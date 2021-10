‘Hors du ring, tu es un putain de perdant absolu’

in

La rivalité entre Dana White et Oscar De La Hoya est encore une fois passée à la vitesse supérieure.

Le couple était autrefois amis, mais partage maintenant une querelle en cours qui découle de la fureur du président de l’UFC contre la légende de la boxe pour avoir écrit un long article sur Facebook disant aux fans de ne pas regarder Floyd Mayweather contre Conor McGregor en 2017.

Dana White et Oscar De La Hoya est la querelle qui ne finira jamais

. – .

White a promu Mayweather contre McGregor et était donc furieux après que De La Hoya ait dit aux fans de ne pas le regarder

White était bien sûr un personnage clé dans la promotion de ce combat, d’où sa colère.

White et De La Hoya ont fait des allers-retours sur Instagram la semaine dernière alors que De La Hoya a répondu à l’affirmation de White selon laquelle il avait simulé COVID pour se retirer de son combat de retour de Triller avec Vitor Belfort, qui était prévu pour le 11 septembre.

De La Hoya a écrit : « C’est tout ce que tu as, Dana White ? Vous m’accusez d’avoir falsifié un virus qui a tué près de 700 000 Américains pour éviter un combat ?

« Espèce pathétique de merde, tu n’as même jamais lacé les gants. Et vous avez complètement ignoré mon argument initial sur le fait de sous-payer vos combattants. »

White a riposté rapidement et a également répondu aux commentaires précédents de De La Hoya sur le montant que le champion poids plume de l’UFC Alexander Volkanovski a été payé après sa performance à l’événement principal de l’UFC 266 le 25 septembre.

“Ne t’inquiète pas pour Volkanovski, espèce de clown”, a écrit White. « Il a une équipe de personnes très intelligentes et sophistiquées derrière lui et il se débrouille clairement très bien pour lui-même. S’il a besoin d’acheter une balle 8, il vous contactera peut-être pour obtenir des conseils.

Twitter – @OscarDeLaHoya

De La Hoya a posté une vidéo de son lit d’hôpital après s’être retiré de son combat avec Belfort

« Ce n’est un secret pour personne, vous êtes un menteur, un toxicomane et un salaud. Peu importe que vous ayez «chaussé des gants» et il ne fait aucun doute que vous avez accompli de grandes choses en boxe. Mais en dehors du ring, tu es un putain de perdant absolu.

White a continué en ciblant la propre tentative de De La Hoya de promouvoir un combat MMA en 2018 – Tito Ortiz contre Chuck Liddell 3.

«Quand vous étiez un promoteur de MMA unique, vous avez menti sur ce que Chuck [Liddell] et Tito [Ortiz] feriez et vous avez payé tout le monde s ***.

« Sans compter que vous n’avez même pas pris le temps d’apprendre les noms de vos combattants sur la carte. Alors va te faire foutre.

« Laissez-moi la promotion du combat et rendez service au monde entier et combattez Vitor Belfort afin que nous puissions tous vous regarder vous endormir. »

. – .

Quand le micro a été mis devant White il a déchargé sur De La Hoya

White a fait face à la presse quelques jours plus tard pour sa série «Contender» et, lorsqu’on lui a demandé, il était prêt à se lancer dans le débat sur la rémunération des combattants et sur De La Hoya.

“Normalement, vous savez comment ce truc fonctionne”, a commencé White. «Les gens aiment appuyer sur les boutons et parler de la rémunération des combattants et vous ne nous voyez pas sortir et en parler parce que je ne donne pas comme ***…

« En fin de compte, ma philosophie est la suivante : ce n’est pas l’affaire de tous ce que font ces combattants.

«Aucun de ces gars n’est soumis à une sorte d’ordre de bâillon dans son contrat. N’importe quel combattant de la liste pourrait sortir et vous dire ce qu’il fait.

GETTY

Le patron de l’UFC n’était pas d’humeur à déconner et à faire savoir à tout le monde – pas pour la première fois – ce qu’il pensait de son rival

« Mais ils ne vous le disent pas. Savez-vous pourquoi ils ne vous le disent pas ? Parce qu’ils ne veulent pas que vous le sachiez.

« Nous dirigeons une vraie entreprise. La boxe n’est pas un vrai business. Ils organisent, quoi, un événement par an ? Peut-être trois ? Cinq? Ils organisent des spectacles comme si c’était leur dernier.

«Les gars en haut de la carte gagnent tout l’argent. Nous organisons 52 à 53 spectacles par an. C’est une entreprise et l’une des autres choses que nous faisons est de réinvestir dans le sport.

« Pas seulement dans l’affaire de l’UFC, mais dans le sport et nous avons bâti une entreprise mondiale au cours des 20 dernières années. Nous avons des infrastructures. Nous avons plus de 450 employés », a déclaré White.

. – .

White a déclaré que De La Hoya est un « putain de perdant »

Le grand patron de l’UFC a continué à expliquer comment l’UFC a des bureaux partout dans le monde et des centres de formation sur différents continents pour souligner son point de vue.

« Quand on y pense, les gars aiment [Bob] Arum et De La Hoya n’ont jamais eu la vision de faire quelque chose comme ça et cela n’a jamais été fait », a poursuivi White.

