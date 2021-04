Hot Stocks: 7 anciennes actions technologiques tracent un nouveau retour technologique

Tout le monde aime les perturbateurs que Cathie Wood achète pour elle ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK). Mais il existe des valeurs technologiques plus anciennes qui représentent toujours l’innovation.

Alors que les favoris d’ARK aiment Tesla (NASDAQ:TSLA), Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) et Zoom vidéo (NASDAQ:ZM) semblent surévaluées, les investisseurs peuvent manquer certaines bonnes affaires. Ces entreprises étaient grandes bien avant que le cloud ne devienne une lueur Amazon (NASDAQ:AMZN) L’œil du PDG Jeff Bezos.

Le fait est qu’une fois que vous êtes une entreprise de technologie, vous êtes une entreprise de technologie. Les actions technologiques avec des générations d’histoire peuvent être laissées pour mort par les investisseurs en herbe. Mais il peut encore y avoir des bénéfices en eux.

J’ai passé la semaine dernière à regarder certains de ces noms plus anciens. Je voulais connaître leurs plans actuels pour perturber les perturbateurs et gagner de l’argent aux investisseurs.

J’ai commencé avec l’une des plus anciennes entreprises de technologie et j’ai conclu avec de nouveaux noms récemment laissés de côté. Dans tous les cas, j’ai posé la même question: cette entreprise a-t-elle une histoire sur demain que les investisseurs devraient écouter aujourd’hui?

Bien sûr, je n’ai probablement pas trouvé la prochaine Coinbase ici. Mais je pense avoir trouvé de solides opportunités pour les investisseurs à long terme de faire de la monnaie.

NCR (NYSE:NCR)

IBM (NYSE:IBM)

Verizon (NYSE:VZ)

Intel (NASDAQ:INTC)

Dell (NYSE:DELL)

Baidu (NASDAQ:BIDU)

Alibaba (NYSE:BABA)

Stocks technologiques à considérer: NCR (NCR)

Source: BalkansCat / Shutterstock.com

NCR a été l’une des premières entreprises technologiques aux États-Unis et elle souhaite redevenir pertinente.

Appelée National Cash Register, la société a échoué en tant que concurrent informatique mainframe d’IBM, dont le PDG fondateur y avait appris son métier. Un peu récemment, cependant, il a déménagé à Atlanta – le cœur de l’industrie moderne du traitement des cartes de crédit.

Maintenant, NCR veut être le front-end de cette industrie. La caisse enregistreuse d’hier est le terminal de transaction d’aujourd’hui. NCR domine le matériel utilisé dans cette entreprise, fabriquant à la fois des distributeurs automatiques de billets (GAB) et des appareils de prise de carte de crédit pour les restaurants.

En tant que base, NCR est en train de devenir une fintech avec une stratégie «numérique d’abord». Cette stratégie comprend l’achat Cardtronics (NASDAQ:CATM), qui compte environ 285 000 guichets automatiques non bancaires sur le terrain. NCR peut désormais mettre à niveau ces machines pour fournir davantage de services bancaires. Il fournira également des services via le traitement JetPay, le logiciel de banque mobile D3 et plus encore.

L’action NCR a une capitalisation boursière de 5,4 milliards de dollars, ce qui est toujours inférieur au chiffre d’affaires de 6,2 milliards de dollars de l’an dernier. Cela dit, les cinq analystes qui le suivent sur Tipranks disent maintenant que cette sélection des actions technologiques est un achat.

IBM (IBM)

Source: Twin Design / Shutterstock.com

Après avoir récemment écrit sur IBM, la société a publié des résultats trimestriels qui ont surpris certaines personnes.

Les chiffres n’étaient pas exceptionnels, mais ils ont montré une croissance. Cela comprenait 21% de revenus supplémentaires dans le cloud et une croissance de 17% chez Red Hat, son exploitation d’outils cloud. L’action IBM a quelque peu augmenté depuis, se négociant actuellement autour de 143 $. Aujourd’hui, sa capitalisation boursière est d’environ 128 milliards de dollars.

