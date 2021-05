‘Hot Space’: l’expérience électro-funk de Queen

reine les fans ont dû attendre 17 mois pour qu’un nouvel album suive le triomphe de la bande originale de Flash Gordon, cependant, ils pouvaient toujours se livrer à tous leurs favoris sur l’album à succès Greatest Hits sorti en octobre 1981. Non seulement ce fut le projet le plus réussi commercialement de Queen, avec plus de 25 millions d’exemplaires vendus, mais il passa plus de 500 semaines. sur les charts britanniques.

Dans la préparation de ce qui deviendra leur dixième album studio Hot Space, qui sortira sur les tablettes le 21 mai 1982, Queen entreprit une énorme tournée mondiale, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, cassant le box-office. enregistre et remplit de vastes stades en Argentine (y compris les 300000 Estadio José Amalfitani à Buenos Aires), au Brésil, au Venezuela et au Mexique – des pays qui fourniraient certains des fans les plus fervents du groupe, même si Queen a visité pendant une période de turbulences politiques.

Écoutez Hot Space maintenant.

Comme son prédécesseur, Hot Space a été enregistré en deux phases distinctes: l’été 1981 aux Mountain Studios à Montreux et de décembre 1981 à mars 1982 aux Musicland Studios à Munich. En plus de poursuivre leur partenariat avec le producteur Reinhold Mack, Queen a également travaillé avec l’ingénieur Dave Richards.

Les origines de Under Pressure

Bien qu’il ait été inclus sur l’album final, la fabuleuse collaboration avec David Bowie pour «Under Pressure» était en fait un projet tout à fait distinct, datant de juillet 1981. Bowie était à Montreux pour retrouver ses vieux amis et pour chanter des back-ups sur un autre morceau, «Cool Cats». Dans l’événement, Bowie n’a pas aimé sa contribution à cette chanson et ses parties ont été effacées, mais il a été intrigué par la ligne de basse de John Deacon sur un travail en cours appelé «Feel Like», écrit par Roger Taylor.

Une session de chant de jam et scat toute la nuit a commencé à prendre forme et avec Freddie Mercury et Bowie trading des idées et des lignes lyriques, “Under Pressure” a été à la hauteur de son titre et un morceau magnifique a émergé qui, une fois sorti en single, deviendrait le deuxième hit numéro un du groupe au Royaume-Uni après “Bohemian Rhapsody”.

Qu’il soit considéré comme un avant-goût de Hot Space, ou comme une chanson à part entière, quand il est sorti en octobre 1981, «Under Pressure» n’était pas vraiment typique de l’album dans son ensemble. En fait, Hot Space a longtemps été considéré comme un mouvement de carrière assez controversé pour Queen car une grande partie de l’ambiance est définie par la danse et la disco funky qu’ils avaient frappée avec “Another One Bites The Dust” de Deacon.

Une couverture inspirée de Warhol

La couverture de l’album, l’idée de Freddie, est basée vaguement sur un style de sérigraphie Andy Warhol, montrant les quatre membres dans des quartiers séparés. Mercury avait donné une interview révélatrice en 1981 dans laquelle il soulignait que le groupe n’avait plus tellement tendance à socialiser car ils étaient dans les poches l’un de l’autre pour le travail et qu’ils arrivaient à des concerts dans des limousines séparées. Mais après dix ans de dur labeur, ce n’était guère surprenant.

Quel que soit le contexte de sa réalisation, Hot Space a beaucoup à le recommander, à la fois en termes de performance et d’écriture de chansons. L’ouverture, «Staying Power», avec l’arrangement de corne «hot and spacey» d’Arif Mardin, a été écrite par Mercury et dégage une atmosphère soul rock. L’électro-disco a été améliorée par l’utilisation de Taylor de la boîte à rythmes Linn LM-1, tandis que Mercury fournit le synthé Oberheim; Le fidèle Red Special de Brian May est toujours en évidence et Deacon joue de la guitare rythmique plutôt que de la basse ici.

Le «Dancer» de May a une puissance rock à revendre, malgré le fait que l’Oberheim émule à nouveau la basse. Les paroles font référence au titre de l’album et il y a une fusion lourde de métal et de danse qui reste clairement expérimentale.

