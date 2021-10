Hors rivaux, tuer la concurrence nuit aux petites entreprises: le sénateur américain, un jour après un rapport indien sur Amazon

L’organisme des commerçants, la Confédération de tous les commerçants indiens, a maintenant demandé une enquête du CBI contre Amazon. (Déposer)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Lorsque les entreprises technologiques dominantes excluent leurs rivaux et tuent la concurrence, cela nuit aux petites entreprises et peut augmenter les coûts pour VOUS », a tweeté la sénatrice américaine Amy Klobuchar du Minnesota un jour après que . a publié mercredi un rapport expliquant comment l’équipe de marques privées d’Amazon en Inde a utilisé Amazon. dans les données pour copier les produits d’autres entreprises à vendre sur sa place de marché. Klobuchar, dans une déclaration séparée, a annoncé qu’avec le sénateur de l’Iowa Chuck Grassley, ils introduiraient une législation bipartite pour garantir que les « grandes technologies » ne puissent pas injustement privilégier leurs propres produits et services en abusant de leur pouvoir de marché pour nuire à la concurrence aux États-Unis.

« Les grandes technologies doivent être tenues pour responsables si elles se comportent de manière discriminatoire. Notre projet de loi contribuera à créer des règles du jeu plus équitables et à garantir que les petites entreprises soient en mesure de rivaliser avec ces plateformes », a déclaré Grassley. Big Tech fait référence à Apple, Google, Amazon, Facebook et Microsoft.

Le nouveau projet de loi intitulé American Innovation and Choice Online Act établira des règles pour interdire des formes spécifiques de conduite qui sont préjudiciables aux petites entreprises, aux entrepreneurs et aux consommateurs, mais qui n’ont aucun avantage pro-concurrentiel. Selon la déclaration, les formulaires comprenaient l’interdiction d’interopérabilité du produit ou du service d’une autre entreprise avec la plate-forme dominante ou une autre entreprise, l’obligation pour une entreprise d’acheter les biens ou services d’une plate-forme dominante pour un placement privilégié sur sa plate-forme, l’utilisation abusive des données d’une entreprise pour les concurrencer ; et biaiser les résultats de la recherche en faveur de l’entreprise dominante.

Des millions de commerçants en Inde, représentés par l’organisme commercial Confederation of All India Traders, qui ont accusé Amazon et Flipkart de malversations commerciales, ont maintenant demandé une enquête de la CBI contre Amazon. « L’Inde n’est pas le seul pays où Amazon enfreint la loi. En effet, il est sanctionné par plusieurs pays pour diverses infractions. Parmi celles-ci figure l’imposition d’une amende de 886,6 millions de dollars par l’Union européenne en juillet 2021, de 35 millions d’euros par la France en 2020 et de 134 523 dollars par le département du Trésor des États-Unis en 2020. Cela établit qu’Amazon est un contrevenant connu à l’échelle mondiale. », ont déclaré le président national de l’ACIT BC Bhartia et le secrétaire général Praveen Khandelwal dans une déclaration conjointe.

Le reportage, citant des documents internes d’Amazon tels que des e-mails, des documents de stratégie et des plans d’affaires, a déclaré que les documents montraient que la société avait mené une « campagne systématique de création de contrefaçons et de manipulation des résultats de recherche pour augmenter ses propres gammes de produits en Inde ». Amazon dans sa réponse aux questions du rapport avait déclaré que « comme . n’a pas partagé les documents ou leur provenance avec nous, nous ne sommes pas en mesure de confirmer la véracité ou non des informations et des allégations telles qu’elles sont déclarées. Nous pensons que ces affirmations sont factuellement incorrectes et non fondées. »

