

Il a poursuivi: «Nous avons fait naître une nation à partir de rien. Je veux dire, il n’y avait rien ici »et a ajouté:« Je veux dire, oui, nous avons des Amérindiens, mais franchement, il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine », a-t-il dit. «Il est né des gens qui sont venus ici pour rechercher la liberté religieuse de pratiquer leur foi, de vivre comme ils devraient vivre et d’avoir la liberté de le faire.»

Président DNC Jaime Harrison était une personne qui partageait la colère du discours.

“Sérieusement, est-ce que quelqu’un est surpris d’entendre ces déchets chauds provenant de Rick Santorum?! Il n’y avait rien ici?! Pas de culture amérindienne dans la culture américaine?! L’Amérique n’a pas changé?! Ok @ CNN… ok !, »

Sérieusement, est-ce que quelqu’un est surpris d’entendre ces déchets chauds provenant de Rick Santorum?! Il n’y avait rien ici?! Pas de culture amérindienne dans la culture américaine?! L’Amérique n’a pas changé?! Ok @CNN… ok! https://t.co/fGjJTf3u1m – Jaime Harrison, président du DNC (@harrisonjaime) 26 avril 2021

