Hot Girl Summer Crypto est à surveiller – Voici où acheter des pièces HGS

Ces derniers jours, l’une des crypto-monnaies les plus discutées au sein de la communauté a été la pièce Hot Girl Summer. Le projet a attiré l’attention d’investisseurs de détail et d’analystes chevronnés, ce qui a amené certains à penser qu’il pourrait être sur le point d’augmenter en valeur.

Donc, avec ce plus grand intérêt à l’esprit, nous avons pensé qu’il serait utile de publier un article qui couvre tout ce que vous devez savoir. Faites défiler vers le bas pour découvrir ce qu’est Hot Girl Summer, quelles sont les perspectives d’investissement pour le projet et les meilleurs endroits pour acheter la crypto Hot Girl Summer.

Où acheter la crypto Hot Girl Summer en ligne

Pour les altcoins plus sombres comme HGS, les investisseurs utilisent souvent ce qu’on appelle un échange décentralisé (DEX). Cependant, pour la grande majorité des investisseurs, nous pensons que les courtiers en crypto-monnaie en ligne offrent une combinaison plus utile de frais peu élevés et d’interfaces claires, et sont peut-être le moyen le plus simple d’acheter et de vendre des crypto-monnaies.

Nous avons réduit nos meilleures options aux deux suivantes :

eToro

eToro est une plate-forme d’investissement CFD et multi-actifs avec plus de 2000 actifs, notamment des devises, des actions, des crypto-monnaies, des ETF, des indices et des matières premières. eToro propose une large gamme de cryptos, tels que Bitcoin, XRP et autres, ainsi que des paires crypto/fiat et crypto/crypto. Les utilisateurs d’EToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou être copiés par d’autres utilisateurs.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

Commerçant de Coin Kong

Coin Kong Trader est un groupe de courtiers spécialisés dans l’achat et la vente de crypto-monnaies.

Inscrivez-vous instantanément avec Coin Kong Trader

Qu’est-ce que Hot Girl Summer?

Ce sera une plate-forme où les utilisateurs pourront parler en privé, passer des appels vidéo et organiser des réunions avec d’autres personnes. Ce qui sépare vraiment la plate-forme de ses concurrents traditionnels, c’est qu’il s’agit de la première application de rencontres à être construite sur une blockchain, ce qui signifie qu’il y a un anonymat complet pour les utilisateurs. Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas à se retenir et peuvent s’exprimer pleinement, qu’il s’agisse d’une aventure d’un soir ou de quelque chose de plus sérieux.

Le token $ HGS est le token natif de la plateforme Hot Girl Summer, et il activera l’intégralité de l’application et contrôlera l’inscription, les abonnements, les astuces, les SMS et plus encore.

Dois-je acheter la pièce HGS ?

Il y a beaucoup à aimer dans ce projet. Tout d’abord, le nom, Hot Girl Summer, est accrocheur et mémorable, et nous pensons que la marque a la capacité de se développer même aux côtés de concurrents comme PAWGcoin.

Nous avons déjà vu de nombreuses réussites en matière de cryptographie dans la catégorie des dangers pour le travail (NSFW), certains projets atteignant une capitalisation boursière de 500 millions de dollars. De plus, il existe déjà de nombreuses bases de code pour ce type d’application, sa réplication devrait donc être assez simple pour l’équipe de développement de HGS, à condition qu’elle soit compétente.

En revanche, le fondateur de l’équipe a fait l’objet d’une sorte de doxxing grâce à une vidéo accessible au public, bien que ses pages sur les réseaux sociaux et ses photos de ces dernières années n’aient pas encore été retrouvées. Ha habido casos en el pasado en los que los proyectos de altcoin han pagado a personas para hacerse pasar por el papel de un fundador, aunque queda por ver si este es el caso de HGS, y no tenemos ninguna evidencia actual que sugiera que este es le cas.

Prévision de prix HGS

Les prévisions de prix sont rarement précises pour les projets altcoin à un stade précoce. C’est tout simplement parce qu’il y a trop de variables inconnues à prendre en compte et qu’il s’agit d’une technologie innovante dont la valeur marchande est difficile à quantifier.

Cependant, comme indiqué plus loin dans cet article, il convient de noter que plusieurs projets similaires ont connu une croissance considérable dans ce secteur, nous ne serions donc pas surpris de voir les jetons Hot Girl Summer offrir un multiple sur certains investissements. Reste à savoir s’il a 100 fois plus de potentiel, comme le prétendent certains commentateurs.

Les médias sociaux réagissent au $ HGS

Le graphique a l’air très chaud ! $ HGS frappera bientôt un autre ATH ! @hgs_bsc 👙Lancé il y a 12 heures

👙1000 + Titulaires

👙18 + NSFW 🔞

Propriétaire Doxxed

Audit bientôt

Budget marketing énorme Le prochain cumrocket! 100x potentiel ! pic.twitter.com/fX8htzKGsr – RALVERO (@Ralvero) 12 juin 2021

100$ en 24 Heures ⏰ ☑️ RT + Suivre @hgs_bsc

☑️ Rejoignez leur TG & complétez les captchas (Post Proof) https://t.co/yqeSCqtVk8 – Crypto AngeL Queen 👸 (@ AngeL_QueeN815) 7 juin 2021

100$ en 24h ! Retweetez ceci et suivez @hgs_bsc

Rejoignez leur TG : (preuve) https://t.co/3BJslRfsZZ$HGS va bientôt frapper un autre ATH ! 👙Lancé il y a 16 heures

👙1000 + Titulaires

👙18 + NSFW 🔞

Propriétaire Doxxed

Audit bientôt

👙Énorme budget marketing pic.twitter.com/vN5p8b0dhK – FABRI (@ FabriLemus7) 12 juin 2021

100 $ Donner en 24 HEURES RT & Suivez-moi + @hgs_bsc Doit rejoindre TG https://t.co/vP9B1TEJnG Captcha complet et preuve de publication 💋💋🔥🔥 – Concours Giveaway (@GA_Contest) 7 juin 2021

Pour plus d’informations sur Hot Girl Summer et d’autres crypto-monnaies à la mode, n’oubliez pas de consulter notre section d’actualités crypto.

La crypto post Hot Girl Summer est à surveiller – c’est là que l’achat de pièces HGS est apparu en premier sur Invezz.