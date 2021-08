Hoskinson de Cardano pense que le réseau Ethereum continuera de croître au cours des deux prochaines années

Charles Hoskinson a quitté l’entreprise il y a des années et a ensuite créé sa propre entreprise de blockchain, Cardano et IOHK. Depuis lors, les deux communautés et leurs fonctionnaires se sont critiqués à plusieurs reprises. Cependant, Hoskinson a continué à soutenir sa création et même ses hard forks. Dans une récente interview, il a en outre parlé de son sentiment haussier pour Ethereum et où il le voit dans les prochaines années.

Selon l’entrepreneur, le réseau derrière la deuxième crypto-monnaie la plus élevée continuerait de croître au cours des deux prochaines années, avec un pic à la fin de 2022 ou au début de 2023. Cependant, il a ajouté que Cardano est également en hausse.

Sa prédiction haussière pour Ethereum n’était pas sans critiques voilées. Il a estimé que le réseau aurait du succès non pas en raison de ses capacités techniques, mais en raison de la jeunesse et de la richesse de son directeur actuel, Vitalik Buterin. En outre, il a fait valoir que le soutien financier étendu des grandes entreprises et des particuliers fortunés dont bénéficie le réseau serait bénéfique pour son expansion.

La star de Shark Tank, Kevin O’Leary, prône un avenir déflationniste pour Ethereum

L’homme d’affaires, investisseur et vedette de la télévision canadien Kevin O’Leary, également connu sous le nom de « M. Wonderful »semble faire l’éloge de l’Ether (ETH) comme un atout déflationniste.

En lisant clairement un script, O’Leary s’est tourné vers Cameo, un site Web qui permet aux utilisateurs d’acheter des messages vidéo personnalisés par des célébrités, pour partager les avantages des mises à jour Ethereum à Londres. En particulier, les mises à jour ont vu le mécanisme de gravure très attendu Ethereum Enhancement Proposal (EIP) 1559 introduit sur le marché des frais Ethereum.

VanEck essaie à nouveau avec l’application SEC “Strategic Bitcoin ETF”

La société de gestion d’investissement américaine VanEck ne perd pas espoir de lancer un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin aux États-Unis.

À cette occasion, la société a soumis un prospectus à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un ETF Bitcoin stratégique qui aurait une exposition aux contrats à terme Bitcoin et à d’autres véhicules d’investissement. Selon des documents publics de la SEC, la demande a été déposée en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement de 1940.

Appelé ‘VanEck Vectors Bitcoin Strategy ETF’, le fonds n’investira pas directement dans Bitcoin ou d’autres actifs numériques. Au lieu de cela, il sera lié aux contrats à terme Bitcoin et à d’autres véhicules et produits d’investissement qui offrent une exposition à la plus grande crypto-monnaie. Ceux-ci peuvent inclure des ETF de crypto-monnaie répertoriés dans d’autres juridictions, comme le Canada.

Les investisseurs paient jusqu’à six chiffres pour NFT Rock Pets

Le dernier engouement à refaire surface sur la scène des jetons effervescents non fongibles (NFT) est une collection de 2017 de roches numériques pour animaux de compagnie surnommée EtherRocks.

Le 8 août, un seul EtherRock a été vendu pour 45 ETH, d’une valeur d’environ 135 240 $ à l’époque.

EtherRock a été l’un des premiers NFT de collection à être émis sur la blockchain Ethereum, peu de temps après le lancement de CryptoPunks en juin 2017. Chaque EtherRock affiche une image fixe d’une pierre et chaque jeton porte une couleur unique, mais sa forme et sa forme sont identiques. Taille.

