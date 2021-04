Horta congédie Jesús Mariano Angoy

14/04/2021 à 20:23 CEST

Roger Payró

Point et fin de la brève étape de Jesús Mariano Angoy à l’UA Horta. L’ancien gardien légendaire du FC Barcelone, arrivé il y a à peine trois mois pour remplacer l’exportateur également du Barça Victor Valdes, n’a pas répondu aux attentes et le club a pris la décision de le licencier.

Sergi Reyes, L’assistante d’Angoy, ne fait également plus partie du staff technique. Ils prendront désormais le commandement à titre provisoire Javi Iglesias et Víctor Martínez. Angoy Il a fait ses débuts contre Peralada le 24 janvier par un match nul (1-1) et a répété le résultat la semaine suivante lors de la visite à Sant Andreu. Ensuite est venu une série de défaites de quatre défaites contre Girona B (1-2), FE Grama (2-0), Granollers (3-4) et Cerdanyola (2-0) qui ont pratiquement enterré les options pour éviter le groupe de relégation.

Laissé derrière un février noir avec une marche pleine d’espoir. Triomphes contre Figueres (2-0) et Vilassar (0-3), alors qu’ils étaient déjà condamnés en luttant pour la permanence. Le dernier revers de la première phase (1-2 contre Sants) et le premier au début de la seconde (5-2 contre Santfeliuenc) ont fait prendre un nouveau cap au club.

À neuf jours de la fin, Horta est à six points de Sants, qui marque le salut mais avec qui il a la moyenne des buts perdus.