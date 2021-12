Horse Pees sur les talons aiguilles de Rosanna Scotto lors d’une interview

Lire du contenu vidéo

Rosanna Scotto a eu une surprise spéciale d’un invité à 4 pattes lundi … quand un cheval a pris une fuite lors d’une interview en direct.

Scotto terminait un segment pour « Good Day New York » avec Manda Kalimian et son cheval Pila. Manifestement incapable de le retenir, Pila s’est lâchée… et a éclaboussé de l’urine sur le sol, envoyant Scotto se démener pour sauver ses talons aiguilles.

Heureusement pour toutes les personnes impliquées, l’animatrice de Fox 5 avait un bon sens de l’humour à ce sujet, riant de l’incident, elle a écrit plus tard sur Instagram, « Est-ce #bonne chance quand un #cheval #pipi sur vous ? Joyeux #lundi #horseofinstagram #peelikearacehorse «

L’animateur de New York avait en fait interviewé les deux sur la sauvegarde des chevaux sauvages, en l’honneur de la Journée nationale du cheval lundi.

Malgré le fait qu’il soit un peu mouillé, on dirait que ce lundi s’est avéré être un joyeux après tout !