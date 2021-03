Hot Wheels lance une piste de course Mario Kart Rainbow Road

Suite aux célébrations du jour MAR10 cette semaine, une liste surprise sur Amazon a maintenant révélé que Hot Wheels sortira un nouveau Mario Kart piste basée sur le légendaire Rainbow Road Raceway. Il devrait arriver le 29 mai et sera au prix de 119,00 $ USD.

Selon IGN, il viendra « Mario et King Boo karts » et est une piste reconfigurable – transformant des routes sinueuses en une ligne droite. Sur la base des photos, il semble que Lakitu soit également inclus dans les parties de la piste. Vous pouvez également voir Luigi, Peach et Yoshi l’un des plans, mais ils ne sont pas nécessairement inclus.

Hot Wheels a également fait la promotion de sa gamme spéciale Mario Kart Glider plus tôt cette semaine pour célébrer le jour de Mario:

Si vous préférez les jouets Super Mario plutôt que ceux sur le thème de Mario Kart, vous pourriez être intéressé par la gamme de jouets Super Mario récemment révélée par Jakks Pacific, qui arrive cet automne. Les fanatiques de Hot Wheels peuvent également être à l’affût du nouveau jeu Hot Wheels déchaîné, à venir sur Nintendo Switch en septembre.

