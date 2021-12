Hors de la barre transversale: l’artiste Hot Take dit que Thomas Müller du Bayern Munich est un « bon joueur, pas plus »

En réponse au post LinkedIn de la star du Bayern Munich Thomas Müller (étonnant qu’il ait utilisé LinkedIn comme plate-forme de choix), El Chiringuito TV (alias Don Balon Lite) expert et ancien footballeur Jota Jordi est devenu très sensible et était, peut-être, un peu susceptible de son affinité pour Lionel Messi.

Jordi était tellement blessé qu’il a répondu de manière sarcastique au message de Müller (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia) :

Les limites pour les fanboys de Lionel Messi ne connaissent pas de limites :

Fans normaux ? Vérifier. (Pas beaucoup) Des bébés obsédés ? Vérifier. (Beaucoup, beaucoup) Des journalistes sniffeurs de jock compromis ? (Plus que vous ne le pensez). Des personnes qui ont besoin d’une aide professionnelle ? (Trop à compter)

Je voulais utiliser l’image de Jota pour exécuter ce post, mais hélas, il n’y en avait pas :

Quoi qu’il en soit, je suis sûr que Müller se moque complètement de ce que pense le vieux Double BJ… euh, Double J. Vous, les gens de la #MüllerMafia, devriez prendre le même tact. Ne vous abaissez pas pour être comme le clown délirant, triste, obsédé, #MessiMorons, qui d’une manière ou d’une autre ne peut pas accepter son dieu pourrait peut-être être simultanément le plus grand joueur de tous les temps – et pas tout à fait le meilleur joueur en 2020 ou 2021 .

Tous les fans de Messi ne sont pas mauvais non plus… mais ceux qui harcèlent Ronan Murphy sur les réseaux sociaux entrent définitivement dans cette catégorie.