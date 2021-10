Hot Wheels Unleashed devient grand sur Batman et DC DLC cet hiver

Image : Mattel / DC

Hot Wheels déchaînées s’est mérité un peu de buzz en ligne lors de son lancement fin septembre, et même avec un clin d’œil à sa forte concentration sur les DLC payants après le lancement, nous l’avons plutôt apprécié dans notre revue. Comme indiqué précédemment dans sa feuille de route, de nombreux DLC sont prévus, et maintenant les deux prochains mois ont été décrits en détail.

Suite à tout le battage médiatique autour de l’événement DC FanDome au cours du week-end dernier, plus de détails ont été partagés sur les DLC DC et Batman qui sont au coin de la rue.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La saison des courses DC Super-Villains débutera le 11 novembre et courir jusqu’à 18 janvier. Vous pourrez gagner des cadeaux en complétant des défis et un gameplay plus large, bien que les voitures sur le thème des méchants (Bane, The Cheetah, Poison Ivy, Black Manta, Deathstroke et Harley Quinn) seront l’aspect « premium » que vous avez acheter; nous sommes encore un peu confus quant à leur coût, mais nous garderons un œil sur les détails fermes. En termes de cadeaux à gagner, il y aura des engrenages, des pièces de monnaie et des articles de personnalisation.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’extension Batman est datée du 2 décembre, et peut être récupéré seul ou inclus dans le pass d’extension actuel. Il semble que cela offrira un montant décent pour votre argent.

À venir le 2 décembre, le DLC Batman Expansion apportera une énorme quantité de nouveau contenu avec une toute nouvelle carte de carrière inspirée de Gotham et un nouvel environnement à couper le souffle – The Batcave – avec de nombreux nouveaux morceaux et objets. L’extension Batman comprend également cinq véhicules thématiques couvrant The Penguin, Robin™ 2.0T, Armored Batman™, Batman™ Rebirth et The Joker™ GT, ainsi qu’un nouveau module Track Builder – le Joker Funhouse Split – et des tonnes d’articles de personnalisation thématiques.

Alors voilà, beaucoup de choses à venir dans Hot Wheels Unleashed – faites-nous savoir ce que vous en pensez !