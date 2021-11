Hot Take Cannon : la montée en puissance des Timberwolves est bien réelle, les Suns sont très bons et plus encore de la NBA

Quoi de neuf, la famille ! Le NBA Hot Take Cannon de FTW est de retour avec plus de friandises à grignoter.

Nous sommes à environ un quart du début de la saison jusqu’à présent avec des équipes commençant à frapper ou à se rapprocher de cette marque de 20 matchs. Le théâtre de petite taille que nous devions commencer la saison se transforme en la nouvelle réalité de la ligue.

Donc, vous savez ce que cela signifie – il y a beaucoup de choses à discuter aujourd’hui. Nous allons affronter les Lakers et les Clippers, les Suns étant géniaux et plus encore.

Mais avant cela, parlons un peu des Timberwolves.