Arvind Krishna est PDG de l’entreprise depuis un an maintenant. Son plan est de se séparer de l’activité de services à croissance lente sous le nom de Kyndryl. IBM se concentrera alors plutôt sur le «cloud hybride». Cela signifie que les centres de données d’entreprise fonctionnent selon les normes du cloud avec des logiciels qui permettent aux entreprises d’utiliser également des clouds publics.

Au cours de l’année dernière, la société a acheté une demi-douzaine de petites entreprises de cloud computing et lancé des clouds industriels autour de la fintech, de la construction et de l’assurance. IBM a également recentré son attention sur l’intelligence artificielle (IA). Il souhaite également laisser derrière lui Watson Health, une entreprise de technologie de l’IA qui n’a pas atteint ses objectifs de croissance.

Je serais plus intéressé par IBM s’il baissait son dividende. Peut-être que cela ira à Kyndryl. Il devrait investir davantage dans son activité cloud en pleine croissance. Mais il y a des analystes qui recommencent à croire en cette sélection des valeurs technologiques.

Actions technologiques à considérer: Verizon (VZ)

Source: Ken Wolter / Shutterstock.com

Actuellement, Verizon investit 60 milliards de dollars dans l’achat et la construction de nouvelles fréquences 5G, pariant que cela peut le ramener à la gloire en tant que l’une des valeurs technologiques.

Les investisseurs n’ont pas encore acheté l’histoire. L’action VZ se vend seulement 11,5 fois les bénéfices malgré un dividende de 4,3%. Désormais, les analystes craignent que le coût de la 5G, en plus de sa dette à long terme actuelle de 122 milliards de dollars, puisse faire couler l’entreprise. Mais les grands acteurs du cloud comme Amazon et Microsoft (NASDAQ:MSFT) a récemment signé des accords à long terme avec Verizon, basés en partie sur ces actifs 5G. Verizon prévoit d’utiliser cette innovation pour redevenir une nouvelle société de technologie.

Comme avec IBM, c’est une histoire qui prendra des années à se dérouler. À l’heure actuelle, cependant, le stock est très bon marché. L’entreprise vous paiera même pour le posséder. C’est donc à la fois un stock de revenu et, potentiellement, un stock de croissance.

Intel (INTC)

Source: Kate Krav-Rude / Shutterstock.com

Après des décennies passées à perdre son leadership dans les semi-conducteurs au profit de concurrents étrangers, Intel prépare un retour. Le PDG Patrick Gelsinger est l’homme à la tête de ce retour.

Le plan de Gelsinger est de faire d’Intel une fonderie de pointe capable de fabriquer les puces d’autres entreprises. Dans le même temps, il cherchera de nouvelles façons de rivaliser avec ses propres créations. C’est un plan qui s’accorde parfaitement avec le «Plan pour l’emploi américain» du président Joe Biden, qui considère la production nationale de produits vitaux comme les semi-conducteurs comme essentielle à la compétitivité.

La clé pour Intel est un investissement de 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines de fabrication de puces en Arizona. Cela fait partie d’un effort visant à faire correspondre la technologie de processus de Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM), un leader dans l’espace.

L’investissement est facile à justifier, car les prix de ce que fait Intel sont fermes. On s’attend maintenant à ce que la pénurie mondiale de puces se poursuive l’année prochaine.

Tout cela rend les actions INTC bon marché parmi les actions technologiques. Son ratio cours / bénéfices (P / E) à terme est de 13,64, son rendement en dividendes est de 2,22% et son ratio cours / ventes (P / S) à terme est de 3,51. Pendant ce temps, les clients aiment Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) se vendent actuellement pour environ le double de ce P / S.

Certes, les «Cloud Czars» peuvent être une menace, en concevant leurs propres puces, mais ils ont tous besoin de fonderies pour fabriquer ces puces. C’est ce que devient Intel – une fonderie.

Stocks technologiques à considérer: Dell (DELL)

Source: Ken Wolter / Shutterstock.com

En 2013, Dell était à la traîne. Il fabriquait des PC de base qui avaient du mal à concurrencer les modèles chinois à la fois en termes de prix et de performances.

