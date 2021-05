Hors limites: le nouveau mutant du coronavirus est en suspension dans l’air. Lockdown ou pas, ce n’est pas le moment de jouer au golf en Inde

Installez un filet à l’intérieur si vous avez de l’espace ou utilisez un miroir. Ne sors pas pour jouer

«C’est vraiment pénible, je ne peux même pas prendre de caddie», a lancé un des membres d’un groupe de golfeurs sur une plateforme de messagerie instantanée. D’autres membres ont pris l’initiative de faire des blagues idiotes, voire totalement erronées, sur le manque de condition physique de cet homme, ou sur le fait que tirer ses propres clubs pourrait ne pas être un mauvais moyen de se mettre enfin en forme. J’étais assis là, regardant avec perplexité mon téléphone qui n’arrêtait pas de sonner alors que de plus en plus de personnes se joignaient à l’action.

Je n’ai rien dit: ces dernières semaines, je suis devenu plutôt impopulaire sur certains de ces groupes dans lesquels j’ai été, volontairement ou involontairement, enrôlé. Personne n’aime entendre des prédictions inquiétantes; et personne ne s’intéresse aux présages de malheur; en particulier, comme l’a souligné l’un des membres. «Vous êtes simplement frustré parce qu’il y a un verrouillage à Delhi et que vous ne pouvez pas jouer. Nous avons la chance de vivre à Gurgaon. Droite.

Les villes de banlieue de la région de la capitale nationale de l’Inde – Noida et Gurgaon – n’ont pas de verrouillage complet des coronavirus. Et, d’après ce que je peux comprendre, sur la base des demandes frénétiques de mise en place de quatre balles et de jeux sur différents parcours, un grand nombre de mes collègues golfeurs dans ces villes n’ont pas encore tronqué leurs horaires de jeu.

Je ne comprends pas. Plus précisément, je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas. Dans quel pit bunker les gens se sont-ils enfoncés la tête, pour ne pas comprendre, non seulement la gravité de la catastrophe à laquelle Delhi, comme la plupart des régions de l’Inde, est témoin, mais le danger remarquable que leurs actions posent pour eux-mêmes et pour le monde en général.

En théorie, vous pouvez réserver votre partie en ligne, la jouer une heure avant le lever du soleil, tirer votre propre sac, jouer seul, n’avoir aucune interaction avec qui que ce soit et vous reposer en sachant que vous avez minimisé vos chances d’être infecté par Covid- 19. J’étais certainement de cette croyance il y a quelques mois, mais j’ai dû réévaluer les choses à la lumière de nouvelles données scientifiques émergentes sur la nouvelle mutation qui fait des ravages à Delhi. Apparemment, cette nouvelle variante évoluée est aéroportée, et je ne veux pas dire par là seulement à travers des gouttelettes émanant du souffle de quelqu’un qui est porteur. Un organisme microscopique qui pourrait se cacher n’importe où dans l’air que nous respirons. Un ennemi invisible des plus insidieux. Je sais que ce n’est pas ce que la plupart des joueurs veulent entendre: j’ai beaucoup de retours sur ces points de vue sur les forums de golf en ligne. Mais essayer de donner un sens à une telle folie flagrante est du même ordre de difficulté que de tirer à égalité dans une nuit noire.

Heureusement, pour la plupart d’entre nous, ne pas pouvoir aller jouer nous donne le temps de s’adonner à notre activité hors-parcours préférée: travailler le swing de golf à la maison. Les quelques chanceux ont des simulateurs de golf à la maison; J’ai un magnifique tapis de putting coréen (pentes et al); mais tout le monde a un miroir pleine longueur et c’est tout ce dont vous avez besoin pour retravailler sur les fondamentaux: la position, l’adhérence, l’alignement et les positions de swing. L’anecdote désormais célèbre de Jack Nicklaus sur le fait de faire exactement cela pendant un mois complet avant qu’il ne soit autorisé à frapper une balle de golf est une histoire. Je pense qu’aucun de nous n’a jamais fait cela pendant une semaine, encore moins un mois. Cela pourrait être le bon moment pour commencer.

Les tournées de golf professionnelles à travers le monde tentent toujours de respecter les horaires des tournois, même sans spectateurs. Si tout se passe bien, il est probable que nous assistions au retour à la normale d’ici la fin de l’année, mais dans l’état actuel des choses, même les Jeux olympiques de Tokyo de 2021 pourraient avoir lieu ou non. En principe, je comprends et suis d’accord avec l’argument pour maintenir le sport professionnel dans le but de donner aux fans de quoi se réjouir. Mais indépendamment de toutes les garanties, il ne fait aucun doute que nous ne pourrons jamais vraiment garantir une transmission nulle tant que la majeure partie du monde ne sera pas vaccinée. Et c’est un pari pour tous les athlètes participant à des événements sportifs; tout ce qu’il faut, c’est qu’une personne devienne la proie du virus, et toute la série pourrait s’enflammer.

Le golf, de l’avis général, s’est relativement bien comporté pendant la pandémie, et a été considéré comme un sport «sûr», même s’il a mis en place une distanciation sociale et d’autres mises en garde. Ce nouveau mutant, cependant, semble avoir la capacité de neutraliser toutes ces mesures apparemment efficaces. Et c’est ainsi que, le cœur lourd (je comprends votre douleur), il faut insister pour mettre le week-end de Nassau sur la glace.

Je comprends la passion du golf; Je fais vraiment. Si j’avais mis la moitié de l’effort que j’ai mis dans le jeu au cours des deux dernières décennies, dans une entreprise commerciale, alors j’aurais été millionnaire à plusieurs reprises.

Ce n’est pas un jeu pour nous; C’est une manière de vivre; une panacée pour tous les maux, pour toutes les afflictions, sauf, en fin de compte, le coronavirus qui nous frappera si nous continuons à agir de manière irresponsable. L’enthousiasme pour le golf est la maladie la plus contagieuse qui soit; sachez simplement que cette fois-ci, un virus sournois pourrait se greffer sur cela et tout ruiner. Si, comme moi, vous voulez une longue vie de golfeur, il est impératif que vous fassiez une pause. Ne le lancez pas.

Golfeuse, Meraj Shah écrit également sur le jeu

