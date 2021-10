Hors de la barre transversale: les experts disent que le Bayern Munich est la meilleure équipe de FIFA 22

Les experts en jeux de GamesRadar.com ont évalué les équipes de FIFA 22 et en ont déduit que le Bayern Munich est la meilleure équipe du jeu en utilisant un système d’évaluation assez simple.

Cela aura-t-il une corrélation avec le terrain de la vie réelle? Cela reste à voir, mais voici la justification de la meilleure note du Bayern Munich :

Bayern Munich : 258

Attaque : 92

Milieu de terrain : 85

Défense : 81

Si vous avez Robert Lewandowski (92) dans votre équipe, il y a de fortes chances que votre attaque soit très puissante. Un casting de soutien de Thomas Muller (87), Leroy Sane (84) et Serge Gnabry (85), avec Kingsley Coman (86) sur le banc pour une puissance de feu supplémentaire, donne aux Bavarois une force de frappe mortelle.

Le double pivot de Leon Goretzka, dont le passage récent au gymnase n’est pas passé inaperçu avec 88 points, et Joshua Kimmich en 4-2-3-1 constituent le centre névralgique de l’équipe.

Si vous avez besoin de vitesse, Alphonso Davies est le troisième joueur le plus rapide de FIFA 22 avec une note de 96 en accélération et en vitesse de sprint. Coman a une vitesse de sprint de 93 et ​​Sane pèse avec 89. Dans le but, ils ont toujours l’un des meilleurs: Manuel Neuer est noté 90 au total. Bonne chance pour le dépasser.