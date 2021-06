Hors de la barre transversale: Silas Wamangituka du VfB Stuttgart a joué sous un faux nom

Il a été révélé par le VfB Stuttgart qu’un de leurs joueurs vedettes jouait sous un faux nom. Silas Katompa Mvumpa est le vrai nom du joueur et Stuttgart affirme qu’il a été “victime des machinations de la part de son ancien agent”.

Mvumpa, bien sûr, a connu une saison exceptionnelle en Bundesliga, avant que sa campagne ne se termine par une blessure contre le Bayern Munich. L’âge de Mvumpa a également été déformé car sa date de naissance était le 6 octobre 1998, ce qui fait de lui un an de plus qu’on ne le pensait auparavant. Le club ne craint aucune conséquence pour l’attaquant recrue et pense qu’il obtiendra une licence de jeu indiquant son nom et ses informations corrects.

ℹ️ L’attaquant du VfB Silas Wamangituka a récemment fait savoir au club qu’il avait été victime de manipulation par son ancien agent de joueurs et que Wamangituka n’est pas son vrai nom. #VfBhttps://t.co/b2n8W0H9LE – VfB Stuttgart_int (@VfB_int) 8 juin 2021

Un ancien agent qui aurait forgé cette fausse identité, a laissé Silas rester avec lui à Paris et a délibérément changé son nom et sa date de naissance afin de rompre volontairement le lien avec le club congolais qui l’a développé, supposément. En conséquence, cela a rendu le joueur de plus en plus dépendant de l’agent, ce qui a dégénéré jusqu’au chantage potentiel.

Silas a maintenant un certain soulagement, avec cette nouvelle qui est révélée. « J’ai vécu dans une peur constante ces dernières années et j’ai aussi été très inquiète pour ma famille au Congo. Ce fut une étape difficile pour moi de rendre publique mon histoire », a déclaré Silas Katompa Mvumpa en annonçant sa situation.

Avant que Silas ne soit exclu pour le reste de la saison après avoir subi une grave blessure au genou en mars, il a joué un rôle majeur dans le succès de Stuttgart après avoir été nouvellement promu. L’attaquant a amassé 11 buts et cinq passes en seulement 25 matchs en tant que recrue la saison dernière. C’est un jeune talent vraiment exceptionnel et il a montré un caractère incroyable en faisant tout cela avec une telle peur au fil des ans.

6/ Dernière réflexion. Si vous avez regardé Silas la saison dernière, vous saurez à quel point il était brillant. Véritable artiste et aussi très efficace. J’espère qu’il obtiendra le soutien qu’il mérite de la communauté mondiale de la Bundesliga. Ça n’a pas dû être une chose facile à vivre. – Derek Rae (@RaeComm) 8 juin 2021

Espérons qu’avec la révélation de cette nouvelle, il puisse être soulagé de son passé et aller de l’avant avec une carrière de joueur prometteuse. Il ne manque pas de soutien des fans et est devenu en quelque sorte un favori culte parmi la communauté. Cette histoire marquante mettra en lumière certains des aspects néfastes du jeu, mais sera, espérons-le, considérée comme une réussite pour quelqu’un qui a échappé à ce monde.