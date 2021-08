Hoskinson dit que Cardano « donne la priorité aux droits humains »

Pour Éditeur quotidienBitcoin

S’adressant à Bloomberg, le PDG de Cardano, Charles Hoskinson, a souligné la collaboration de Cardano avec l’Éthiopie.

Le fondateur de Cardano et PDG de l’IOHK, Charles Hoskinson, a parlé à Bloomberg de la difficulté d’utiliser la technologie Blockchain dans les pays en développement. Soulignant le travail de Cardano en Éthiopie, Hoskinson a souligné l’engagement de son entreprise en faveur des droits de l’homme. « Nous croyons fermement aux droits humains de qualité », a-t-il déclaré. Pour cette raison, il dit qu’il n’aurait pas de sens de construire des solutions identitaires dans des pays qui “ont un lourd passé de violations institutionnelles très importantes”. Dans ces cas, il estime que l’Etat pourrait abuser des solutions contre la population.

Cependant, Hoskinson a admis que pour fonctionner, l’entreprise devait être pragmatique dans son approche. « Vous devez équilibrer chaque transaction. Vous regardez d’abord le niveau du pays, puis vous vous frayez un chemin jusqu’aux faits et aux circonstances », a-t-il déclaré. “Les choses changent et, dans certains cas, vous devez partir, même après des années de travail dans un pays.”

De même, Hoskinson a déclaré qu’il devait rejeter une J’avais affaire à un pays d’Amérique centrale qui avait hâte de conclure un accord avec eux. Après avoir constaté que l’état de droit s’y détériorait, il a déclaré qu’il n’était plus conforme à ses valeurs. Cependant, malgré ces difficultés, Hoskinson a souligné que ce sont ces types de lieux qui bénéficieraient finalement le plus de la technologie Blockchain.

« La vision de l’entreprise est d’améliorer les systèmes du monde pour tout le monde partout, et les endroits qui ont besoin de meilleurs systèmes ne sont pas nécessairement Berlin ou New York. Il faut donc aller dans des endroits un peu plus difficiles et il faut faire très attention en le faisant », a-t-il déclaré.

IOHK en Éthiopie

j’avais déjà dit QuotidienBitcoin en avril : Cardano met en œuvre une solution d’identité décentralisée basée sur Cardano, Atala Prism, parmi les écoles du pays africain, c’est un système d’accréditation universel pour les étudiants éthiopiens. Les cartes d’étudiant seront jumelées aux données des systèmes de gestion de l’apprentissage du ministère. Une fois liées, ces identifications d’étudiants conduiront à un enseignement personnalisé et, à long terme, à des politiques éducatives basées sur les données. Cela pourrait également permettre aux citoyens de fournir des copies de sauvegarde de documents importants tels que des qualifications ou des documents de propriété.

Pour les élèves de la maternelle à la terminale, le système sera lancé à l’automnedit Hoskinson. Jusqu’à présent, il a recruté environ un million de personnes avec une attente totale de cinq millions d’étudiants. En fin de compte, l’ambition de Hoskinson est de concourir pour un système d’identification national complet, qui compterait 110 millions de personnes.

À propos du projet, Hoskinson a déclaré : « Nous avons environ un million de personnes à bord… L’objectif est d’inclure cinq millions d’étudiants. Il sera d’abord utilisé comme un système d’accréditation universel, essentiellement vos notes, vos réalisations académiques, si vous obtenez des honneurs, peu importe. Notre intention est de concourir entre autres pour l’ensemble du système national d’identification, qui compte environ 110 millions de personnes ».

