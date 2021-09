Hoskinson de Cardano dit qu’il vient d’obtenir le centre de mathématiques après un don de 20 millions de dollars

in

Charles Hoskinson. Source : IOHK_Charles / Twitter

Une aile mathématique dans L’université de Carnegie Mellon à Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis, il portera le nom de Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano (ADA) et co-fondateur d’Ethereum (ETH), après avoir fait un don de 20 millions de dollars à l’université, selon le fondateur lui-même.

Hoskinson a annoncé la nouvelle sur Twitter, où il a déclaré que le nouveau “centre permanent” s’appellerait Centre Hoskinson de mathématiques formelles et cela aiderait à « réécrire le langage des mathématiques ».

Cependant, au moment de la rédaction, il n’y avait aucune annonce concernant l’association sur le site Web de l’Université et ses canaux de médias sociaux. Cryptonews.com a contacté l’université pour commentaires.

Quoi qu’il en soit, alors que de nombreux abonnés ont exprimé leur enthousiasme à propos de la nouvelle, d’autres dans l’espace crypto n’étaient pas si sûrs.

Hoskinson et Entrée Sortie Hong Kong (IOHK), la société qu’il a co-fondée en 2015, ont déjà parrainé des projets de laboratoire de recherche blockchain dans le Université d’Édimbourg en Ecosse, le Institut de technologie de Tokyo du Japon et l’Université du Wyoming de Etats-Unis

Pendant ce temps, le patron de Cardano pourrait être prêt à apporter un scalpel sémantique à son réseau après avoir répondu à une discussion sur Twitter sur les contrats intelligents. Il était d’accord avec ‘KtorZ’, un développeur travaillant sur le réseau Cardano, et a déclaré que des “validateurs programmables” devraient être utilisés “au lieu de contrats intelligents”.

Sur Reddit, un utilisateur a suggéré que la raison en était que, contrairement à des réseaux comme Ethereum, “ce que le terme signifie ne fonctionne pas sur Cardano”.

Un utilisateur un peu plus sceptique a estimé qu’Hoskinson “prend les décisions en crypto ces jours-ci”, ce qui conduit ce dernier à “se sentir obligé de parler de tous les problèmes de l’espace”.

Parler de tous les sujets dans l’espace pourrait bien être à l’ordre du jour de Hoskinson, qui a déclaré plus tôt cette semaine qu’il « serait sur [Washington] DC si quelqu’un veut me voir.”

Il prendra la parole lors d’un événement organisé par le Association gouvernementale de blockchain (GBA), décrit par ses cerveaux comme un “séminaire éducatif pour les chefs de gouvernement et leur personnel”.

La GBA a déclaré avoir organisé l’événement dans le but d’apporter des modifications au projet de loi sur les infrastructures très décrié, dont une clause vise à classer un grand nombre d’acteurs de la cryptographie, tels que les développeurs, les mineurs et les opérateurs de nœuds, comme “intermédiaires”.

Dans un communiqué de presse, la GBA a écrit que le voyage de Hoskinson à Washington visait à “éduquer les législateurs, les régulateurs et les administrateurs gouvernementaux”.

Les auteurs du communiqué de presse ont écrit :

« Le récent débat sur le projet de loi sur les infrastructures a mis en évidence deux choses : le gouvernement réglementera les activités de blockchain, mais il ne le comprend pas assez bien pour faire un travail efficace. »

Le projet de loi a été mis aux voix au Congrès le 27 septembre, bien que les médias aient rapporté que la Chambre devra probablement attendre le début du mois prochain pour voter.

Un Redditor s’est prononcé sur la décision d’Hoskinson :

« Il est assez bête, assez fou et assez intelligent pour croire qu’il peut changer le monde. Et ce sera le cas, que ce soit bon ou mauvais. Nous sommes là pour ça.”