Mais ensuite est venu un énorme investissement de Lac d’Argent, qui a aidé le fondateur Michael Dell à privatiser l’entreprise. Ensuite, le nouveau Dell a acheté EMC et son unité Vmware. Aujourd’hui, l’entreprise est plus grande, meilleure et plus rentable que jamais.

La fortune personnelle de Michael Dell a dépassé les 50 milliards de dollars lorsque la société a annoncé qu’elle se séparerait Vmware (NYSE:VMW), dont la société détient 81%. Cette décision permettra à l’entreprise de percevoir un dividende de plus de 9 milliards de dollars pour rembourser sa dette. Cette nouvelle a récemment fait grimper les actions de plus de 10% pour atteindre un sommet d’environ 103 $.

Au-delà de Vmware, Dell prévoit également de commencer à proposer son matériel en tant que service, transformant ce qui avait été des ventes en revenus d’abonnement. De plus, il a lancé un service de sauvegarde. Enfin, il collecte les contrats d’externalisation d’entreprises comme Boeing (NYSE:BA).

Ces actions ont maintenant des analystes martelant la table pour l’action DELL. Par exemple, neuf des 12 analystes qui le suivent sur Tipranks l’appellent un achat. Il y a même une mise à niveau récente pour l’un des stocks technologiques de Goldman Sachs.

Baidu (BIDU)

Source: StreetVJ / Shutterstock.com

Autrefois connu sous le nom de «Google de la Chine», Baidu redevient intéressant. L’entreprise est l’un des plus grands acteurs du cloud de son pays. De plus, le PDG Robin Li a sagement développé de nombreux services les plus intéressants de Baidu, tels que le Iqiyi (NASDAQ:QI) service vidéo. Cela a gardé Baidu hors du piège antitrust que le gouvernement chinois a tendu à ses rivaux.

Aujourd’hui, les actions de BIDU affichent une capitalisation boursière de 72 milliards de dollars, un ratio P / S à terme de 3,78 et un ratio P / E à terme de 19,98. Il fait également face à des tensions des deux côtés du Pacifique, promettant d’obéir aux nouvelles règles du gouvernement tout en risquant d’être radié de la liste aux États-Unis.

Mais c’est cette faiblesse – aggravée par l’effondrement d’Archegos Capital, un gros détenteur d’actions BIDU – qui peut faire de ce nom une bonne affaire. Le ARK Innovation Fund de Cathie Wood a récemment pris une position importante à Baidu. Les petits investisseurs voudront peut-être suivre son exemple avec celui-ci des actions technologiques.

Après tout, vous ne gagnez pas d’argent en achetant une action au sommet – vous le faites en achetant de bonnes entreprises proches de leurs plus bas.

Stocks technologiques à considérer: Alibaba (BABA)

Source: Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

Une chose curieuse s’est produite après que le gouvernement chinois a annoncé une amende antitrust de 2,8 milliards de dollars contre Alibaba. Les parts de celui-ci des actions technologiques ont augmenté.

L’action BABA ne détenait pas tous ces gains, bien sûr, se négociant aujourd’hui à environ 229 $ par action. Cependant, elle reste l’une des entreprises les plus précieuses de Chine, avec une capitalisation boursière de 636 milliards de dollars. Il a également une présence cloud significative en dehors de son marché domestique; Alibaba Cloud a récemment dépassé IBM dans la part de marché du cloud et est en concurrence directe avec Amazon dans la région Asie-Pacifique.

Cela dit, les récentes réglementations chinoises rapprochent les actions d’Alibaba et d’autres grandes entreprises de technologie de la réglementation américaine. Par exemple, Amazon ne pouvait pas empêcher les marchands de vendre sur Walmart (NYSE:WMT) la façon dont Alibaba avait empêché ses marchands JD.com (NASDAQ:JD).

Comme pour Baidu, cependant, la faiblesse à court terme de cette entreprise peut être une opportunité à long terme. Le titre est en baisse d’environ un tiers par rapport à ses sommets. Cependant, même s’il s’agit d’un détaillant, la rentabilité de l’entreprise est similaire à celle de Facebook (NASDAQ:FB).

À la date de publication, Dana Blankenhorn détenait directement des actions AMZN, JD, MSFT, TSM, INTC, BABA et FB.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Kindle d’Amazon. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.