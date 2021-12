Hot Wheels Unleashed a vendu un million d’exemplaires dans le monde

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le développeur italien Milestone existe, sous une forme ou une autre, depuis 1994, ce qui a récemment annoncé que Hot Wheels déchaînées est son jeu le plus vendu d’autant plus remarquable.

Milestone – avec l’éditeur Mattel – a révélé que le titre a été transféré d’un million d’exemplaires dans le monde sous forme numérique et physique depuis son lancement le 30 septembre de cette année. Aucun autre titre Milestone ne s’est vendu aussi rapidement.

Luisa Bixio, PDG de Milestone, a déclaré ceci à propos de l’actualité :

Andrew Chan, responsable des jeux numériques, Mattel, a ajouté :

Hot Wheels vise à encourager l’esprit challenger et Hot Wheels Unleashed donne vie à cette mission pour les joueurs de tous âges. Nous sommes fiers de cette étape passionnante et nous attendons avec impatience qu’encore plus de fans découvrent le jeu et le nouveau contenu à venir à l’approche de 2022.