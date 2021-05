Hot Toys dévoile la nouvelle figurine Captain America de Sam Wilson de The Falcon and the Winter Soldier ⋆ .

]]>]]>

Sideshow et Hot Toys ont dévoilé la figurine Captain America de la série Television Masterpiece à l’échelle 1: 6, basée sur l’apparence de Sam Wilson d’Anthony Mackie dans Le faucon et le soldat de l’hiver. L’objet de collection Marvel est disponible en pré-commande maintenant, au prix de 375 $; Vérifiez le ici…

Faisant équipe avec Bucky Barnes contre le groupe rebelle Flag Smashers, Sam Wilson alias The Falcon s’habille à nouveau mais dans une nouvelle tenue avec ses ailes emblématiques, récupère le bouclier symbolique autrefois brandi par Steve Rogers et l’héritage compliqué qui vient d’être le nouveau capitaine L’Amérique dans la conclusion de la série The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios.

Sideshow et Hot Toys présentent la nouvelle figurine de collection Captain America à la sixième échelle dans une toute nouvelle tenue et des ailes mécaniques hautement articulées qui permettent à une grande amplitude de mouvement de recréer des scènes époustouflantes de la série très acclamée.

Conçue magistralement sur la base de l’apparence d’Anthony Mackie en tant que nouveau Captain America dans The Falcon and the Winter Soldier, la figurine présente une tête nouvellement développée avec un guêtre et des lunettes de protection; une tenue tactique nouvellement conçue dans un jeu de couleurs bleu, blanc et rouge avec un emblème étoile; Le bouclier emblématique de Captain America; un sac à dos de vol, un drone Redwing et une reconstitution détaillée des ailes massives mesurent environ 80 cm de large, conçus avec une articulation étendue pour des scènes d’action incroyables.

«À la suite des événements de Avengers: Fin de partie, Sam Wilson / Falcon et Bucky Barnes / Winter Soldier font équipe dans une aventure mondiale qui met à l’épreuve leurs capacités et leur patience.»

Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette un casting qui comprend les vétérans du MCU Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Winter Soldier), Emily VanCamp (Sharon Carter), Don Cheadle (War Machine), Daniel Bruhl (Zemo) et Georges St-Pierre (Batroc) aux côtés de nouveaux ajouts Wyatt Russell (Suzerain), Carl Lumbly (Docteur Sleep), Erin Kellyman (Solo: une histoire de Star Wars), Adepero Oduye (Le grand court), Desmond Chiam (Maintenant Apocalypse), Miki Ishikawa (La terreur: l’infamie) et Noah Mills (Le brave).

