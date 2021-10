Hot Jazz à la fin d’une époque

Au moment où Prestige Records a sorti Steamin’ With The Miles Davis Quintet, en juillet 1961, le Miles Davis Le quintette qui l’avait enregistré n’existait plus. À ce moment-là, le pionnier du jazz né à East St Louis avait évolué musicalement. Il a également signé un contrat lucratif pendant six ans avec la prestigieuse maison de disques Columbia Records, qui avait jusque-là produit sept albums, dont un trio de chefs-d’œuvre incontestés : Miles Ahead, Kind Of Blue et Sketches Of Spain.

Écoutez Steamin’ With The Miles Davis Quintet sur Apple Music et Spotify.

Le jazz à l’état pur

Bien qu’il soit sorti au début des années 60, Steamin’ appartenait à une autre décennie – et à une autre, plus jeune, Miles Davis. Il a été enregistré cinq ans plus tôt, en 1956, alors que Miles avait 30 ans et dirigeait l’un des nouveaux groupes de jazz les plus excitants et les plus novateurs : un quintette composé d’un saxophoniste ténor Jean Coltrane – alors un nom relativement inconnu, même pour les fans de jazz bien informés – le pianiste William « Red » Garland, le bassiste Paul Chambers et le batteur Philly Joe Jones. Le groupe avait enflammé la scène jazz new-yorkaise avec leurs performances au Café Bohemia – à tel point que Columbia Records a voulu signer le trompettiste. Mais avant que cela ne se produise, Miles a dû respecter ses obligations contractuelles envers Prestige, ce qui a entraîné deux sessions finales pour le label, qui s’est tenue les 11 mai et 26 octobre 1956. Ils donneraient quatre albums classiques pour la marque indépendante de Bob Weinstock, sortis sur cinq ans : Cuisiner, Détendez-vous , Travailler dans’, et Steamin’.

Fraîchement sorti de leurs engagements au Café Bohemia, le groupe était en feu et jouait à un niveau de performance optimal. C’est peut-être pour cette raison que Miles a abordé les deux sessions d’enregistrement presque avec désinvolture, comme s’il jouait en direct sur le kiosque à musique : en appelant les titres des chansons, en comptant dans le groupe et en faisant des prises uniques de chaque morceau. C’était, par essence, l’apothéose même de la spontanéité : le jazz dans sa forme la plus brute, la plus pure et la plus pure.

Improvisation en fusion

Steamin’ commence par une reprise de dix minutes de « Surrey With The Fringe On Top », écrite par le redoutable duo de compositeurs Rodgers & Hammerstein pour leur comédie musicale de 1943, Oklahoma! Une version cinématographique hollywoodienne est sortie en 1955, mais c’était pianiste Ahmad Jamal qui a popularisé la chanson dans un cadre jazz lorsqu’il l’a enregistrée en 1951. Miles était un fan de Jamal, c’est pourquoi la chanson s’est retrouvée dans le répertoire du trompettiste. Sa version commence avec le piano de Red Garland avant que Miles n’entre en jouant la mélodie principale avec une trompette en sourdine, soutenue par un groove swing subtil conduit par Chambers et Jones. Coltrane prend le deuxième solo – des phrases fluides dégringolent de sa corne – suivi de Red Garland, qui, pour un ex-boxeur, a une touche étonnamment délicate. L’air se termine par Miles reprenant le thème principal. Contrairement au solo plus orné et complexe de Coltrane, Miles utilise les notes avec parcimonie, restant fidèle à la ligne mélodique originale de la chanson.

Après l’ouverture légère de l’album, « Salt Peanuts » est beaucoup plus vigoureux. La chanson est associée de manière indélébile à son co-auteur, le be-bop trompettiste Dizzy Gillespie, qui fut le mentor du jeune Miles Davis. Il file à toute allure, entraîné par les tambours cinétiques de Philly Joe Jones. Après un court solo de Miles, Coltrane se lance dans un morceau rapide d’improvisation en fusion avant que Philly Joe Jones ne montre ses prouesses derrière la batterie avec un vaste solo.

D’une beauté envoûtante

Après le feu d’artifice musical de « Salt Peanuts », l’humeur de Steamin’s prend un virage doux et descendant avec la ballade lente « Something I Dreamed Last Night », sur laquelle Miles joue de la trompette avec une sourdine. Son son mélancolique et mélancolique est d’une beauté envoûtante. Coltrane fait une pause sur ce numéro, permettant à Red Garland de partager la vedette avec Miles. L’accompagnement rythmique de Chambers et Jones est subtil, sympathique et sublime, démontrant leur sensibilité de musiciens.

« Diane » est issu d’un film muet de 1927 intitulé Seventh Heaven et a été un succès américain pour le chef d’orchestre Nat Shilkret un an plus tard. On ne sait pas comment Miles Davis a découvert le morceau, mais il se l’approprie avec une excellente version midtempo sur laquelle il joue de la trompette en sourdine sur un groove swing doucement frémissant. Il aborde la chanson avec une grande délicatesse, contrastant avec l’approche plus robuste de Coltrane. Red Garland, comme Miles, fait preuve de raffinement avec ses lignes de piano doucement tintées.

« Eh bien, vous n’avez pas besoin » est l’interprétation fulgurante d’un classique par le Miles Davis Quintet Moine Thélonious air datant de 1947 (fait intéressant, après avoir quitté Miles en 1957, Coltrane a rejoint le groupe de Monk). Avec ses motifs mélodiques anguleux et noueux – une marque de fabrique de Monk – la chanson offre au bassiste Paul Chambers l’occasion de montrer que son talent s’étendait au-delà de jouer des lignes de basse ambulantes, grâce à un beau solo à archet. C’est le seul morceau sur Steamin’ qui date de la session Prestige du 26 octobre 1956 de Miles.

Une séquence d’accords de piano introduit les changements apportés à la chanson mémorable de Victor Young « When I Fall In Love », qui est le plus associée au chanteur Nat King Cole (Cependant, comme la version de Cole n’est sortie qu’en 1957, Miles connaissait probablement la chanson à partir de versions de Jeri Southern ou de Doris Day, qui l’ont toutes deux enregistrées en 1952). Comme avec « Something I Dreamed Last Night », Coltrane expose cette ballade nocturne, qui permet à Miles, à l’aide d’une sourdine, de démontrer son lyrisme magnifiquement poli.

La grandeur durable

Enregistré alors que la carrière de Miles Davis était en plein essor, la sortie de Steamin est intervenue à un moment où le trompettiste était devenu une véritable superstar. Grâce au succès généralisé d’albums comme Kind Of Blue, sur lequel Miles a utilisé un sextuor, sa popularité s’est étendue au-delà du monde du jazz. Alors que les années 60 finiraient par voir Miles diriger un autre quintette révolutionnaire (avec Wayne Shorter et Herbie Hancock) qui pousserait encore plus loin l’enveloppe du jazz, le groupe de cinq musiciens qu’il a dirigé entre septembre 1955 et avril 1957 reste un groupe très spécial. Steamin’, le dernier des cinq albums du quintet pour Prestige, est un disque qui atteste de leur grandeur durable.

Steamin’ With The Miles Davis Quintet peut être acheté ici.