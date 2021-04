Hors de la barre transversale: Cologne seule – Les Mats Hummels du Borussia Dortmund sont partis et oubliés

Dans l’une des histoires les plus bizarres que vous verrez de cette saison complètement folle, l’ancienne star du Bayern Munich et actuel défenseur central du Borussia Dortmund, Mats Hummels, a été laissée pour compte lorsque les bus de l’équipe ont quitté RheinEnergieSTADION après un match nul 2-2 avec le FC Köln sur 20 mars.

Per Bild (derrière le paywall Bild +), le Borussia Dortmund a chargé ses bus d’équipe et l’a fait sortir de la ville après un match nul décevant. Le seul problème était qu’ils ont tiré une Kate McCallister (Catherine O’Hara) et ont transformé Hummels en Kevin McCallister (Macauley Culkin) dans un étrange redémarrage allemand de Home Alone – seulement si Kevin était un défenseur central du début des années 30 pour une équipe qui se bat contre grimper sur une place en Ligue des champions.

Mats Hummels devait se demander où était sa famille BVB.Photo de Mario Hommes / DeFodi Images via .

En 2021, comment cela se passe-t-il?

Peut-être, Edin Terzic vérifiait la situation de la poudreuse sur les pentes les plus proches? Qui sait. C’est impossible à dire.

Tout ce que les fans du Bayern Munich peuvent dire, cependant, c’est que Kathleen Krüger ne le ferait JAMAIS!

Quoi qu’il en soit, cela n’aurait pas pu être utile … les fans de Dortmund ont sûrement quelques autres joueurs qu’ils auraient préféré que l’équipe soit laissée pour compte au lieu de Hummels.