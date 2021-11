Hot Coffee Sex Mini Code de jeu trouvé dans GTA San Andreas Remaster

Capture d’écran : Jeux Rockstar

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition a subi un assez mauvais lancement depuis sa sortie le 11 novembre. Sur PC, les joueurs n’ont pas pu jouer au jeu pendant plus de 24 heures en raison de problèmes avec Rockstar Launcher. Toutes les versions du jeu sont remplies de bugs, de problèmes visuels, d’effets météorologiques horribles, de brouillard manquant, etc. Et maintenant, il semble qu’un code de la tristement célèbre controverse « Hot Coffee » de GTA San Andreas soit toujours dans la collection, ainsi que des chansons qui ont probablement été coupées pour des raisons de licence. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi le jeu n’est toujours pas disponible sur PC.

Peu de temps après la sortie de la trilogie remasterisée, les dataminers et les fans ont rapidement commencé à fouiller dans les fichiers et le code de la collection. Ce qu’ils ont trouvé était surprenant. Enfouis dans l’édition définitive se trouvent de nombreux morceaux de code, scripts et fichiers qui ne devraient pas être là, y compris les commentaires des développeurs, le contenu coupé, etc.

Également trouvé dans ces fichiers : Code connecté au tristement célèbre mini-jeu de sexe Hot Coffee. C’est selon plusieurs dataminers sur les réseaux sociaux ainsi que le célèbre expert GTA et dataminer Vadim M qui m’a parlé du code récemment découvert.

Capture d’écran : Vadim / Kotaku

Un petit peu d’histoire. En 2004, Rockstar a sorti GTA San Andreas qui offrait la possibilité d’avoir des relations sexuelles avec diverses petites amies dans le jeu. Cependant, ces scènes n’étaient pas graphiques et présentaient plutôt une courte cinématique de CJ entrant dans la maison du GF après avoir été invité à prendre un «café» et des clips audio suggestifs joués sur un plan extérieur de la maison. Cependant, enterré dans le code de San Andreas se trouvait un mini-jeu sexuel entièrement développé que Rockstar a désactivé mais n’a pas réellement coupé de la version commerciale.

En 2005, les joueurs ont trouvé un moyen de réactiver ce contenu « Hot Coffee » et cela a entraîné de nombreux problèmes juridiques pour Take-Two et Rockstar, notamment un règlement de 20 millions de dollars, des affaires judiciaires, des recours collectifs et des audiences du Congrès américain et participation. C’était un tout. Rockstar publierait des versions corrigées de San Andreas qui supprimaient tout le contenu controversé, permettant au jeu de conserver sa cote M.

Capture d’écran : Vadim / Kotaku

Mais maintenant, le remaster de San Andreas récemment publié semble contenir au moins le code associé au contenu « Hot Coffee ». Selon Vadim M, il est peu probable que les joueurs puissent réactiver le mini-jeu sexuel comme en 2005, car la plupart des actifs réels nécessaires au mini-jeu manquent encore à ces versions.

Quant à savoir pourquoi ce code se trouve même dans ces ports nouvellement publiés, la meilleure théorie est que les développeurs derrière la collection ont reçu le « master build » de San Andreas et n’en ont tout simplement rien supprimé. Ainsi, tous les commentaires, modifications et codes de Rockstar issus de la version la plus récente doivent être présents dans les fichiers de GTA The Trilogy – Definitive Edition.

Une autre découverte intéressante est qu’apparemment toutes les chansons de la version originale de San Andreas sont toujours dans le jeu. Cependant, un script est utilisé pour les empêcher de jouer. En supposant que la raison pour laquelle certaines musiques ne sont plus incluses est due à l’expiration des licences, ce n’est probablement pas génial que les chansons soient toujours dans le jeu et si facilement accessibles. J’imagine qu’un avocat ou deux pourraient trouver cela discutable.

Ces chansons « coupées » – ainsi que les fichiers de café chaud – pourraient être certains des « fichiers de données » qui, selon Rockstar, ont été involontairement inclus dans la version PC du jeu. Quels que soient les fichiers, deux jours plus tard, la trilogie remasterisée reste injouable sur PC.