« Tout le monde pense savoir de quoi il parle et tout le monde a une opinion. Vous savez ce que vous savez sur cette entreprise ? Ce que je te dis, putain.

White a alors carrément tourné son attention vers De La Hoya et a laissé échapper ses mensonges perçus.

Jake Paul a également critiqué White sur le salaire des combattants

“La seule raison pour laquelle je vous dis cela, c’est parce qu’il est un sac de merde menteur, hypocrite et à deux faces et je le déteste tellement, que j’aime prouver qu’il est un sac à deux faces menteur, hypocrite et hypocrite de merde », a déclaré White en préface.

“Tous les anciens combattants de l’UFC qui étaient sur sa carte ont fait plus dans leur dernier [UFC] combat qu’ils ne l’ont fait pour son événement », a-t-il insisté. «La plupart d’entre eux ont fait plus dans plusieurs ou tous leurs combats UFC, n’est-ce pas?

«Donc, 17 des 22 combattants ont reçu moins que la compensation de départ à l’UFC, les gars qui ont combattu sur sa carte MMA.

«Maintenant, où je veux en venir, c’est ce trou **, chaque fois qu’il ouvre la bouche, agit comme le n°1 – comme quand il organise un événement, il paie plus que nous ou quelque chose.

.

De La Hoya a perdu Saul ‘Canelo’ Alvarez de ses promotions Golden Boy

“Ouais, tu paies putain de Canelo [Alvarez] un tas d’argent, à qui tu ne pouvais même pas t’accrocher, tu ne pouvais même pas garder. Il t’a quitté aussi, n’est-ce pas ?

« Que diriez-vous de ceci : j’ai 650 combattants sous contrat. Il en avait un qui comptait. Il ne pouvait pas le garder.

« Douze des 22 combattants ont été indemnisés moins que ce que nous payons aux enfants de la série Contender.

“Rappelez-vous le grand récit de celui où Chuck et Tito [in 2018] vont faire plus qu’ils n’ont jamais fait ? Blanc a demandé.

De La Hoya a promu Tito Ortiz contre Chuck Liddell 3 en 2018

« La dernière fois que Chuck Liddell a gagné moins de 250 000 $ à l’UFC, c’était en août 2004 à l’UFC 49.

« La dernière fois que Tito Ortiz a gagné moins de 250 000 $ à l’UFC, c’était en février 2005 pour l’UFC 51. Et juste pour mémoire, c’était à l’époque où nous étions encore à 40 millions de dollars dans le trou. On ne gagnait pas d’argent.

« Alors pensez à ça : Chuck Liddell, son dernier combat à l’UFC, Chuck a perdu cinq de ses six derniers et il a quand même fait, lors de son dernier combat à l’UFC, dix fois plus que ce qu’Oscar lui a payé.

«Tito Ortiz a remporté l’un de ses neuf derniers combats. Les neuf derniers combats de Tito Ortiz, il en a remporté un. Il a fait 12 fois à l’UFC pour son dernier combat ce qu’Oscar lui a payé.

“Donc, il y a un autre putain de mensonge d’Oscar De La Hoya.”

White ferme De La Hoya sur le salaire des combattants

White a ensuite remis des documents aux médias qui montraient les enregistrements de paiement d’une carte de boxe mise en place par la société Golden Boy Promotions de De La Hoya le 9 juin.

“Ce qu’on vous a remis, j’aurais pu en apporter 30”, a déclaré White. « J’en ai apporté un parce que nous sommes le 9 juin 2021. OK ? C’était un combat qui vient de se produire en juin. C’est un combat de Golden Boy Promotions que ce crétin a organisé, d’accord ?

«Il y a eu neuf combats, 18 combattants. Le total des bourses payées pour chaque combat était de 36 500 $. Le total. La bourse moyenne par combattant est de 2 000 $ sur une carte Golden Boy De Le Hoya.

«Volkanovski a été payé plus pour porter son kit UFC Venum [at UFC 266] qu’Oscar De La Hoya a payé la totalité de la carte de combat.

Document à distribuer – .

White a utilisé le salaire de Volkanovski comme exemple de l’équité de l’UFC

«Je pourrais continuer, mais je pense que nous comprenons tous le point. C’est un menteur.

“Et il y a tellement plus sur De La Hoya”, a poursuivi White. « Il doit de l’argent aux gens qui se sont battus pour lui qu’il n’a pas payé.

“La liste se rallonge de plus en plus. Imaginez que si je devais encore un combattant d’il y a un an, vous me crucifixriez tous les jours. Ce mec, personne ne s’en fout.

« Et la seule raison [I’m responding to him], je le méprise tellement qu’à chaque fois qu’il ment, je le signale, et les gens ne donnent toujours rien.

. – .

Les blancs n’ont pas retenu De La Hoya

« Vous n’aimez pas la façon dont nous payons nos combattants ? Trop putain de mal », a déclaré White.

“Allez démarrer une autre organisation de MMA et vous allez trouver comment le faire et vous pourriez leur payer 10 millions de dollars par combat, 30 millions de dollars par combat, tout ce que vous voulez faire.”

Point pris.

AVERTISSEMENT : La vidéo contient un langage fort

talkSPORT aura un commentaire radio en direct et exclusif de Tyson Fury contre Deontay Wilder 3 de Las Vegas le 9 octobre.