Un départ du «son de la reine»

Le «Back Chat» soul de John Deacon, sur lequel il joue à nouveau de la guitare, ainsi que du synthé, est un départ complet de ce que l’on appelle désormais «le son Queen» et a fait l’objet de nombreuses discussions sincères avec les rangs. John voulait quelque chose de très élégant et minimal avec un groove de club, mais finalement, il a été décidé que Brian apporterait un solo de guitare à lécher chaud et le compromis n’était pas une mauvaise chose.

Tout aussi hors du mur est «Body Language», une chanson de Freddie avec un lyrique risqué, pour l’époque (pensez à Frankie Goes to Hollywood’s «Relax» qui émergerait dans quelques années). La vidéo d’accompagnement était considérée comme trop pour MTV et l’utilisation de la basse synthé a également embarrassé certains fans qui voulaient entendre des guitares.

«Action This Day» de Roger utilise pleinement l’électronica associé à Musicland: des boîtes à rythmes, un solo de sax synthétiseur joué par Mack et la programmation sont tous utilisés. Les paroles de Roger ont un ton quasi sociologique mais les voix sont classiques de Queen avec des nuances de bombast ELO de Mercury, le tout maintenu ensemble avec un vrai rythme robotique des années 80.

«Mettez le feu» est la tentative de Brian de donner un sens à l’insensé, le meurtre de John Lennon. Écrit du point de vue tordu du tueur de Lennon, Mark Chapman, la chanson a un côté brut. Cette reine était majeure Beatles les fans n’avaient jamais été en conflit et donc Mercury emboîte le pas avec son “Life Is Real (Song For Lennon)”, un morceau qui rappelle délibérément plusieurs chansons de John dans l’arrangement pour piano et la structure mélodique et aussi dans la production – un énorme écho stéréo L’effet ajoute une touche de Phil Spector au mélange.

«Calling All Girls» de Taylor serait son premier single autoproclamé et est un retour partiel au son du groupe précédent. Avec le quatuor à fond, bien que Roger ajoute également des éléments de techno et de superbes riffs de guitare acoustique qui suggèrent qu’il avait écouté l’album de Talking Heads, alors contemporain, Remain In Light.

«Los Palabras De Amor (The Words Of Love)» de May serait le single britannique le plus populaire de Hot Space, mis à part la liaison Bowie. Peut-être écrit avec leur expérience sud-américaine au premier plan dans l’esprit de Brian. Comme tous les bons chanteurs d’opéra, Mercury portait un smoking pour promouvoir le morceau sur Top of the Pops. Ballade sous-estimée mais à peine sous-estimée, l’outro de synthé est inestimable dans le high camp.

Un chat cool

L’avant-dernier morceau, «Cool Cat», est un rare exemple de co-écriture de Deacon-Mercury. Le meilleur fausset soul de Freddie est profondément enraciné dans le son de KC et du Sunshine Band, de Philly Soul et de Hall & Oates; John Deacon fournit toute l’instrumentation. La démo alternative que Bowie n’aimait pas était quelque peu différente, avec son vampire impassible du sud de Londres dans la panne ajoutant une couche supplémentaire de tension. Quoi qu’il en soit, Deacon excelle sur les deux prises, intégrant des coups de langue plutôt astucieux dans le groove, à la The Crusaders. Et donc à «Under Pressure» comme coda de l’album; Freddie a ajouté l’orgue Hammond et les percussions et claviers supplémentaires de David Bowie.

Hot Space a peut-être acquis l’écoute de certains des fans originaux du groupe, mais pas Michael Jackson qui l’a cité comme une influence sonore majeure pour son album Thriller. En tout cas là-bas, les fidèles partisans étaient peu susceptibles de quitter le navire. Hot Space a atteint la quatrième place au Royaume-Uni et a remporté la médaille d’or aux États-Unis. Les fans européens de Queen, plus habitués à la fusion rock-disco, l’ont fait.

Mais si le groupe était critiqué pour avoir incorporé l’électro-funk et le groove urbain new-yorkais dans leur univers, ils n’étaient pas sur le point de faire une volte-face complète. Ils ont eu un rendez-vous à l’usine de disques de Los Angeles. Ils étaient sur le point de passer à «Radio Gaga».

Hot Space peut être acheté ici.